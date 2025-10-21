Eloltották a tüzet a Dunai Finomítóban

Erősen indult a hét a világ tőzsdéin, hétfőn markáns emelkedés volt a vezető amerikai és európai részvénypiacokon is, kedd reggel pedig az ázsiai börzéken is kitartott a jó hangulat. Kedd reggel a magyar tőzsde kis eséssel nyitott, a százhalombattai finomítóban kitört tűzeset miatt esett a Mol árfolyama, a tűz eloltásának hírére azonban kisebb visszapattanást láthatunk. Közben egyre közelebb az új történelmi csúcs az OTP-nél, és tovább száguld a Rába. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.