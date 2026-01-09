Meghosszabbították Parajdon a vészhelyzetet, ám a polgármester optimista

Újabb 30 napra meghosszabbította pénteken a tavalyi bányakatasztrófa nyomán elrendelt vészhelyzetet a székelyföldi Parajdon a helyi vészhelyzeti bizottság – jelentette a Hargita megyei prefektúra tájékoztatása alapján az Agerpres hírügynökség.

A székelyföldi sóbányában tavaly májusban történt katasztrófa nyomán elrendelt rendkívüli helyzet az újabb döntés szerint február 7-éig érvényes. Addig továbbra is tilos a belépés a veszélyeztetett területekre és a Sószorosba. A hatóságok felügyelik a térséget és szükség esetén tájékoztatják a lakosságot, illetve segítséget nyújtanak a lakosoknak - áll a tájékoztatásban.

Eszerint a helyi vészhelyzeti bizottság mozgósította az érintetteket, hogy mielőbb végezzék el a szükséges munkálatokat a térség biztonságossá tétele érdekében.

Parajdon a sóbányát üzemeltető Országos Sóipari Társaság (Salrom) hónapok óta nem vette át a kivitelezőtől azt a csőrendszert, mely az elárasztott sóbánya fölött hivatott felfogni a Korond-patak vizét, és a patak új medrének kialakítása sem kezdődött el.

A parajdi vészhelyzeti bizottság május 8-án hirdetett vészhelyzetet a Hargita megyei településen, amelyet azóta havonta meghosszabbítottak. Az érintett hatóságok folyamatosan felügyelik a veszélyeztetett térséget, és rendszeres méréseket végeznek a Korond-patakon és a környékbeli folyóvízen.

Nyágrus László, Parajd polgármestere a napokban a Sóvidék Televíziónak nyilatkozva reményének adott hangot, hogy a 2026-os év kevesebb megpróbáltatást tartogat a Hargita megyei település számára. „Legyen bizodalmunk, hogy a 2026-os év lehet egy kissé jobb és reményt sugalló, hiszen, ha el tudnak indulni azok a folyamatok, amik eléggé stagnáltak és stagnálnak jelenlegi helyzetben is, reményt tudnak adni a közösség számára” – fogalmazott.

Emlékeztetett, hogy a bányakatasztrófa közvetlenül vagy közvetve a sóvidéki nagyközség valamennyi lakóját érintette, és a jelenlegi egy újrakezdési időszak mindenki számára. Elsősorban a turizmusban dolgozóknak kell új utakat keresni, ennek érdekében turisztikai desztináció menedzsment (TDM) alakul, mely új turisztikai csomagot állít össze a székelyföldi kistérségnek.

Nyágrus László ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a sóbányáról a továbbiakban sem szabad lemondani, hiszen az „pluszt tud adni” a település számára.

A polgármester szerint a katasztrófa utáni helyzetben felértékelődtek a közösségi események, az egymásra való odafigyelés. Aláhúzta, hogy a következőkben olyan rendezvényekre van szükség, melyek a települést és az egész régiót népszerűsítik.

A román állami tulajdonban lévő parajdi sóbányába május végén zúdult be a felette folyó Korond-patak vize. Az áradat néhány nap alatt teljesen elöntötte a bányát. A sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága volt, amelyet évente százezrek kerestek fel, és amelytől nemcsak az ott dolgozó bányászok, hanem a településen és a környékén létrejött több száz vendéglátóhely üzemeltetőinek és alkalmazottainak a megélhetése is függ.