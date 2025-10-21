ARÉNA - PODCASTOK
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Aero Space Power beruházásának bejelentésén a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2025. szeptember 15-én. A polgári légijárművek javításával foglalkozó, hazai tulajdonú vállalat több mint kétmilliárd forint értékű bővítési projektet hajt végre a kisvárdai telephelyén, amihez az állam félmilliárd forintnyi támogatást nyújt, így segítve a munkavállalói létszám kétszáz fölé emelését.
Nyitókép: MTI/Soós Lajos

A Brüsszel okozta problémák megoldásáról beszélt Szijjártó Péter Washingtonban

Infostart / MTI

A Brüsszel által okozott problémák megoldásának egyik eszköze az atomenergetikai együttműködés az Egyesült Államokkal, ugyanis minél előbb sikerül bővíteni Magyarország nukleáris kapacitásait, annál jobban enyhíthetők a REPowerEU-rendelet negatív hatásai - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Washingtonban.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető először is arról számolt be, hogy a két ország közötti együttműködés mára nagyon széles körű sikertörténetté vált, ami annak köszönhető, hogy Donald Trump elnök idén januári beiktatása óta az Egyesült Államok már nem ellenségként, hanem barátként kezeli Magyarországot.

Az energetikai együttműködés kapcsán hangsúlyozta, hogy "amit az európaiak nem képesek vagy nem akarnak felfogni, azt Amerikában egyből megértették", mégpedig azt, hogy az energiaellátás esetén a földrajzi tényezők számítanak igazán, így egy tengerparttal nem rendelkező államnak jóval korlátozottabbak a lehetőségei, mint másoknak.

"Tehát tegnap az Európai Unió gyakorlatilag kinyírta a magyar energiaellátás biztonságát, mert politikai és ideológiai kérdésként fogják fel az energiaellátást, és nagy ívben tettek a fizikai-földrajzi realitásokra. Itt, Amerikában más a gondolkodás, itt a józan ész alapján közelítik meg az energetikai együttműködés kérdését, úgyhogy a magyar-amerikai együttműködést az energetika terén is most jelentős mértékben kiszélesítjük, és annak egy nagyon erőteljes nukleáris komponenst fogunk adni" - tudatta.

Kifejtette, hogy itt kis méretű moduláris reaktorokra kell gondolni (SMR), amely technológia rövidesen használható lesz egy-egy iparterület vagy város olcsó, stabil és környezetkímélő energiaellátására.

Szijjártó Péter ezután arra emlékeztetett, hogy Magyarország nemrég megállapodást írt alá az Egyesült Államokkal, amelynek alapján amerikai SMR-technológiát használhatnak majd a jövőben hazánkban.

Majd aláhúzta, hogy az atomenergia jelenti az ellátásbiztonság mellett a rezsicsökkentés megóvásának garanciáját is hosszú távon.

"És remélem, néhány éven belül amerikai technológiával gyártott kis moduláris atomerőművek fognak hozzájárulni ahhoz, hogy Magyarországon a háztartások és a családok mellett a vállalatok, a gazdaság szereplői is Európa legalacsonyabb energiaköltségeit fizethessék, és ez lesz a magyar gazdaság jövőbeni versenyképességének egy nagyon fontos záloga" - fogalmazott.

"Tehát a magyar-amerikai nukleáris együttműködés terén most a kis nukleáris erőművek technológiai együttműködésével egy nagyon komoly új fejezetet nyitunk" - tette hozzá.

A miniszter leszögezte, hogy a magyar kormány a következő időszakban azon fog dolgozni, hogy kivédje a "mélyütésként" felérő brüsszeli döntések negatív hatásait.

Szavai szerint ennek vannak politikai és jogi eszközei is, minthogy "csalással" hozták meg az előző napi döntést, kereskedelempolitikai köntösbe bújtatva pusztán minősített többséggel, miközben valójában szankciós intézkedésről van szó, így egyhangúságra lett volna szükség.

"Ezért az európai bírósági utat is természetesen végig fogjuk járni, de kétségtelen, hogy minél nagyobb mértékben tudunk nukleáris energiát használni, annál kevésbé vagyunk mondjuk a földgáz importjára rászorulva" - erősítette meg.

Ezért lényegesnek nevezte, hogy minél gyorsabban haladjon a paksi bővítés és minél előbb használatba lehessen venni kis méretű moduláris reaktorokat is Magyarországon.

"Mi most úgy látjuk, hogy az amerikai technológia a legelőrehaladottabb ebben a tekintetben, így tehát az amerikai technológiának van esélye arra, hogy leghamarabb kis moduláris atomerőművek képében tudjuk használni ezt a technológiát. Az erről szóló megállapodást már aláírtuk. Ma pedig tisztázzuk a továbblépésnek a feltételeit" - összegzett.

