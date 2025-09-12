ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.54
usd:
333.95
bux:
101443.84
2025. szeptember 12. péntek Mária
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Hildegard Müller, a Német Autóipari Szövetség elnöke, Friedrich Merz német kancellár és Oliver Blume, a Volkswagen Csoport és a Porsche vezérigazgatója (b-j) a müncheni Nemzeközi Autószalon (IAA) megnyitóján 2025. szeptember 9-én. A németországi járműipari seregszemle szeptember 14-ig tart.
Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan

Fellázadtak az EU ellen az autógyártók, amelyek már a teljes összeomlástól tartanak

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő
ELŐZMÉNYEK

Csökken a vásárlóerő, az uniós szabályok és az amerikai vámpolitika szűkíti a mozgásteret, gyengülnek az exportadatok, közben tör előre Kína és a Tesla – ezek az okok vezettek a német autóipar mostani válságához, amely az egész európai piacra hatással van. A cégvezetők és a gyártók egyre élesebben bírálják az uniós döntéshozókat a klímacélok túlzott erőltetése miatt, és engedményeket követelnek, mielőtt még nagyobb lesz a baj.

Akár komoly változások is bekövetkezhetnek az európai autópiacon, miután gyakorlatilag fellázadtak az Európai Unió vezetői ellen az autógyártók. Az ágazat legfőbb képviselői már elkezdték az egyeztetéseket az uniós vezetőkkel a gyártókat érintő közösségi jogszabályok miatt. „Irányt kell váltani, ellenkező esetben kockára teszik az Európai Unió egyik legsikeresebb és globálisan leginkább versenyképes iparágát” – így fogalmazott az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek írt nyílt levelében az Európai Autógyártók Szövetségének és az Európai Autóipari Beszállítók Szövetségének elnöke.

A 24.hu a levélből idézve kiemelte, hogy a kontinens legnagyobb autóipari konszernjei pénteken ültek le tárgyalni az uniós döntéshozókkal, és azt várják a következő időszak megbeszéléseitől, hogy hátraarcra szánja el magát az EU a klímacéloknak sok szempontot alárendelő stratégiájában. Az európai autógyártók már több éve nehéz helyzetben vannak, aminek a gazdasági válság és az ellátási láncok akadozása mellett az is az oka, hogy a korábban kitűzött klímacélok elérése érdekében az Európai Unió 2022-ben bejelentette, 2035-től betiltják a belső égésű motorral ellátott autók forgalomba helyezését.

Szakértők szerint a probléma összetett, ugyanis amellett, hogy az európai autóipar hosszú évtizedek óta a belső égésű motorok tökéletesítésén dolgozott, azzal, hogy az EU az elektromos átállás mellett tette le a voksát, átadta a piac nagy részét a Teslának, valamint az elektromos technológiában a világ előtt járó kínai autógyártóknak.

„Európán belül a legnagyobb válságban a német autóipar van, amit jól bizonyít, hogy az elmúlt egy évben több mint 50 ezer embert bocsátottak el a németországi üzemek” – mondta az InfoRádióban Az Autó című szaklap főszerkesztője. További nagy gondnak nevezte, hogy a vásárlóerő is csökkenőben van Németországban, ahol a 2009-es átlaghoz képest az átlagkereset 24 százalékkal nőtt, az autóárak átlagos emelkedése viszont 50 százalék körüli. Szécsényi Gábor szerint ez azt jelenti, hogy

Németországban – mint ahogy Európa más piacain is – „egyre távolabb kerülnek az új autók” az emberektől.

A szakíró kitért arra is, hogy csak az amerikai vámpolitika miatt körülbelül tízszázalékos mennyiségcsökkenést kell elkönyvelnie exportban a német autóiparnak. A világpiaci folyamatokat, fejleményeket Kína sem hagyta szó nélkül. A távol-keleti ország a kínai gyártású autók európai uniós importjára kivetett vámokra válaszul szintén megemelte ezeket a terheket, sőt ezen felül a ritkaföldfémek, valamint a hibridekben, plug-in hibridekben és a villanyautókban használt villanymotorok mágneseinek előállításához szükséges alapanyagok exportját is megnehezítette Kína.

Szécsényi Gábor szerint ilyen körülmények között és a nehezített pálya miatt nem meglepő, hogy a német autóipar óriási problémákkal küszködik.

A közelmúlt uniós szabályaira reagálva az elmúlt években az olyan nagy európai autómárkák, mint például a BMW vagy a Volkswagen, el is kezdték az elektromos autók kiadását. Bár utóbbiak népszerűsége folyamatosan nő, még mindig nem közelíti meg a belső égésű motoros járművekét, miközben a szén-dioxid-kvóták alapján már most nagyjából minden negyedik eladott autónak elektromosnak kellene lennie.

