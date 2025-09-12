ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.38
usd:
333.4
bux:
101874.25
2025. szeptember 12. péntek Mária
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Bemutatják az új BMW iX3-at a müncheni Nemzeközi Autószalon (IAA) sajtónapján, 2025. szeptember 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan

Elektromos vagy belső égésű? Egy friss tanulmány érdekesen érvel

Infostart

Noha a müncheni Nemzetközi Autószalon (IAA) kiállítói az elektromos autók jövőjére tesznek, ezzel párhuzamosan politikusok és szakértők körében vita folyik arról, hogy kiszoríthatják-e a belső égésű motorokat. A kérdésben a kiállítással egy időben napvilágot látott egy részletes elemzés is.

A Boston Consulting Group most nyilvánosságra hozott elemzésében az elektromos meghajtású autókkal kapcsolatos várakozásokat és iparági körülményeket veszi számba. Mint a bevezetőből kiderül, az elektromobilitás Európában a vártnál ugyan lassabban, de fokozatosan gyorsul fel. Erre utal, hogy 2024-ben az újonnan értékesített tisztán akkumulátoros elektromos járművek piaci részesedése már 14 százalék volt. A merész jóslat szerint ez a részesedés 2030-ra 40-55 százalék, 2035-re pedig csaknem 100 százalék lesz. A hajtóerőt a csökkenő költségek, a jobb töltési infrastruktúra és a megfizethető modellek növekvő választéka jelenti. Elemzők azt is kimutatták, hogy az európai fogyasztók csaknem 60 százaléka vagy rendelkezik elektromos meghajtású autóval, vagy a következő autóvásárláskor ezt tűzte ki célul.

A következő érv az, hogy technikai okok ma már nem jelentenek akadályt. Az elektromos meghajtású autók iránti kereslettel lépést tartva az elektrotechnika is gyorsan fejlődött. A tanulmány szerint egyre inkább gyengülnek a töltési idővel, a beszerzési költségekkel vagy épp a megtehető út hosszával kapcsolatos eddigi fenntartások.A korszerű modellek 500 kilométeres hatótávolságot garantálnak, és a gyors töltés is kevesebb mint 20 percet vesz igénybe.

A tanulmány kitér arra is, hogy a plug-in hibridekhez (PHEV) és a hatótávnövelt elektromos járművekhez (REEV) képest az akkumulátoros elektromos járművek egyértelmű előnyöket mutattak. Ennek az az oka, hogy különösen a plug-in hibridek alig közlekednek elektromosan a mindennapokban.

A magánfelhasználók csak körülbelül felét vezetik elektromos üzemmódban, a céges autóvezetők esetében ez az arány csak 10-15 százalék.

A tanulmány egyértelmű megállapítása: a tisztán elektromos autók fenntartása olcsóbb még alacsony üzemanyagárak mellett is. A PHEV-k szén-dioxid-kibocsátásának körülbelül felét és a belső égésű motorok egyharmadát „okozzák”. Emellett Európa 2035-re 15 százalékkal csökkentheti olajimportját pusztán az elektronos autókkal, ami évente mintegy 45 milliárd eurós megtakarítást jelent. Ugyanakkor az új iparágakat és akár 170 ezer közvetlen munkahelyet is teremt, különösen az akkumulátorgyártás és a töltési infrastruktúra területén.

Az elemzés ebből kiindulva három fő intézkedést szorgalmaz. Eszerint ragaszkodni kell a belső égésű motorok 2035-ös kivezetéséhez, mégpedig minden enyhítés nélkül. Az elektromos autók vásárlásához célzott ösztönzőket kell nyújtani, így adókedvezményeket a flották számára, továbbá alacsonyabb nyilvános töltési költségeket kell biztosítani. Harmadikként említi az elemzés az európai ellátási lánc megerősítését, többek között az akkumulátorok gyártása, illetve a képzett munkaerő terén.

A tanulmány végső következtetése, hogy az akkumulátoros elektromos járművek nemcsak a legklímabarátabb, hanem gazdaságilag is legészszerűbb megoldást jelentik a közúti közlekedés szén-dioxid-mentesítésére. A PHEV-k és a REEV-k ideiglenes megoldások lehetnek, de csak a BEV-k teljesítik hosszú távon a klímavédelmi célokat, és biztosítják Európa versenyképességét.

