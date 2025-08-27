Totális recesszió: egy év alatt több mint ötvenezer munkahely szűnt meg a német autóiparban

Az EY nemzetközi tanácsadó cég friss felmérése szerint a német autóiparban egy év alatt 51 500 munkahely szűnt meg, ami negatív rekordot jelent a különböző iparágak tekintetében, és az autóiparban ez a munkahelyek közel hét százalékának felel meg. A fő okot az értékesítési nehézségek, az eladások csökkenő száma jelentette.

Ugyanakkor – mint az elemzésből kitűnt – szinte minden iparágban visszaesés volt tapasztalható. Az adatok szerint június 30-án összesen mintegy 5,42 millió embert foglalkoztattak a német iparban, 114 ezerrel kevesebbet, mint egy évvel korábban.

Az autóipar ugyanakkor ténylegesen az első számú áldozat. Az autógyártók az eladások visszaesése, az erős kínai verseny verseny és az elektromos mobilitásra való rendkívül költséges átállás miatt szenvednek. A terheket növelik a magas energiaárak, a bürokrácia, továbbá az Egyesült Államok Donald Trump elnök nevéhez fűződő vámháborúja, ami jelentősen megdrágítja a német exportot.

Az olyan gyártók, mint a Mercedes-Benz, a VW vagy az olyan beszállítók, mint a Bosch és a Continental, már költségcsökkentési programokat jelentettek be. A Porsche meg akarja szüntetni akkumulátoros leányvállalatát, a Cellforce-t.

„A hatalmas nyereségvisszaesés, a kapacitásfelesleg és a gyengülő külföldi piacok elkerülhetetlenné teszik a munkahelyek leépítését” – közölte az EY szakértője.

A leépítések az ipar más ágazatait is érintik: a gépiparban több mint 17 ezer, a fémgyártásban jó 12 ezer munkahely szűnt meg. A német ipar általánosságban szenved a drága energiától, a bürokráciától és a gyenge belső kereslettől.

A kritikusok már Németország „dezindusztrializációjáról” beszélnek. A szakértő arra számít, hogy az ipar területén a munkahelyek csökkenő tendenciája folytatódik, különös tekintettel arra, hogy a megszorító programok késéssel tükröződnek a statisztikákban.

Ez különösen rossz hír az iskolai vagy egyetemi végzettségűek számára. Az autóipar és a gépipar ma lényegesen kevesebb fiatalt vesz fel, mint a korábbi években, és a szakértő szerint növekvő munkanélküliség várható az egyetemet végzettek körében is.