ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.77
usd:
331.47
bux:
116510.12
2026. január 9. péntek Marcell
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Detail of a gas meter, showing how much gas a property has used.
Nyitókép: Thomas Faull/Getty Images

Így bírja a havat a magyar energiarendszer

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó
ELŐZMÉNYEK

Egy-egy mostanihoz hasonló hideg napon megközelítheti a 70 millió köbmétert is a napi gázfogyasztás Magyarországon - mondta az Inforádiónak a Századvég Energia- és Klímapolitika Üzletágának vezetője. Hortay Olivér azt is közölte, hogy van elegendő földgáz a hazai tárolókban a fűtési igények kielégítésére. A riporter Sipos Ildikó.

Magyarország gáztárolóinak abszolút töltöttsége 57 százalékos, ez éppen megegyezik az európai uniós átlaggal.

Hortay Olivér elmondta: "általában a relatív fogyasztásarányos töltöttséget célszerűbb használni, ugyanis az jobban kifejezi, hogy milyen biztonságot nyújtanak a meglévő tartalékok. Ebben a tekintetben Magyarország az egyik legjobb helyen van az Európai Unióban, az éves fogyasztásunk több mint 40 százaléka be van tárolva, ez az arány az EU átlagot tekintve 18,5 százalékos. Általánosságban kijelenthető, hogy a magyar tárolók töltöttsége komoly biztosítékot nyújt a gázigényeinkre.”

A szakértő arról is beszélt, hogy Magyarország éves gázfogyasztása 8,5 milliárd köbméter, ebből 2 milliárd köbmétert maga képes kitermelni, a többi importálja. Ennek a 8,5 milliárd köbméternek az éven belüli eloszlása nem egyenletes, nyári időszakban jóval kisebb a fogyasztás, ilyenkor naponta kevesebb, mint 20 millió köbméter fogy.

A téli hónapokban az időjárás függvényében jóval magasabb, 40-50 millió köbméteres az átlagos fogyasztás, de az ilyen rendkívüli hideg napokon meghaladja a 60, vagy akár megközelíti a 70 millió köbmétert is.

Mint mondta: „a vezetékhálózat szempontjából elsősorban nem a hideg, hanem inkább a nagy hóesés, az elmúlt években szokatlanul nagy hóesés a kockázat. Ez megnehezíti a karbantartási tevékenységeket is és egyéb nehézségeket okoz, de az elmúlt napok fejleményei alapján egyelőre szerencsére kijelenthetjük, hogy a magyar energiarendszer, mind a villamosenergia, mind a gáz tekintetében jól állja a sarat a kollégák jelentős erőfeszítéseinek is köszönhetően.”

Az ónos eső okozhat problémát?

Nehéz időjárási viszonyok között a kockázatok nagyobbak, azt szokás mondani, hogy a végtelenül nagy ellátásbiztonságnak végtelenül nagy költsége van, így a nehézségek, az elakadások esélye mindig ott van, ilyen környezeti viszonyok között nagyobb – jelezte a Századvég Energia- és Klímapolitika Üzletágának vezetője.

„Úgy látom, az a tény, hogy az operatív törzsben ott ül az energiaügyi minisztérium képviselője, azt jelzi, a szokásosnál is jóval nagyobb hangsúlyt és figyelmet kap az energiaellátó infrastruktúra védelme. Ez mindenképpen pozitívum, ha történik is valamilyen típusú meghibásodás akkor is gyorsabb helyreállítást vetít előre.”

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Így bírja a havat a magyar energiarendszer

időjárás

gázfogyasztás

hortay olivér

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ilyenkor ne előzzünk, és most inkább keressük, ne kerüljük a sűrű forgalmat – téli vezetéstechnikai tanácsok a szakértőtől

Ilyenkor ne előzzünk, és most inkább keressük, ne kerüljük a sűrű forgalmat – téli vezetéstechnikai tanácsok a szakértőtől
Téli gumi, megfelelő ablaktörlő gumik, ablakmosó folyadék – Zsurzs Jenő vezetéstechnikai instruktor szerint a mostani időjárási körülmények között ezekről mindenképpen gondoskodniuk kell az autósoknak. A Drivingcamp Vezetéstechnikai Központ senior trénere az InfoRádióban elmondta: elindulás előtt jó, ha felmérjük saját magunk és az autónk képességeit. Azt javasolja, takarítsuk le a havat az autónk tetejéről, mert ha ezt nem tesszük meg, fékezésnél akár nagyobb mennyiségű hó is lezúdulhat a szélvédőre, ami komoly balesetet is eredményezhet.
 

Életveszélyes a helyzet, vegyük komolyan a riasztásokat

Bartal Tamás: itt az ónos eső, vigyázni kell, a só se nagyon segít

Járhatatlan utak, támad az ónos eső birodalma, és ez csak az egyik baj – videó

Sorra fagynak be a tavak, de...

Ha a Normafára készül, erről mindenképp tudnia kell!

Korlátozások léptek életbe az autópályákon az extrém hideg miatt

Itt az előrejelzés az egész hétvégére is, kegyetlen idő lesz

Rászervez a hidegre a MOHU is

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
Tej, bor, méz, pálinka, járvány: milyen csapás jöhet még? Nagy István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.12. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a vége a devizaswap történetének, visszakapta a pénzét Amerika

Itt a vége a devizaswap történetének, visszakapta a pénzét Amerika

Argentína a vártnál korábban és teljes egészében visszafizette az Egyesült Államoknak azt a devizacsere-keretet, amelyet tavaly kapott gazdasága stabilizálására – közölte az amerikai pénzügyminiszter és az argentin jegybank.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rendkívüli intézkedés a hóhelyzet miatt: ingyenessé válik a buszközlekedés ebben a városban

Rendkívüli intézkedés a hóhelyzet miatt: ingyenessé válik a buszközlekedés ebben a városban

Szombat reggel üzemkezdéstől egészen hétfő este üzemzárásig ingyenessé teszik a közösségi közlekedést Székesfehérváron.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
More demonstrations erupt in Iran as rights groups say at least 48 protesters killed

More demonstrations erupt in Iran as rights groups say at least 48 protesters killed

Dozens are reported to have been killed since anti-government protests began spreading across the country almost two weeks ago.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 9. 19:53
Mesterterv: így kezdődik a választás éve
2026. január 9. 19:40
Nagy István az Arénában: lenne egy gyors kitörési lehetőség a borágazatot sújtó helyzetből
×
×
×
×