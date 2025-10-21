ARÉNA - PODCASTOK
Robert Fico szlovák miniszterelnök az idei búzatermésről tartandó sajtótájékoztatójára érkezik a nyugat-szlovákiai Vedrődújfalu (Slovenská Nová Ves) határában 2024. július 8-án, négy nappal azt követően, hogy a szlovák főügyészség terrortámadássá minősítette az 59 éves kormányfő merénylője ellen felhozott vádakat. Ficót május 15-én, a pozsonyi kabinet Nyitrabányán tartott kihelyezett ülése után négy lövéssel életveszélyesen megsebesítette egy 71 éves lévai férfi, Juraj Cintula, akit eredetileg előre megfontolt gyilkossági kísérlet gyanújával tartóztattak le. Fico szándéka szerint fokozatosan visszatér kormányfői feladatai ellátásához.
Nyitókép: MTI/AP/TASR Slovakia/Jaroslav Novak

Nárcisztikus terrorista lőtt rá Ficóra a bíróság szerint – nem bánta meg a tettét

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Terrorista támadás miatt 21 év szabadságvesztésre ítélte a besztercebányai speciális büntetőbíróság a Robert Fico szlovák kormányfő ellen tavaly májusban merényletet elkövető Juraj Cintulát. Az ítélet nem jogerős, a 72 éves férfi gondolkodási időt kért a fellebbezés mérlegelésére, az ügyész viszont nem kíván fellebbezni.

Juraj Cintulát védett személy ellen elkövetett különösen súlyos terrorcselekménnyel vádolták, amiért akár életfogytig tartó szabadságvesztés is kiszabható lett volna. Nem volt kérdéses, hogy ő követte el a támadást. A bíróságon a fő vita arról folyt, hogy hogyan kell jogilag minősíteni a tettét. A bírói tanács végül az ügyészség álláspontját fogadta el: Cintula terrortámadást követett el, amikor rálőtt a kormányfőre.

A bíróság megállapította: a vádlott kifejezetten politikai indíttatásból támadta meg Robert Ficót, akit a kormánykoalíció szimbólumának tartott. A merénylet célja az volt, hogy destabilizálja a kormányt, és megdöntse az ország vezetését.

Igor Králik, a bírói tanács elnöke hangsúlyozta: Juraj Cintula nem egy másik állampolgár ellen követte el tettét, hanem az ország miniszterelnöke volt a célpontja, mert nem értett egyet a politikájával.

A férfi a tárgyaláson azt állította, hogy nem akarta megölni Ficót. Az volt a célja, hogy a miniszterelnök olyan sérüléseket szenvedjen, amelyek miatt már nem tudná ellátni feladatait. A bíróság azonban nem találta hitelesnek ezt a magyarázatot.

Az ítélet szerint Cintula két teli tárat vitt magával, és a ravaszt akkor is húzta, amikor a testőrök már lefogták. A történtek 2024. május 15-én, Nyitrabányán játszódtak le, ahol a szlovák kormány kihelyezett ülését tartotta. A támadó a helyszínen várta a kormányfőt, majd amikor Robert Fico kilépett az épületből, hogy kezet fogjon a szimpatizánsokkal, a férfi előhúzta legálisan tartott fegyverét, és öt lövést adott le. Három lövedék közvetlenül a miniszterelnököt találta el, egy pedig a földről pattant vissza. Robert Ficót súlyos sérülésekkel szállították kórházba, életét többórás műtét mentette meg.

A bírósági eljárás idén július 8-án kezdődött, és nyolc tárgyalási napon át tartott. A per során pszichológiai szakvéleményeket is ismertettek, amelyek szerint az elkövető egocentrikus és nárcisztikus személyiség, akit frusztráltsága és elismerésvágy hajtott. Szakértők szerint a merényletet egyfajta utolsó lehetőségként élte meg, hogy „bizonyítson valamit”, és a társadalmi változás élére álljon.

A férfi közel kétórás záróbeszédében politikai kiáltványként értékelte tettét. Saját bevallása szerint „az igazságért” harcolt, és tette „a hatalom arroganciája és a korrupció” elleni tiltakozás volt. A tárgyalás során azonban egyetlen alkalommal sem fejezte ki sajnálatát a történtek miatt.

A büntetőbíróság végül 21 év börtönbüntetést szabott ki rá, miután rendkívüli enyhítő körülményként figyelembe vette életkorát, büntetlen előéletét és egészségi állapotát. A szenátus szerint az életfogytiglani ítélet a körülményekhez képest aránytalanul szigorú lett volna.

KAPCSOLÓDÓ HANG

