Itt a friss kamatdöntés

Nem módosult a kamatfolyosó két széle sem: az egynapos (O/N) betéti kamat 5,50 százalék, felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,50 százalék maradt.

Az előző, szeptemberi ülésén sem változtatott a testület sem a jegybanki alapkamaton, sem a kamatfolyosón. Akkor a tanács egyhangúlag döntött az alapkamat változatlan szinten tartásáról.

A testület egyöntetű értékelése az volt: az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása, annak veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi stabilitás fenntartását és a kormány gazdaság-, illetve környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos politikáját. Az inflációs környezetet övező kockázatok, valamint a kereskedelmi és geopolitikai feszültségek továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikát tesznek szükségessé - tették hozzá.

Legutóbb 2024 szeptemberben változott a jegybanki alapkamat, akkor 25 bázispontos csökkentésről határoztak a tanácstagok.