ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.18
usd:
335.43
bux:
102653.31
2025. szeptember 9. kedd Ádám
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Hildegard Müller, a Német Autóipari Szövetség elnöke, Friedrich Merz német kancellár és Oliver Blume, a Volkswagen Csoport és a Porsche vezérigazgatója (b-j) a müncheni Nemzeközi Autószalon (IAA) megnyitóján 2025. szeptember 9-én. A németországi járműipari seregszemle szeptember 14-ig tart.
Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan

Nemzetközi autószalon Münchenben: nincs más jövő, mint az elektromos?

Infostart

Harmadszor házigazdája München a Nemzetközi Autószalonnak (IAA), a német autógyártás azonban a korábbi rendezvények idején nem volt olyan válságban, mint most.

Az európai autópiacon Kína veszi át az uralmat, ez ellen indítottak harcot a legnagyobb német autógyártók, mindenekelőtt a Volkswagen, a Mercedes és BMW. Az elmúlt egy év nem sok sikert hozott nekik, amit jelzett a csökkenő piaci részesedés, a profitveszteség és nem utolsó sorban a munkahelyek számának csökkenése. Az ARD közszolgálati médium szerint az elmúlt évben a kínai konkurencia és az elektromos autók iránti kereslet visszaesése miatt mintegy 150 ezren vesztették el munkahelyüket, és további jelentős leépítések fenyegetnek. A válsághoz hozzájárul az amerikai elnök vámháborúja, ami az év első hónapjaiban súlyos károkat okozott a német gyártóknak is.

Mindennek ellenére a német gyártók a mostani autószalont rendkívüli lehetőségnek tekintik a sikeres visszatérésre. Ezt erősítette meg, hogy a Volkswagennel az élen új, minden korábbinál modernebb, elsősorban elektromos modelleket kívánnak bemutatni. Egyes elemzők szerint ezek a modellek szinte az utolsó esélyt jelentik a talpra állásra.

Közvetve a mostani szalon fontosságát jelezte az is, hogy a nemzetközi rendezvényt a német kancellár, Friedrich Merz és a bajor miniszterelnök, Markus Söder közösen nyitotta meg. Az utóbbi ezt megelőzően tízpontos tervet terjesztett elő az autógyártás megújítására. Ennek különleges eleme volt az is, hogy állást foglalt a belső égésű motorok 2035-től tervezett uniós betiltása ellen, mert szerinte ez munkahelyek százezreit veszélyezteti. „Ha a belső égésű motort fokozatosan kivonnák, a gazdasági összeomlás veszélye állna fenn” – mondta a Bild című lapnak.

A Volkswagen márkafőnöke, Thomas Schäfer ellentmondott Södernek. Nem helyes megsemmisíteni a belső égésű motorokra vonatkozó uniós tilalmat – fogalmazott a müncheni Nemzetközi Autószalon (IAA) megnyitóján.

„A jövőben nincs alternatívája az akkumulátoros elektromos meghajtású autóknak”

– hangsúlyozta a Volkswagen vezetője.

Hildegard Müller, a Német Autóipari szövetség elnöke, egyben a rendezvény hivatalos házigazdája nyilatkozatában az innovációk bemutatkozását ígérte. A vendéglista ugyanakkor elemzők szerint azt bizonyította, hogy kiélezett a verseny a külföldi és a német gyártók között. A kiállítók több mint a fele külföldről érkezett, a korábbiakhoz képest mindenekelőtt a kínai gyártók növelték jelenlétüket.

Oliver Zipse, a BMW vezérigazgatója a ZDF-nek nyilatkozva hangsúlyozta, hogy felkészültek a felzárkózásra. Akárcsak a Volkswagen, a BMW is új modellekkel kívánja beváltani az ígéretét. Az autók – mint utalt rá – még soha nem voltak annyira szoftvervezéreltek, mint most.

Elemzők szerint a német gyártók milliárdos beruházásokkal küzdenek az elvesztett ügyfelek és a piaci részesedés visszaszerzéséért. Ez az oka annak. hogy – mint fogalmaztak – „óvatos optimizmus” uralkodik a kedden nyílt autószalonon.

Kezdőlap    Külföld    Nemzetközi autószalon Münchenben: nincs más jövő, mint az elektromos?

németország

autógyártás

münchen

autószalon

bmw

markus söder

vw

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.10. szerda, 18:00
Fejérdy Gergely
a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Incidens történt London legnagyobb repterén: kivonultak a különleges erők

Incidens történt London legnagyobb repterén: kivonultak a különleges erők

Könnygázt tartalmazó palackot találtak kedden a rendőrök a londoni Heathrow repülőtérnél, amelynek 4-es terminálját előző nap részlegesen kiürítették és egy időre lezárták, miután többen rosszul lettek. Az ügyben egy férfit őrizetbe vettek. A rendőrség hangsúlyozta, hogy nem terrorcselekményként kezeli az esetet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Soha nem látott változás jön az autópálya-matricáknál - sokan hatalmasat nyerhetnek

Soha nem látott változás jön az autópálya-matricáknál - sokan hatalmasat nyerhetnek

Jövőre öt vármegyében az eredeti ár töredékét kell majd fizetni az autópálya-matricáért.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel carries out strike on senior Hamas leaders in Qatari capital

Israel carries out strike on senior Hamas leaders in Qatari capital

Qatar says the strike is a "blatant violation" of international law, while Hamas says its negotiating team was targeted in the attack.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 9. 19:04
Börtönbe vonult a volt thai miniszterelnök
2025. szeptember 9. 17:40
Közösen hadgyakorlatozott Oroszország, Kína és Mongólia, csak éppen nem tudni, hol
×
×
×
×