Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Donald Trump amerikai elnök venezuelai lépései miatt kritikák egész hullámát váltotta ki: a nemzetközi jog megsértése, a régóta fennálló normák semmibevétele, valamint más országokkal – nem utolsósorban szövetségesekkel, például Dániával és Kanadával – szembeni fenyegetései okán. Világszerte tapintható a bizonytalanság és a baljós előérzet. Pedig már most is nyilvánvalónak kellene lennie, hogy ennek nem lesz jó vége – sem az Egyesült Államok, sem a világ többi része számára.