ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.5
usd:
335.4
bux:
104100.22
2025. október 21. kedd Orsolya
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
mnb, monetáris tanács - KID fotója
Nyitókép: Infostart/InfoRádió

Itt a friss kamatdöntés

Infostart

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa keddi ülésén nem változtatott az alapkamaton, amely így változatlanul 6,50 százalék. Nem változott a kamatfolyosó két széle sem.

Nem módosult a kamatfolyosó két széle sem: az egynapos (O/N) betéti kamat 5,50 százalék, felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,50 százalék maradt.

Az előző, szeptemberi ülésén sem változtatott a testület sem a jegybanki alapkamaton, sem a kamatfolyosón. Akkor a tanács egyhangúlag döntött az alapkamat változatlan szinten tartásáról.

A testület egyöntetű értékelése az volt: az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása, annak veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi stabilitás fenntartását és a kormány gazdaság-, illetve környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos politikáját. Az inflációs környezetet övező kockázatok, valamint a kereskedelmi és geopolitikai feszültségek továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikát tesznek szükségessé - tették hozzá.

Legutóbb 2024 szeptemberben változott a jegybanki alapkamat, akkor 25 bázispontos csökkentésről határoztak a tanácstagok.

Kezdőlap    Gazdaság    Itt a friss kamatdöntés

varga mihály

mnb

jegybank

alapkamat

monetáris tanács

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Százmilliós Gucci-bírság: mi marad a luxusból, ha mindenki hozzáfér?

Százmilliós Gucci-bírság: mi marad a luxusból, ha mindenki hozzáfér?
Az Európai Bizottság 157 millió eurós bírsággal sújtotta a Guccit, a Chloét és a Loewe-t, mert ők maguk akarták megmondani a luxustermékeik fogyasztói árát. A döntés nemcsak pénzügyi, hanem kulturális forradalom is, Brüsszel ugyanis most először kezdte ki a luxus egyik alapkövét, az exkluzivitást.
Biztonsági szakértő a Trump-Putyin találkozóról: óriási készültség várható az egész városban

Biztonsági szakértő a Trump-Putyin találkozóról: óriási készültség várható az egész városban

Lehegesztett csatornafedelek, mesterlövészek a háztetőkön és ügynökök még a pogácsás tányérok mellett is – jelentette ki az InfoRádióban Hajós István biztonsági szakértő, aki szerint erre kell számítani az amerikai és az orosz elnök budapesti találkozóján. A szakember úgy véli: szigorú lezárások lesznek az egész városban, és a Budapesten élő ukránokat is ellenőrzik majd.
 

Trump–Putyin-csúcs: politikai szabotázsakcióktól tart az orosz fél

„Képmutatás nem figyelni az oroszok érveire” – Európa katonai nagyhatalmából érkezett Ukrajnát kikosarazó üzenet

Felsorakoztak Donald Trump álláspontja mögé az EU vezetői

Megsemmisült az oroszok egyik vadonatúj "szeme" – videó

Bizonytalanná válhat a Trump–Putyin-csúcs megrendezése?

VIDEÓ
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.21. kedd, 18:00
Fekete Péter
a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Magára talált a dollár, falnak szaladt a forint

Magára talált a dollár, falnak szaladt a forint

A tegnapi nap kisebb mozgások jellemezték a forintot. A mai nap 389 körül áll az euróval és 334,8 körül a dollárral szemben a forint. Eközben nagyot gyengül a japán jen az új elnök miatt, Kínában pedig a poltikailag meghatározó negyedik plénumot tartják. A mai nap az EKB elnöke és a Fed egyik fontos döntéshozója is beszédet tart.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lámpákat vizsgált a fogyasztóvédelem: az összes megbukott a teszteken, ezeket semmiképp se vedd meg!

Lámpákat vizsgált a fogyasztóvédelem: az összes megbukott a teszteken, ezeket semmiképp se vedd meg!

Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) az elmúlt időszakban a hordozható, lítiumion-akkumulátoros lámpákat ellenőrizte,

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
French ex-president Sarkozy begins jail sentence for campaign finance conspiracy

French ex-president Sarkozy begins jail sentence for campaign finance conspiracy

Nicolas Sarkozy, president from 2007-2012, has appealed against his jail term at La Santé prison.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 21. 13:01
Százmilliós Gucci-bírság: mi marad a luxusból, ha mindenki hozzáfér?
2025. október 21. 08:50
Hatalmas akcióba kezd a NAV, akár kétmilliós bírságot is kiszabhat
×
×
×
×