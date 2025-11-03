Autóguru: a jelenlegi formájukban 2030-ra megszűnnek a nagy német autógyártók

A Kieli Világgazdasági Intézet (IFW Kiel) elnöke egy vasárnap esti tévéműsorban azt mondta, öt éven belül nem fog létezni a jelenlegi formájában a Volkswagen, a BMW és a Mercedes-Benz autógyártó vállalat – írja a Portfolio a Handelsblatt összefoglalója alapján.

Moritz Schularick Cem Özdemirrel, a Zöldek politikusával és Hildegard Müllerrel, a Német Autóipari Szövetség elnökével vitázott a műsorban a német autóipar jelenéről és jövőjéről. Az IFW Kiel elnöke egészen pontosan úgy fogalmazott, „a jelenlegi formájában valószínűleg nem fog létezni a évtized végére” a három említett nagy német autógyár.

Moritz Schularick el tud képzelni egy olyan megoldást, mint amit a Volvónál alkalmaztak, vagyis akár stratégiai befektetők is megjelenhetnek a vállalatoknál, még kínai szerepvállalást sem tart kizártnak. Egy ilyen megoldás Moritz Schularick szerint

új piacokat nyithat meg a VW, a BMW és a Mercedes-Benz előtt, továbbá új technológiák is teret nyerhetnek.

A Volvo 2010 óta a kínai Geely-csoporthoz tartozik, és a 2021-es tőzsdére való belépés után is a csoport maradt a többségi tulajdonos. Az autonóm vezetés kapcsán Moritz Schularick arra is figyelmeztetett, hogy ha az érintett vállalatok a múltban ragadnak, „elsikkadhat a következő forradalom, és Németország ismét lemaradhat”.

Hildegard Müller ugyanakkor abszurdnak nevezte a jóslatot a tévéműsorban, és hangsúlyozta, hogy a német autógyártók sikeres vállalatok, a mostani nehezebb helyzetért pedig a politikát és a magas energiaárakat tette felelőssé. Cem Özdemir közölte: kizártnak tartja, hogy bármely nagyobb német autóipari vállalat kínai kézbe kerüljön, de elismerte, hogy komoly strukturális változtatásokra van szükség.

A német autóipar komoly válságspirálba került az utóbbi időben: a Volkswagen és a Porsche milliárdos veszteséget könyvelt el, a Mercedes nyeresége pedig nemrég 50 százalékkal zuhant. A helyzetet tovább nehezíti a német gazdaság stagnálása, az amerikai vámpolitika és a kínai elektromosautó-piac térnyerése.