Ha ez a kritérium nem teljesül, komoly bírságot kaphatnak a gyártók. Az utóbbi napokban több európai cégvezető is élesen bírálta az uniós döntéshozókat, jelezve, hogy amennyiben nem változtatnak a 2035-ös kivezetés dátumán, összeomlás fenyegetheti az európai autóipart.

(A nyitóképen: Hildegard Müller, a Német Autóipari Szövetség elnöke, Friedrich Merz német kancellár és Oliver Blume, a Volkswagen Csoport és a Porsche vezérigazgatója a müncheni Nemzeközi Autószalon megnyitóján 2025. szeptember 9-én.)

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Fellázadtak az EU ellen az autógyártók, amelyek már a teljes összeomlástól tartanak

európai unió

tárgyalás

jogszabály

autógyártó

szécsényi gábor

belső égésű motor

klímacél

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Fellázadtak az EU ellen az autógyártók, amelyek már a teljes összeomlástól tartanak

Fellázadtak az EU ellen az autógyártók, amelyek már a teljes összeomlástól tartanak
Csökken a vásárlóerő, az uniós szabályok és az amerikai vámpolitika szűkíti a mozgásteret, gyengülnek az exportadatok, közben tör előre Kína és a Tesla – ezek az okok vezettek a német autóipar mostani válságához, amely az egész európai piacra hatással van. A cégvezetők és a gyártók egyre élesebben bírálják az uniós döntéshozókat a klímacélok túlzott erőltetése miatt, és engedményeket követelnek, mielőtt még nagyobb lesz a baj.
 

Elektromos vagy belső égésű? Egy friss tanulmány érdekesen érvel

Orbán Viktor péntek reggel: megfogadtam, hogy nekem sikerülni fog, hogy az ország kimaradjon a háborúból

Orbán Viktor péntek reggel: megfogadtam, hogy nekem sikerülni fog, hogy az ország kimaradjon a háborúból

A kormányfő a Kossuth rádióban kezdte a pénteket, az interjú helyszíne ezúttal Abu-Dhabi volt, mivel az ottani uralkodóval tárgyal pénteken. A miniszterelnök szólt a lengyelországi orosz drónincidensről, Ursula von der Leyenről és egy fogadalmáról, Európa nehéz helyzetéről és helytelen vezetéséről. A Tisza Pártot és a DK-t szerinte most Brüsszel finanszírozza, a legnagyobb ellenzéki párt szerinte arra készül a választás után, hogy a multik adóját elengedje - de ezt ő nem fogja hagyni. A nemzeti konzultáció kapcsán úgy fogalmazott az ellenzéki tervekre utalva: "kezdődik ez a csesztetés".
 

Orbán Viktor: az uniós tagság érdemeken alapul, nem biztonsági garancia

Jókor jön az erősítés: drónvadász harcjárműveket kap a Magyar Honvédség

Hatalmas ukrán támadás, Moszkva ellen is

Közös fegyvergyártásba kezdhet Ukrajna és az Egyesült Államok

Lengyelország megkapja a világ egyik legjobb vadászgépét

VIDEÓ
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.12. péntek, 18:00
Rókusfalvy Pál
nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Döntött a szaktárca: jelentős korlátozás jön Tokaj környékén

Döntött a szaktárca: jelentős korlátozás jön Tokaj környékén

Újabb korlátozás lép életbe a Tokaj környékén és a Bodrogközben közlekedő teherforgalomban: a jövőben nem kaphatnak engedélyt a követ szállító nehézgépjárművek a térség közútjain - írja az Építési és Közlekedési Minisztérium.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
27 év börtön a volt elnöknek: puccsot akart végrehajtani, nem kegyelmezett a bíróság

27 év börtön a volt elnöknek: puccsot akart végrehajtani, nem kegyelmezett a bíróság

A brazil Legfelsőbb Bíróság 27 év börtönbüntetésre ítélte Jair Bolsonaro volt elnököt, amiért puccskísérletet hajtott végre a 2022-es választási veresége után.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Video of Charlie Kirk shooting suspect fleeing scene released as manhunt continues

Video of Charlie Kirk shooting suspect fleeing scene released as manhunt continues

Police also release several images of a "person of interest" - but still haven't given a name for the suspect.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 12. 11:52
Hasít a forint
2025. szeptember 12. 10:36
Távozik az MFB vezére
×
×
×
×