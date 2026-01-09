Így bírja a havat a magyar energiarendszer

Magyarország gáztárolóinak abszolút töltöttsége 57 százalékos, ez éppen megegyezik az európai uniós átlaggal.

Hortay Olivér elmondta: "általában a relatív fogyasztásarányos töltöttséget célszerűbb használni, ugyanis az jobban kifejezi, hogy milyen biztonságot nyújtanak a meglévő tartalékok. Ebben a tekintetben Magyarország az egyik legjobb helyen van az Európai Unióban, az éves fogyasztásunk több mint 40 százaléka be van tárolva, ez az arány az EU átlagot tekintve 18,5 százalékos. Általánosságban kijelenthető, hogy a magyar tárolók töltöttsége komoly biztosítékot nyújt a gázigényeinkre.”

A szakértő arról is beszélt, hogy Magyarország éves gázfogyasztása 8,5 milliárd köbméter, ebből 2 milliárd köbmétert maga képes kitermelni, a többi importálja. Ennek a 8,5 milliárd köbméternek az éven belüli eloszlása nem egyenletes, nyári időszakban jóval kisebb a fogyasztás, ilyenkor naponta kevesebb, mint 20 millió köbméter fogy.

A téli hónapokban az időjárás függvényében jóval magasabb, 40-50 millió köbméteres az átlagos fogyasztás, de az ilyen rendkívüli hideg napokon meghaladja a 60, vagy akár megközelíti a 70 millió köbmétert is.

Mint mondta: „a vezetékhálózat szempontjából elsősorban nem a hideg, hanem inkább a nagy hóesés, az elmúlt években szokatlanul nagy hóesés a kockázat. Ez megnehezíti a karbantartási tevékenységeket is és egyéb nehézségeket okoz, de az elmúlt napok fejleményei alapján egyelőre szerencsére kijelenthetjük, hogy a magyar energiarendszer, mind a villamosenergia, mind a gáz tekintetében jól állja a sarat a kollégák jelentős erőfeszítéseinek is köszönhetően.”

Az ónos eső okozhat problémát?

Nehéz időjárási viszonyok között a kockázatok nagyobbak, azt szokás mondani, hogy a végtelenül nagy ellátásbiztonságnak végtelenül nagy költsége van, így a nehézségek, az elakadások esélye mindig ott van, ilyen környezeti viszonyok között nagyobb – jelezte a Századvég Energia- és Klímapolitika Üzletágának vezetője.

„Úgy látom, az a tény, hogy az operatív törzsben ott ül az energiaügyi minisztérium képviselője, azt jelzi, a szokásosnál is jóval nagyobb hangsúlyt és figyelmet kap az energiaellátó infrastruktúra védelme. Ez mindenképpen pozitívum, ha történik is valamilyen típusú meghibásodás akkor is gyorsabb helyreállítást vetít előre.”