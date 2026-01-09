ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 9. péntek
Bartal Tamás, a Nemzeti Közút Zrt. igazgatóságának elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában.

Bartal Tamás: itt az ónos eső, vigyázni kell, a só se nagyon segít

Infostart

A nagy havazás után pénteken még egy kihívással meg kell küzdeniük egyes közútkezelő társaságoknak, ez az ónos eső – derült ki az InfoRádió Aréna című műsorában. Bartal Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatóságának elnöke ismertette a helyzetet.

Az országban 850 munkagép dolgozik egy nap a közutak takarításán, amibe nemcsak a Magyar Közút, hanem a koncessziós társaságoknak a munkagépei is beleszámítanak. Eddig körülbelül 50 ezer tonna sót használtak el az utakon a síkosságmentesítésre – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Bartal Tamás. A havazás kezdetekor a szűz hó okozott problémát, csütörtökön a hóátfúvások, péntekre pedig ónos eső várható a délnyugati országrészekben.

A hidegben az ónos eső lefagy, azon kívül, hogy nem megyünk rá, nem sokat lehet vele kezdeni, a só sem sokat segít. Ezért arra kérnek mindenkit, hogy aki teheti, az amíg ónos eső tart, illetve amíg annak a következményei nem hárultak el, ne induljon útnak. Az érintett szakaszokon ezt jelzi az Útinform és kommunikál az operatív törzs is – összegzett a Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatóságának elnöke. Miután nem nagyon várható, hogy nulla fok közelébe emelkedjen a hőmérséklet és olvadjon, ezért csak azt tudják tenni, hogy homokkal szórják az érintett útvonalakat. A kővel szórás nem megoldás, mert az később okoz problémát, hiszen tönkreteszi az utat. A pénteknek az ónos esős területeken a homokszórás lesz a fókusza.

Országos közútból 35 ezer kilométer van Magyarországon, ez a hálózat vagy a Magyar Közút, vagy a koncessziós társaságok kezelésében van. Bartal Tamás ígérete szerint ezek le vannak, le lesznek takarítva. Viszont van 185 ezer kilométer helyi közút, amelyet a helyi önkormányzatnak kell fenntartani. Ha ez nem sikerül nekik, akkor jön a katasztrófavédelem, segít munkagépekkel, mindennel, végső esetben honvédségi járműveket vetnek be. A szakember figyelmeztetett:

munkagépet, közutas, vagy rendőrségi járművet, amely fölvezeti a munkagépeket, szigorúan tilos megelőzni, ezt az emberéletek biztonsága érdekében szabályozták így.

Mint mondta, nem tud arról, hogy a hóátfúvások megakadályozására manapság hófogókat alkalmaznának az utak mentén. Ilyenkor csak az a megoldás, hogy egy munkagép addig jár fel-alá az adott útszakaszon, amíg azt meg nem tisztítja. Csütörtökön volt erre több példa Fejér megyében, ilyenkor a rendőrség az útszakasz elején-végén fogja a forgalmat, amíg a hómentesítés le nem zajlik.

Az autópályák, országos közutak kezeléséről, az autópálya-matricákról szóló teljes beszélgetést meghallgathatják az InfoRádióban vagy az Infostart honlapján is elérhető online élő rádióadásban péntek este 18 órától.

közlekedés

havazás

ónos eső

bartal tamás

magyar közút nonprofit zrt

