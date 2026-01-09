ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 9. péntek
MRI-készülék rajzos ábrázolása.
Nyitókép: Pixabay

Szeretkező pár cáfolta Leonardo da Vinci elméletét – fotók

Infostart

Egy MRI-gépben került sor a „szeretetteljes performance-ra”, amelynek eredménye alapjaiban változtatta meg az orvostudomány addigi ismereteit.

Egy holland nő és párja 1991-ben orvostörténelmet írt, amikor elkezdtek szeretkezni az egyik első MRI-gépben.

Később kiderült, hogy a tudomány nevében adták fejüket a kalandra. Ida Sabelis és barátja, Jupp különleges kísérlete végül alapjaiban változtatta meg az orvostudomány addigi ismereteit az emberi testről.

Az egyik első MRI-gépben szexelő holland pár különleges történetét most az Index idézte fel a Daily Star cikke alapján.

A szokatlan kísérletet barátjuk, Menko Victor van Andel holland tudós szervezte, aki meg akarta tudni, mi történik valójában a testben szex közben. Az így készült felvételek orvosi szenzációt jelentettek, amiket aztán 1999-ben a rangos British Medical Journal hasábjain jelentettek meg.

A tanulmányt a mai napig ezrek olvassák, tehát semmit nem veszített az érdekességéből az elmúlt három évtizedben.

A misszionárius póz szóba sem jöhetett

Több mint három évtizeddel később Ida a „What Was It Like” („Milyen volt”) című podcastban elevenítette fel az emlékezetes pillanatokat. „Ez volt az egyik legelső MRI-gép, így a felvételek elkészítése eltartott egy ideig. A kezelőhelyiségből jött a parancs, hogy tartsuk a megbeszélt szexpózt talán egy percig. Utólag visszatekintve nagyon mulatságos volt az egész” – mesélte.

A körülmények korántsem voltak ideálisak. Ida, aki ma szervezet-antropológiát tanít az amszterdami Vrije Egyetemen, elmondta, hogy eredetileg misszionárius pózban akartak felvételeket készíteni, de a szűk hely ezt nem tette lehetővé.

„Jupp-pal bemásztunk a gépbe, és nekiálltunk szeretkezni. Sok romantika nem volt benne, inkább egyfajta szeretetteljes performance-ként írnám le.

Szerencsére nem tört ránk a klausztrofóbia a szűk helyen” – emlékezett vissza.

Ida azóta is Jupp-pal él, és korábban elmondta, hogy azért vállalta a részvételt a kísérletben, mert elkötelezett volt a nők jogai iránt, és szerette volna, ha az orvostudomány jobban megérti a női test működését.

„Amikor megláttam a felvételeket, csak annyit tudtam kibökni: »Ó, szóval így illeszkedünk össze«” – mesélte a nő 2019-ben a Vice magazinnak.

Azt gondolta Da Vinci...

A kísérlet két kulcsfontosságú felfedezést hozott: egyrészt kiderült, hogy a hüvely nem egyenes csatorna, másrészt bebizonyították, hogy a pénisz rugalmasan alkalmazkodik a hüvely természetes ívéhez (ez az úgynevezett bumeráng alak), anélkül, hogy a férfi fájdalmat érezne.

Ezek a tapasztalatok megkérdőjelezték azt a régóta fennálló hiedelmet – amely Leonardo da Vinci 15. századi munkáira vezethető vissza –, miszerint a férfi nemi szerve egyenes vonalban hatol be és jön ki a nő testéből, és hogy a hüvely hengerszerű.

