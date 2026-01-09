ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 9. péntek
Professional studio microphone on blue background with orange audio waveform, Podcasting, broadcasting or recording studio banner
Nyitókép: JuShoot/Getty Images

Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Infostart / InfoRádió

A hétvégén az InfoRádióban hallható lesz mások mellett Saly Noémi, Csaba László, Nagy István, Vinkó József, Nagy Márton, Dénes Ferenc és Steigervald Krisztián.

Szombat

11.00 Saly Noémi irodalomtörténész

16.00 Csaba László közgazdász, egyetemi tanár

18.00 Nagy István agrárminiszter

23.00 Vinkó József, a Magyar Konyha főszerkesztője

Vasárnap

5.00 Pompor Zoltán, a Magyar Olvasástársaság elnöke

8.00 Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter

13.00 Dénes Ferenc sportközgazdász

14.00 Steigervald Krisztián generációkutató

16.00 Bartal Tamás, a Nemzeti Közút Zrt. igazgatóságának elnöke

18.00 Wagner Péter, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője

23.00 Bódis László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója

Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
Tej, bor, méz, pálinka, járvány: milyen csapás jöhet még? Nagy István, Inforádió, Aréna
 
