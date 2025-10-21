Nagy tűz volt Százhalombattán, lesz újabb magyar űrhajós – a nap legfontosabb hírei

Az amerikai-magyar nukleáris együttműködést nevezte a Brüsszel okozta problémák egyik megoldásának Washingtonban a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közölte: a kis méretű nukleáris erőművekkel összefüggő technológia rövidesen használható lesz. Kiemelte: az Európai Unió az orosz gázvásárlás kivezetéséről szóló állásfoglalással veszélyezteti a magyar energiaellátás biztonságát.

Eloltották a hétfő éjjel keletkezett tüzet a Mol százhalombattai olajfinomítójában. A termelés fokozatosan újraindul. Pulay Krisztián, a Mol-csoport ügyvezető igazgatója a rendkívüli sajtótájékoztatón azt hangsúlyozta, hogy nincs külső behatásra utaló jel, nem történt robbanás. Hozzátette: továbbra is biztosított Magyarország üzemanyag-ellátása, de a károk felmérése és a baleset okának vizsgálata még tart. Orbán Viktor kormányfő a legszigorúbb vizsgálatot ígérte az olajfinomítóban történt tűzeset miatt.

A vártnak megfelelően továbbra sem változtatott az alapkamat 6 és fél százalékos szintjén az MNB monetáris tanácsa. Varga Mihály jegybankelnök a döntés után most is azt emelte ki: továbbra is indokolt a szigorú monetáris kondíciók fenntartása.

Megszavazta az Országgyűlés Fidesz-KDNP-s többsége a kormány előterjesztését a háborús veszélyhelyzet 180 napos meghosszabbításáról. 56 képviselő nemmel voksolt. A rendkívüli jogrend így 2026. május 13-ig, egy hónappal a parlamenti választások legvalószínűbb, április 12-i időpontja után is fennmarad.

A politikai erőszak elleni fellépésről fogadott el határozatot az Országgyűlés. A parlament a jogszabály megszavazásával elhatárolódik minden olyan politikai megnyilvánulástól, amely a külföldi erőszakhullám hazai erősödéséhez vezet.

Rendkívüli intézkedéseket javasol a kormány az Otthon Start Programmal kapcsolatban. A rendelettervezet célja, hogy bizonyos építési beruházások kiemelt beruházássá minősítésével elősegítse az Otthon Start Program feltételeinek megfelelő lakások építését.

Folytatódik az ingyenes padlásfödém-szigetelés programja – közölte az Energiaügyi Minisztérium államtitkára. Már több ezer háztartás újult meg energetikailag. A tárcánál arra számítanak, hogy a fűtési szezon indulásával további több ezer háztartás dönt a szigetelés mellett, és 2026 közepére akár 80-100 ezer ingatlan is megújulhat.

Társadalmi egyeztetésen van a háziorvosok által végezhető vizsgálatok körét bővítő rendeletcsomag – közölte az egészségügyért felelős államtitkár. Takács Péter elmondta, egyebek mellett a kardiovaszkuláris rizikószűrés, a cukorbetegség-terápia, a csontsűrűségmérés vizsgálatra utalás is felkerülhet a kompetencialistára.

Változnak a közfoglalkoztatás szabályai. A korábbi gyakorlattal ellentétben a jövőben 10 év után újra mérlegelni kell, hogy további közfoglalkoztatási programba bevonható-e valaki.

Magyarország újabb kutatóűrhajóst küld a Nemzetközi Űrállomásra - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Washingtonban. Szijjártó Péter arról beszélt: a korábban Kapu Tibor tartalékosaként szereplő Cserényi Gyula személyében tervez küldeni újabb kutatóűrhajóst Magyarország.

Elfogadta a határ menti ingázók adatbázisának létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az Országgyűlés. A cél a határátlépések gyorsítása.

A többi között a migrációs paktum 2026-os kidolgozását, valamint az EU keleti felének fokozott védelmét ígérte az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban. Ursula von der Leyen az Európai Parlament plenáris ülésének mutatta be az Európai Bizottság 2026-os munkaprogramját.

Elutasítja az Európai Tanács által elfogadott, Ukrajnával kötendő szabadkereskedelmi megállapodást a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magosz. Magyarország és Szlovákia az egyezmény ellen szavazott. A két szervezet szerint a megállapodás komoly piaci zavarokat és élelmiszerbiztonsági kockázatokat okozhat, főként az Ukrajnával szomszédos tagállamokban.

Támogatta a jogosítványok uniós szabályozásának reformját strasbourgi ülésén az Európai Parlament. A reform egyebek között 15 évben határozná meg a motorok és a gépjárművek esetében a vezetői engedély érvényességét. A teherautókra és a buszokra 5 év lenne az érvényességi idő.

A vártnál is jobban alakul a gázai tűzszüneti terv megvalósítása - jelentette ki az amerikai alelnök a dél-izraeli Kirjat Gat városban található Polgári-Katonai Koordinációs Központban. J.D. Vance reményét fejezte ki, hogy a béke tartósnak bizonyul. De figyelmeztetett arra, hogy ha a Hamász nem lesz együttműködő, akkor megsemmisítik a palesztin iszlamista szervezetet.

Franciaországban 30 milliárd eurós megtakarítást tervez jövőre az új kormány. Ha az elnyúló viták miatt a parlament nem dönt időben, az új kabinet is rendelettel hirdetheti ki a jövő évi költségvetést.

21 év szabadságvesztésre ítélte a bíróság a Robert Fico szlovák miniszterelnök elleni merénylet elkövetőjét. Az Új Szó beszámolója szerint így a 72 éves Juraj Cintula élete végéig rácsok mögött marad.