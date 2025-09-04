ARÉNA
2025. szeptember 4. csütörtök
A Porsche német autógyártó első, teljesen elektromos Taycan sportautóinak egyike a szerelőcsarnokban a cég stuttgarti üzemében 2020. március 5-én. Az autógyártó céget 1931-ben Ferdinand Porsche alapította Stuttgartban műszaki tervezőirodaként.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Szécsényi Gábor: bármerre indulnak a nagy német autógyártók, falakba ütköznek

Infostart / InfoRádió - Domanits András

Egy tanulmány szerint az általános recesszió miatt a német ipar mély válságban van, az autóiparban az elmúlt egy évben több mint 50 ezer embert bocsátottak el. Az okokról az InfoRádió Szécsényi Gábort, Az Autó című szaklap főszerkesztőjét kérdezte.

Az EY nemzetközi tanácsadó cég felmérése szerint a német autóiparban egy év alatt 51 500 munkahely szűnt meg, ami negatív rekordot jelent a különböző iparágak tekintetében, és az autóiparban ez a munkahelyek közel hét százalékának felel meg.

Szécsényi Gábor, Az Autó című szaklap főszerkesztője az InfoRádióban kijelentette, rengeteg ok van a háttérben.

„Ha csak a közelmúltba nézünk vissza, akkor az első a koronavírus; rengeteg problémával szembesültek beszállítói oldalon. A chiphiány problémaköre máig ér, éppen a pandémia elmúltával elindult túlkészletezés után kezd most újabb hiány kialakulni. És ez nem is csak a német autógyártókat sújtja, de náluk nagyon erősen támogatták sokáig a villanyautó-vásárlást, egészen 2023 végéig” – idézte fel.

Erre rakódott rá a Kínával és az Egyesült Államokkal való viszony, a szakíró szerint a kínai autókra kivetett uniós vámok nemcsak a kínai autógyártókat sújtják, hanem a Kínában korábban egyes modelleket gyártató és onnan azokat Európába importáló német márkákat is, ezenkívül különböző elemzések szerint körülbelül 10 százalékos exportcsökkenést kell elkönyvelniük pusztán az amerikai vámproblémák miatt. Ráadásul a kínai autók európai uniós importjára kivetett vámokra válaszul Kína is vámot emelt, valamint a ritkaföldfémek és főleg a plug-in hibridekben és villanyautókban használatos villanymotorok mágneseinek előállításához szükséges alapanyagok exportját is megnehezítette Kína. „Ez így együtt vezetett a német autóipar jelenlegi helyzetéhez” – összegzett a szakíró.

Megoldásként Szécsényi Gábor szerint rövid távon csak a „régiek” állnak rendelkezésre: gyárbezárás, termeléscsökkenés, árvisszafogás. A kereslet fenntartását szeretnék megnyújtani, de szerinte a német vásárlóerő is csökkenőben van.

„A 2009-es átlaghoz képest a német átlagkereset 24 százalékkal nőtt, de az autóárak átlagos emelkedése 50 százalék körüli, tehát az átlag német vásárlótól is, ahogy egyébként ez Európa más piacain is jellemző, egyre távolabb kerülnek az új autók” – világított rá a szakíró.

Sok autógyártó most azt célozza, ami szerinte nem rossz, csak az európai körülmények között nehéz elérni: 25 ezer euró alatt családi elektromos autót vagy 20 ezer euró környékén hibrid, plug-in hibrid családi autót kínál.

„Sokáig úgy tűnt, hogy erre éppen a kínai gyártás lehet a megoldás, ami persze a német munkahelyeknek nem segít, de talán a piacot élénkíti.

Ez egy nagyon sok szereplős játék, ahol bármerre indulnak a nagy német márkák, falakba ütköznek: hiányzik a kereslet, megnehezült az export és hiányoznak az exportpiacok, eltűnt az állami támogatás, és megdrágultak, illetve megnehezült az alkatrészek beszerzése” – mondta.

Szécsényi Gábor mégsem hiszi, hogy márkamegszűnésekről vagy hatalmas gyárbezárásokról kéne hamarosan beszámolni. Azt viszont elképzelhetőnek tartja, hogy a termelési mennyiség csökkenni fog, ehhez pedig nem kell annyi ember.

Ami a magyarországi hatást illeti, azok után, hogy prémium kocsikat gyártó márkák vannak itt, arról úgy vélekedett, ugyanezek a hatások nyúlnak majd át ide is, hiszen közös piacon zajlik a termelés, függetlenül attól, hogy Németországon, Magyarországon vagy másutt van az üzem.

