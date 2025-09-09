Nemzetközi autószalon Münchenben: nincs más jövő, mint az elektromos?

Az európai autópiacon Kína veszi át az uralmat, ez ellen indítottak harcot a legnagyobb német autógyártók, mindenekelőtt a Volkswagen, a Mercedes és BMW. Az elmúlt egy év nem sok sikert hozott nekik, amit jelzett a csökkenő piaci részesedés, a profitveszteség és nem utolsó sorban a munkahelyek számának csökkenése. Az ARD közszolgálati médium szerint az elmúlt évben a kínai konkurencia és az elektromos autók iránti kereslet visszaesése miatt mintegy 150 ezren vesztették el munkahelyüket, és további jelentős leépítések fenyegetnek. A válsághoz hozzájárul az amerikai elnök vámháborúja, ami az év első hónapjaiban súlyos károkat okozott a német gyártóknak is.

Mindennek ellenére a német gyártók a mostani autószalont rendkívüli lehetőségnek tekintik a sikeres visszatérésre. Ezt erősítette meg, hogy a Volkswagennel az élen új, minden korábbinál modernebb, elsősorban elektromos modelleket kívánnak bemutatni. Egyes elemzők szerint ezek a modellek szinte az utolsó esélyt jelentik a talpra állásra.

Közvetve a mostani szalon fontosságát jelezte az is, hogy a nemzetközi rendezvényt a német kancellár, Friedrich Merz és a bajor miniszterelnök, Markus Söder közösen nyitotta meg. Az utóbbi ezt megelőzően tízpontos tervet terjesztett elő az autógyártás megújítására. Ennek különleges eleme volt az is, hogy állást foglalt a belső égésű motorok 2035-től tervezett uniós betiltása ellen, mert szerinte ez munkahelyek százezreit veszélyezteti. „Ha a belső égésű motort fokozatosan kivonnák, a gazdasági összeomlás veszélye állna fenn” – mondta a Bild című lapnak.

A Volkswagen márkafőnöke, Thomas Schäfer ellentmondott Södernek. Nem helyes megsemmisíteni a belső égésű motorokra vonatkozó uniós tilalmat – fogalmazott a müncheni Nemzetközi Autószalon (IAA) megnyitóján.

„A jövőben nincs alternatívája az akkumulátoros elektromos meghajtású autóknak”

– hangsúlyozta a Volkswagen vezetője.

Hildegard Müller, a Német Autóipari szövetség elnöke, egyben a rendezvény hivatalos házigazdája nyilatkozatában az innovációk bemutatkozását ígérte. A vendéglista ugyanakkor elemzők szerint azt bizonyította, hogy kiélezett a verseny a külföldi és a német gyártók között. A kiállítók több mint a fele külföldről érkezett, a korábbiakhoz képest mindenekelőtt a kínai gyártók növelték jelenlétüket.

Oliver Zipse, a BMW vezérigazgatója a ZDF-nek nyilatkozva hangsúlyozta, hogy felkészültek a felzárkózásra. Akárcsak a Volkswagen, a BMW is új modellekkel kívánja beváltani az ígéretét. Az autók – mint utalt rá – még soha nem voltak annyira szoftvervezéreltek, mint most.

Elemzők szerint a német gyártók milliárdos beruházásokkal küzdenek az elvesztett ügyfelek és a piaci részesedés visszaszerzéséért. Ez az oka annak. hogy – mint fogalmaztak – „óvatos optimizmus” uralkodik a kedden nyílt autószalonon.