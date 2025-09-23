Újabb nagy hátraarc a villanyautók piacán: milliárdokat veszít a Volkswagen a Porsche visszalépése miatt

Több elektromos modelljének a piacra dobását is elhalasztja a Porsche, aminek nagyon súlyos anyagi következményei lesznek az anyavállalat, a Volkswagen szempontjából – írja a Reuters beszámolója alapján a hvg.hu.

A német autógyártó megerősítette, hogy a termékátalakítás és a piacra lépés elhalasztása 5,1 milliárd eurós veszteséget jelent, miközben a Porsche 2025-ös üzemi nyeresége akár 1,8 milliárd euróval is csökkenhet.

Egyebek mellett azért hozta meg ezt a kényszerű döntést a Porsche, mert nagyon gyér a kereslet a prémiumkategóriás elektromos járművek iránt, a magas amerikai importvámok szűkítik a mozgásteret és a lehetőségeket, közben pedig fokozódik az árnyomás a kínai piacon. Oliver Blume, a Volkswagen és a Porsche vezérigazgatója úgy fogalmazott

„kulcsfontosságú stratégiai döntéseket” kellett meghozniuk, amelyek ugyan fájdalmasak, de elengedhetetlenek a biztos jövő szempontjából.

A helyzet súlyosságát jól jelzi, hogy a Porsche részvényei 3,1 százalékot, a Volkswagen papírjai pedig 2,1 százalékot estek a frankfurti kereskedésben. A Porsche a tisztán elektromos hajtás helyett átmenetileg a belső égésű motorral és hibrid hajtással szerelt modellek gyártására helyezi a hangsúlyt. A Cayenne fölé pozicionált új SUV is ilyen változatban érkezik majd, pedig eredetileg villanyautónak szánták.

A pénzügyi hatások miatt fájdalmas döntéseket kellett meghozni: a Porsche a 2025-ös profitmarzs-előrejelzését a korábbi 5–7 százalékról 2 százalékra vágta vissza, középtávú kilátásait pedig 15 százalékra csökkentette. A Volkswagen szintén rontotta előrejelzéseit, 4–5 százalékról 2–3 százalékra mérsékelve a várható profitmarzsot. Elemzők szerint ugyanakkor ez a szint nem fenntartható egy luxusmárkánál.