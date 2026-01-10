ARÉNA - PODCASTOK
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter (j) fogadja cseh hivatali partnerét, Petr Macinkát Kijevben 2026. január 9-én.
Nyitókép: Szerhij Dolzsenko, MTI/MTVA

Az új cseh kormány is folytatja Ukrajna támogatását

Infostart / MTI

Kapcsolatfelvétel céljából látogatást tett pénteken Kijevben Petr Macinka cseh külügyminiszter, aki ukrán hivatali partnerével közösen tartott sajtótájékoztatóján örvendetesnek nevezte, hogy az új prágai kormánykoalíción belül sikerült megegyezni a cseh lőszervásárlási kezdeményezés folytatásában.

"Ukrajna a harcok lezárásáról folytatott tárgyalásokon nagy engedményeket tett és megmutatta, hogy valóban érdeke a háború lezárása és a béke megteremtése" - összegezte Macinka tárgyalásai tapasztalatait, s azt mondta: "most az oroszokon a sor, hogy lépjenek és engedményeket tegyenek".

"Örülök, hogy bár csak jelképesen, de jó hírek hírnöke lehettem, ami a lőszervásárlási kezdeményezés folytatását illeti. Tudjuk, hogy ez Ukrajna számára rendkívül fontos" - tette hozzá. Andrej Babis új cseh kormányfő kedden az X-en jelentette be:

Csehország nem állítja le a lőszerbeszerzést Ukrajna számára, továbbra is összehangolja a kezdeményezést, de pénzt erre a célra már nem ad.

A kormányfő azt írta: ebben az ügyben egyetértés van a kormánykoalíció három pártja között. "Ez szerintem kulcsfontosságú, mert ez (a koordináció) a kezdeményezés legértékesebb része" - vélte Macinka.

A lőszerbeszerzési kezdeményezésben Csehország elsősorban Hollandiával és Dániával működik együtt. Tavaly ennek köszönhetően több mint 1,8 millió nagykaliberű lőszert kapott Ukrajna, a kezdeményezés egész fennállása alatt pedig több mint négymilliót.

"Ukrajna üdvözli, hogy döntés született a lőszerbeszerzési kezdeményezés folytatásáról olyan formában, amely elfogadható és kedvező Csehország számára"

- mondta újságíróknak Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter. Petr Macinka kijevi látogatása szerinte "Csehország szolidaritásának és segítőkészségének a megnyilvánulása".

A cseh közszolgálati hírtelevízió tudósítása szerint az ukrán külügyminiszter meggyőződését fejezte ki, hogy Prága és Kijev fenn tudja tartani a "kétoldalú kapcsolatok pozitív dinamikáját".

ukrajna

csehország

lőszer beszerzés

