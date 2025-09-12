Fellázadtak az EU ellen az autógyártók, amelyek már a teljes összeomlástól tartanak

Akár komoly változások is bekövetkezhetnek az európai autópiacon, miután gyakorlatilag fellázadtak az Európai Unió vezetői ellen az autógyártók. Az ágazat legfőbb képviselői már elkezdték az egyeztetéseket az uniós vezetőkkel a gyártókat érintő közösségi jogszabályok miatt. „Irányt kell váltani, ellenkező esetben kockára teszik az Európai Unió egyik legsikeresebb és globálisan leginkább versenyképes iparágát” – így fogalmazott az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek írt nyílt levelében az Európai Autógyártók Szövetségének és az Európai Autóipari Beszállítók Szövetségének elnöke.

A 24.hu a levélből idézve kiemelte, hogy a kontinens legnagyobb autóipari konszernjei pénteken ültek le tárgyalni az uniós döntéshozókkal, és azt várják a következő időszak megbeszéléseitől, hogy hátraarcra szánja el magát az EU a klímacéloknak sok szempontot alárendelő stratégiájában. Az európai autógyártók már több éve nehéz helyzetben vannak, aminek a gazdasági válság és az ellátási láncok akadozása mellett az is az oka, hogy a korábban kitűzött klímacélok elérése érdekében az Európai Unió 2022-ben bejelentette, 2035-től betiltják a belső égésű motorral ellátott autók forgalomba helyezését.

Szakértők szerint a probléma összetett, ugyanis amellett, hogy az európai autóipar hosszú évtizedek óta a belső égésű motorok tökéletesítésén dolgozott, azzal, hogy az EU az elektromos átállás mellett tette le a voksát, átadta a piac nagy részét a Teslának, valamint az elektromos technológiában a világ előtt járó kínai autógyártóknak.

„Európán belül a legnagyobb válságban a német autóipar van, amit jól bizonyít, hogy az elmúlt egy évben több mint 50 ezer embert bocsátottak el a németországi üzemek” – mondta az InfoRádióban Az Autó című szaklap főszerkesztője. További nagy gondnak nevezte, hogy a vásárlóerő is csökkenőben van Németországban, ahol a 2009-es átlaghoz képest az átlagkereset 24 százalékkal nőtt, az autóárak átlagos emelkedése viszont 50 százalék körüli. Szécsényi Gábor szerint ez azt jelenti, hogy

Németországban – mint ahogy Európa más piacain is – „egyre távolabb kerülnek az új autók” az emberektől.

A szakíró kitért arra is, hogy csak az amerikai vámpolitika miatt körülbelül tízszázalékos mennyiségcsökkenést kell elkönyvelnie exportban a német autóiparnak. A világpiaci folyamatokat, fejleményeket Kína sem hagyta szó nélkül. A távol-keleti ország a kínai gyártású autók európai uniós importjára kivetett vámokra válaszul szintén megemelte ezeket a terheket, sőt ezen felül a ritkaföldfémek, valamint a hibridekben, plug-in hibridekben és a villanyautókban használt villanymotorok mágneseinek előállításához szükséges alapanyagok exportját is megnehezítette Kína.

Szécsényi Gábor szerint ilyen körülmények között és a nehezített pálya miatt nem meglepő, hogy a német autóipar óriási problémákkal küszködik.

A közelmúlt uniós szabályaira reagálva az elmúlt években az olyan nagy európai autómárkák, mint például a BMW vagy a Volkswagen, el is kezdték az elektromos autók kiadását. Bár utóbbiak népszerűsége folyamatosan nő, még mindig nem közelíti meg a belső égésű motoros járművekét, miközben a szén-dioxid-kvóták alapján már most nagyjából minden negyedik eladott autónak elektromosnak kellene lennie.

Ha ez a kritérium nem teljesül, komoly bírságot kaphatnak a gyártók. Az utóbbi napokban több európai cégvezető is élesen bírálta az uniós döntéshozókat, jelezve, hogy amennyiben nem változtatnak a 2035-ös kivezetés dátumán, összeomlás fenyegetheti az európai autóipart.

(A nyitóképen: Hildegard Müller, a Német Autóipari Szövetség elnöke, Friedrich Merz német kancellár és Oliver Blume, a Volkswagen Csoport és a Porsche vezérigazgatója a müncheni Nemzeközi Autószalon megnyitóján 2025. szeptember 9-én.)