Kezdőlap    Külföld    Elektromos vagy belső égésű? Egy friss tanulmány érdekesen érvel

tanulmány

münchen

autószalon

elektromos autó

boston consulting gorup

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elektromos vagy belső égésű? Egy friss tanulmány érdekesen érvel

Elektromos vagy belső égésű? Egy friss tanulmány érdekesen érvel
Noha a müncheni Nemzetközi Autószalon (IAA) kiállítói az elektromos autók jövőjére tesznek, ezzel párhuzamosan politikusok és szakértők körében vita folyik arról, hogy kiszoríthatják-e a belső égésű motorokat. A kérdésben a kiállítással egy időben napvilágot látott egy részletes elemzés is.
Orbán Viktor péntek reggel: megfogadtam, hogy nekem sikerülni fog, hogy az ország kimaradjon a háborúból

Orbán Viktor péntek reggel: megfogadtam, hogy nekem sikerülni fog, hogy az ország kimaradjon a háborúból

A kormányfő a Kossuth rádióban kezdte a pénteket, az interjú helyszíne ezúttal Abu-Dhabi volt, mivel az ottani uralkodóval tárgyal pénteken. A miniszterelnök szólt a lengyelországi orosz drónincidensről, Ursula von der Leyenről és egy fogadalmáról, Európa nehéz helyzetéről és helytelen vezetéséről. A Tisza Pártot és a DK-t szerinte most Brüsszel finanszírozza, a legnagyobb ellenzéki párt szerinte arra készül a választás után, hogy a multik adóját elengedje - de ezt ő nem fogja hagyni. A nemzeti konzultáció kapcsán úgy fogalmazott az ellenzéki tervekre utalva: "kezdődik ez a csesztetés".
 

Orbán Viktor: az uniós tagság érdemeken alapul, nem biztonsági garancia

Jókor jön az erősítés: drónvadász harcjárműveket kap a Magyar Honvédség

Hatalmas ukrán támadás, Moszkva ellen is

Közös fegyvergyártásba kezdhet Ukrajna és az Egyesült Államok

VIDEÓ
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.12. péntek, 18:00
Rókusfalvy Pál
nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Példátlanul súlyos támadás érte Oroszországot, Moszkva és Szentpétervár is tűz alá került - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Példátlanul súlyos támadás érte Oroszországot, Moszkva és Szentpétervár is tűz alá került - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Éjjel nagyon intenzív ukrán dróntámadás érte Oroszországot: 221 UAV lelövését jelentette a légvédelem, Szentpétervár és Moszkva térségében is légi riadó volt. Lezuhant a zaporizzsjai fronton egy ukrán Szu-27-es vadászgép, fiatal pilótája életét vesztette. Lengyelország nagy mennyiségű légtérvédelmi eszközt kap szövetségeseitől, német, francia, olasz repülőgépek települnek az országba. Az oroszok ismét próbálnak mozgolódni Szumi megyében, emellett betörtek Kupjanszk városba Harkivben is, a donyecki fronton pedig Kosztyantynivka és Pokrovszk térségét ostromolják. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Háborús készülődés: NATO-csapatok özönlenek Lengyelországba az orosz dróntámadás után

Háborús készülődés: NATO-csapatok özönlenek Lengyelországba az orosz dróntámadás után

Orosz drónok tucatjai sértették meg a lengyel légteret, NATO-országok pedig katonákat és fegyvereket küldenek a transzatlanti szövetség keleti határának megerősítésére.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Video of Charlie Kirk shooting suspect fleeing scene released as manhunt continues

Video of Charlie Kirk shooting suspect fleeing scene released as manhunt continues

Police also release several images of a "person of interest" - but still haven't given a name for the suspect.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 12. 08:13
Vadászpuskával lőtt Charlie Kirk gyilkosa - fotó
2025. szeptember 12. 07:27
Hatalmas ukrán támadás Moszkva ellen
×
×
×
×