Az új cseh kormány is folytatja Ukrajna támogatását

"Ukrajna a harcok lezárásáról folytatott tárgyalásokon nagy engedményeket tett és megmutatta, hogy valóban érdeke a háború lezárása és a béke megteremtése" - összegezte Macinka tárgyalásai tapasztalatait, s azt mondta: "most az oroszokon a sor, hogy lépjenek és engedményeket tegyenek".

"Örülök, hogy bár csak jelképesen, de jó hírek hírnöke lehettem, ami a lőszervásárlási kezdeményezés folytatását illeti. Tudjuk, hogy ez Ukrajna számára rendkívül fontos" - tette hozzá. Andrej Babis új cseh kormányfő kedden az X-en jelentette be:

Csehország nem állítja le a lőszerbeszerzést Ukrajna számára, továbbra is összehangolja a kezdeményezést, de pénzt erre a célra már nem ad.

A kormányfő azt írta: ebben az ügyben egyetértés van a kormánykoalíció három pártja között. "Ez szerintem kulcsfontosságú, mert ez (a koordináció) a kezdeményezés legértékesebb része" - vélte Macinka.

A lőszerbeszerzési kezdeményezésben Csehország elsősorban Hollandiával és Dániával működik együtt. Tavaly ennek köszönhetően több mint 1,8 millió nagykaliberű lőszert kapott Ukrajna, a kezdeményezés egész fennállása alatt pedig több mint négymilliót.

"Ukrajna üdvözli, hogy döntés született a lőszerbeszerzési kezdeményezés folytatásáról olyan formában, amely elfogadható és kedvező Csehország számára"

- mondta újságíróknak Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter. Petr Macinka kijevi látogatása szerinte "Csehország szolidaritásának és segítőkészségének a megnyilvánulása".

A cseh közszolgálati hírtelevízió tudósítása szerint az ukrán külügyminiszter meggyőződését fejezte ki, hogy Prága és Kijev fenn tudja tartani a "kétoldalú kapcsolatok pozitív dinamikáját".