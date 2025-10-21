Varga Mihály a kamatdöntés után: „én nem érzékelek nyomást”

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa keddi ülésén nem változtatott az alapkamaton, amely így változatlanul 6,50 százalék. Nem változott a kamatfolyosó két széle sem: az egynapos (O/N) betéti kamat 5,50 százalék, felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,50 százalék maradt. (Az előző, szeptemberi ülésén sem változtatott a testület sem a jegybanki alapkamaton, sem a kamatfolyosón.)

Tájékoztatóján Varga Mihály jegybankelnök elmondta, a Monetáris Tanács megerősítette, elkötelezett a fenntartható infláció mellett, 3 százalékos szinten, ehhez kulcsfontosságú a devizapiac stabilitása is, a döntés a tanácsban egyhangú volt, ellenszavazat és tartózkodás nélküli.

Főbb üzenetek

A világgazdasági környezetben sok a bizonytalanság szerinte, a nemzetközi piacok pedig továbbra is érzékenyek a nemzetközi történésekre. A Fed - amerikai jegybank - folytathatja a kamatcsökkentést, míg az EKB-ban szinten maradhatnak a kamatok a várakozások alapján.

Az infláció szintje változatlan, 4,3 százalékos, a lakossági várakozások továbbra is magas szinten vannak, bár kissé csökkentek. (OECD-országok átlaga: 4,1 százalék.)

A globális növekedési kilátásokról elmondta, a világgazdasági növekedési kilátások enyhén felfelé módosultak, az Egyesült Államokban is kissé magasabb növekedés lesz, mint várták, Európában viszont most magasabb, későn viszont már nem annyira növekvő lesz a pozitívum.

A kiskereskedelmi értékesítések folyamatosan 0-5 százalékos növekedési ütemet mutatnak, az ipari termelés viszont hosszabb ideje a negatív tartományban helyezkedik el.

A háztartási hitelállomány élénk, a vállalati hitelezésben viszont nem látható érdemi fordulat Varga Mihály szerint, aki rámutatott, a bejelentett hitelprogramok egy egyébként is aktív lakáspiacon érvényesülnek, a vállalati hitelállomány viszont visszafogott ütemben növekedhet; a bankok viszont készen állnak hitelt adni.

A folyó fizetési mérleg többletes, ez a plusz azonban idővel csökkenni fog.

Az inflációt illetően a folyamatok állandósultak, az alapfolyamatok "erőteljesek", az árkorlátozások nélkül 5,8 százalék lenne a szám.

A nemzetközi piacokon az élelmiszerárak magasak, ezen viszont otthon segít az árkorlátozó intézkedések csomagja; az infláció elleni küzdelem tehát "nem ért véget".

A forint viszont erősödik - jegyezte meg.

A döntésről

Varga Mihály szerint a szigorú monetáris kondíciók fenntartása indokolt, ezért döntöttek a szintek tartása mellett, "óvatos megközelítésre van szükség".

A jegybank az inflációs cél eléréséhez a pozitív kamat szintjével járul hozzá.

Kérdések - Válaszok

Továbbra is úgy érzi, hogy nincs veszélyben a jegybank függetlensége a kormány által?

Igyekszünk minden intézménnyel és a kormánnyal szemben is tisztelettel lenni, ebben nincs változás, én nem érzékelek nyomást, amelynek el kellene térítenie minket.

A NNI-hez fordultunk, hogy hány feljelentés van az MNB alapítványai ügyében. Tudna segíteni?

Az igazságszolgáltatás függetlenségét tiszteletben tartjuk. Nem vagyok képben, hány fajta megkeresés futott be. A jegybank igazgatósága tett egy feljelentést, a jegybank honlapját és a közleményeinket ajánlom mindenki figyelmébe.

Van-e önnek, illetve jegybanki vezetésének hatása a forint árfolyamára?

A jegybank mandátuma az árstabilitás elérésére és fenntartására vonatkozik. Ezt a stabilitást céloztuk meg az elmúlt hét hónapban. Ennek érdekében szükségünk van egy megfelelő nemzetközi környezetre is, ez még kevésbé egy ember szavazatán múlik tehát. De nem volt nem egyhangú döntés a Monetáris Tanácsban az elmúlt 7 hónapban.

Alapítványi ügyek: hétfőn a bizottsági ülésen szóba került a veszteség várható mértéke, ön azt mondta, nincs elkönyvelve a veszteség. Lehet, hogy nincs is 500-650 milliárd forintos veszteség?

A kölcsönös felelősségi viszonyok tiszteletben tartására törekszik az MNB. Elméleti kérdésre elméleti választ tudok adni, de az 5-600 milliárdos veszteség nem lehet valóságos, 463 milliárd forint volt a tőkeinjekció, de ez nem érinti ilyen formában az MNB-t. Azt tudom csak megerősíteni, hogy a jegybanknál ellenőrzöttebb intézmény nincs, négyszeresen is ellenőrzik. Azt tudom javasolni, keressék meg az alapítványt.

A kormány kivezeti az árrésstopot novemberben? Velünk marad a választásokig?

Mindig abból indulunk ki, ami konkrét tény, adat vagy döntés. A kormány döntése november végéig ér. Várunk a kormány következő döntésére.

Mi indokolja, hogy ekkora a különbség az inflációs várakozás a GKI-nál és az MNB-nél?

A GKI-nak mindig nagyon magas az inflációs várakozása, ez valamilyen elemzési hiba lehet, előbb-utóbb a jegybanknak arra kell törekednie, hogy a saját számítását használja.

A jövő év első hónapjaiban jöhet kamatcsökkentés?

A befektetői várakozásokat illetően a saját adatainkból hozunk döntéseket. Márciusban új jegybanki vezetés lépett hivatalba, de még most is van, aki kamatcsökkentést vagy -emelést vár. Mi a saját utunkat járjuk, szeretnénk, ha a befektetők értenék, hogy mit miért csinálunk.

Az MNB folytatja-e az aranytartalékok növelését úgy is, hogy ilyen drága az arany?

Nem tudok újat mondani: a tartalékkezelést tekintjük át egyelőre és vizsgáljuk felül. Egyelőre a jegybank nem kell, hogy tervezze az aranytartalék további növelését. Várjuk az aranypiaci folyamatokat. Figyelünk!

Ha 2027 elején fenntarthatóan teljesül az inflációs cél, és 2026 elején a célsávba megy az infláció, akkor teljesülnek a feltételek?

Erről nagyon transzparensen szoktunk beszélni, az ezzel kapcsolatos jegyzőkönyvet is nyilvánosságra szoktuk hozni, nem véletlenül. A Monetári Tanács összetett döntést szokott hozni. Ebben kiemelt szerepet játszik az infláció, de vizsgálunk más adatokat is.

Árfolyam-stabilitás: hosszabb vagy rövidebb távon van elvárás? Mire kell figyelni?

A jegybanknak inflációs célja van. Egy fenntartható célja. De ami a devizával van, az nem cél, hanem következménye annak, amit folytatunk. Ezért említettem meg most, hogy ennek a stabil forintárfolyamnak látszanak a kedvező hatásai az árindexekben.

Euróbevezetés: mi a véleménye?

A kérdés ma nincs asztalon. A csatlakozás feltételeit egyelőre a magyar gazdaság nem teljesíti. Másrészt: egy miniszterelnöki nyilatkozat tisztázza ezt. Először a feltételeket kell teljesíteni, ha ez megvan, akkor tehető fel ez a kérdés.

A következő kamatdöntő ülésre november 18-án kerül sor.