ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.88
usd:
331.44
bux:
116264.08
2026. január 9. péntek Marcell
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Autóra fagyott ónos eső Pécsen 2016. január 6-án.
Nyitókép: MTI/Sóki Tamás

Fontos új infók az ónos esőről, több helyen órákon át ömlik, és még hó is lesz

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az érintett járásokban a következő órákban tartós, többórás ónos eső várható, amelynek várható mennyisége meghaladhatja az 5 millimétert.

Ónos eső veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki Zala és Somogy vármegye egyes járásaira a HungaroMet Zrt. péntek délelőtt.

Az érintett járásokban a következő órákban tartós, többórás ónos eső várható, amelynek várható mennyisége meghaladhatja az 5 millimétert.

A meteorológiai előrejelzés szerint péntek reggeltől nyugat-északnyugat felől egy csapadékzóna érkezik, ebből az ország délnyugati harmadán egy átmeneti gyenge havazást követően a késő délelőtti, déli óráktól tartós ónos eső, kiemelten Somogy és Baranya vármegye délnyugati felén jelentős, öt millimétert is meghaladó mennyiségű ónos eső várható.

Északabbra, a Mosonmagyaróvár–Békéscsaba vonal tágabb térségében kisebb havazás valószínű, néhol ennél vastagabb, 4-5 centiméteres friss hóréteg képződhet.

Az ország északkeleti harmadán ennél kevesebb hó hullhat.

A HungaroMet péntek éjfélig legmagasabb, harmadfokú (piros) figyelmeztetést adott ki Somogy és Baranya vármegyére, Zala és Vas vármegyére pedig másodfokú (narancs) figyelmeztetést, itt az ónos eső mennyisége meghaladhatja az egy milliméternyit. A gyenge ónos eső veszélye miatt pedig elsőfokú figyelmeztetés van érvényben Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Fejér, Tolna és Bács-Kiskun vármegye területén.

Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője azt kérte,

a riasztással érintett területeken senki ne induljon útnak se gyalog, se járművel, hacsak nem létszükséglet.

Azt javasolta, aki mégis elindul, tájékozódjon az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról és az aktuális útviszonyokról.

Arra is figyelmeztetett, hogy mindenki csak megfelelő műszaki állapotú, a téli időjárási körülményekre felkészített gépkocsival keljen útra, és vezessen lassabban, figyelmesebben, körültekintőbben. Emellett azt javasolják az autósoknak, tankoljanak a szokásosnál több üzemanyagot, és az útra kelők vigyék magukkal feltöltött mobiltelefonjukat, valamint legyen náluk tartalék ruha, ásványvíz és egy kis étel arra az esetre, ha elakadnának vagy hosszabb ideig kellene várakozniuk.

Az ónos eső miatt vezetékek, ágak szakadhatnak le, ezért azt javasolják, ne parkoljanak ezek alá az autósok. A gyalogosok pedig kellő óvatossággal közlekedjenek, és aki kidőlt fát, elszakadt elektromos vezetéket, bajba jutott autóst, gyalogost lát, hívja a 112-es segélyhívó számot - kérte Mukics Dániel.

Kezdőlap    Belföld    Fontos új infók az ónos esőről, több helyen órákon át ömlik, és még hó is lesz

időjárás

előrejelzés

ónos eső

hungaromet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Fontos új infók az ónos esőről, több helyen órákon át ömlik, és még hó is lesz

Fontos új infók az ónos esőről, több helyen órákon át ömlik, és még hó is lesz
Az érintett járásokban a következő órákban tartós, többórás ónos eső várható, amelynek várható mennyisége meghaladhatja az 5 millimétert.
 

Operatív törzs: ónos eső miatti riasztás esetén senki ne induljon útnak se járművel, se gyalog!

Négyszer annyi most a riasztás Budapesten, mint egy átlagos napon

Egyre több a túlélőpont Magyarországon

Az időjárás felborította az iskolai rendet

Szakértő az extrém hidegről: ha ezeket tapasztaljuk, rögtön segítséget kell hívni

Itt az előrejelzés az egész hétvégére is, kegyetlen idő lesz

Akkora a baj, hogy jönnek a tejautomaták – exkluzív információk a szakminisztertől

Akkora a baj, hogy jönnek a tejautomaták – exkluzív információk a szakminisztertől

Válságban van a tejágazat az európai túltermelés és az alacsony felvásárlási árak miatt. A kormány tejautomaták létesítésére írt ki pályázatot. Erről Nagy István agrárminiszter beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Nagy István: 6-7 ezer állat leölése parancsolhat megálljt az Aujeszky-betegségnek

Nagy István az Arénában: az európai mezőgazdaság végét jelentheti a Mercosur-egyezmény

Agrárgazdasági Kamara: az EU abban látja a küldetését, hogy tönkretegye az élelmiszerpiacot

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Tej, bor, méz, pálinka, járvány: milyen csapás jöhet még? Nagy István, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.09. péntek, 18:00
Bartal Tamás
a Nemzeti Közút Zrt. igazgatóságának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elbizonytalanodtak a befektetők - Mi történik a tőzsdéken?

Elbizonytalanodtak a befektetők - Mi történik a tőzsdéken?

A hét eleji emelkedések után elbizonytalanodtak a befektetők a világ tőzsdéin, csütörtökön vegyes elmozdulásokkal zártak a vezető amerikai indexek a technológia szektor alulteljesítésével. Az ázsiai részvénypiacokon többnyire emelkedéseket látni, ismét a védelmi szektor viszi a prímet és Európában is kis pluszokkal kezdődik a nap. A geopolitikai fejlemények mellett egy délutáni amerikai munkaerőpiaci adatra figyelnek ma a befektetők.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Trumpnál betelt a pohár: brutális csapásra készül Putyin ellen

Trumpnál betelt a pohár: brutális csapásra készül Putyin ellen

500 százalékos vámok, másodlagos szankciók és globális nyomás: Washington minden eddiginél keményebb lépésre készül Moszkvával szemben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Colombia sees 'real threat' of US military action, president tells BBC

Colombia sees 'real threat' of US military action, president tells BBC

Gustavo Petro tells the BBC's Ione Wells that the United States is treating other nations as part of a US "empire", after Trump threatened Colombia with military action.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 9. 11:20
Lapértesülés: csaknem 40 fiatalt szállítottak át a Szőlő utcából
2026. január 9. 10:46
Egyre több a túlélőpont Magyarországon
×
×
×
×