Jogosítványszerzés: jön a két év próbaidő a kezdő sofőröknek, de más fontos változásokról is döntöttek

Az Európai Parlament kedden megerősítette a vezetői engedélyekre vonatkozó uniós szabályok aktualizálását. A jogalkotók célja, hogy javuljon a közúti közlekedés biztonsága, és csökkenjen az EU közútjain évente közel 20 000 halálesettel járó ütközések száma.

Íme a korszerűbb uniós jogosítványszabályok lényege:

15 évig érvényes járművezetői engedély

Legalább két év próbaidő a kezdő sofőrök számára

Új digitális engedély léphet a fizikai okmány helyébe

Nincs menekvés a vezetéstől való eltiltás elől külföldön

A képviselők támogatják a jogosítványok uniós szabályozásának reformját, amely új előírásokat vezet be a kezdő vezetőkre, a digitális jogosítványra és a vezetéstől való eltiltásra.

Változás a képzésben: holttér, vezetéstámogató rendszerek, figyelem a kockázatokra

A jogosítványszerzés érdekében tett járművezetői vizsgában immár olyan témák is helyet kapnak, mint a holttérrel kapcsolatos kockázatok, a vezetéstámogató rendszerek, az ajtók biztonságos nyitása és a telefonhasználat okozta figyelemelterelés veszélye. A képviselők kérésére az új képzési és vizsgakövetelmények nagyobb hangsúlyt helyeznek majd a kockázatokra, különösen a gyalogosokkal, a gyermekekkel, a kerékpárosokkal és más veszélyeztetett úthasználókkal kapcsolatban.

15 éves érvényesség, sűrűbb egészségügyi ellenőrzések az időseknek

A motorkerékpárok és a gépjárművek esetében a vezetői engedélyek érvényessége 15 év lenne, és a tagállamok lehetőséget kapnának az érvényesség időtartamának 10 évre csökkentésére, amennyiben a vezetői engedélyt személyazonosító igazolványként is használják. A tehergépjárművekre és az autóbuszokra vonatkozó vezetői engedélyek érvényességi ideje 5 év lesz. A 65 éves vagy idősebb járművezetők esetében a tagállamok csökkenthetik az engedélyek érvényességi idejét annak érdekében, hogy növeljék az orvosi ellenőrzések vagy az ismeretek frissítésére szolgáló tanfolyamok gyakoriságát.

Az első járművezetői engedély megszerzése vagy megújítása előtt a kérelmezőknek a látásukat, valamint szív- és érrendszeri állapotukat felmérő orvosi ellenőrzésen kell átesniük. Az uniós országok dönthetnek úgy, hogy a személygépkocsik vagy motorkerékpárok vezetői számára az orvosi vizsgálatot önértékelési formanyomtatvánnyal, vagy más nemzeti szinten kidolgozott rendszerekkel váltják ki.

Kétéves próbaidő a kezdő sofőröknek szigorúbb szabályokkal, 18 éves korig kísérő kell a vezetéshez

Az uniós szabályozás most először legalább kétéves próbaidőt határoz meg a kezdő járművezetők számára. Ráadásul ebben az időszakban rájuk szigorúbb szabályok is vonatkoznak, például komolyabb szankciókkal jár, ha alkohol vagy kábítószer hatása alatt ülnek volán mögé, vagy elmulasztják a biztonsági öv és a gyermekbiztonsági rendszerek használatát.

Emellett a 17 évesek is kaphatnak (B kategóriás) járművezetői engedélyt, de 18 éves korukig egy tapasztalt járművezető kíséretében kell vezetniük.

A hivatásos gépjárművezetők hiányának enyhítésére az új szabályok lehetővé teszik a tehergépjármű-vezetői engedély (C kategória) 18 éves korban, valamint az autóbusz-vezetői engedély (D kategória) 21 éves korban történő megszerzését, feltéve, hogy a kérelmezők rendelkeznek szakmai alkalmassági bizonyítvánnyal. Máskülönben e járművek vezetéséhez be kell tölteni a 21., illetve 24. életévet.

A digitális jogosítvány lesz az első számú

Az új szabályok célja, hogy a mobiltelefonon elérhető digitális vezetői engedély fokozatosan az elsődleges jogosítványformátummá váljon az Unióban. A képviselők azonban gondoskodtak arról, hogy a járművezetőknek továbbra is joguk legyen fizikai jogosítványt kérni, amelyet indokolatlan késedelem nélkül és főszabály szerint három héten belül ki kell állítani számukra.

Határon átnyúló büntetések

A büntetések határon átnyúló végrehajtása, és ezáltal a külföldi tartózkodás alatti gondatlan vezetés visszaszorítása érdekében a járművezetői engedély visszavonását, felfüggesztését vagy korlátozását ezentúl továbbítják majd a kiállító uniós országnak. A nemzeti hatóságoknak a jövőben indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatniuk kell egymást a legsúlyosabb közlekedési szabálysértésekkel – többek között az ittas, vagy kábítószer hatása alatt történő járművezetéssel, a halálos kimenetelű közlekedési balesettel, vagy a sebességhatár nagymértékű túllépésével (pl. a sebességhatár 50 km/h-való túllépésével) – összefüggő járművezetéstől való eltiltás eseteiről.

A nemzeti kormányoknak három plusz egy évük van mindezt bevezetni

Az új szabályok az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésüket követő 20. napon lépnek hatályba. Az uniós országoknak három év alatt kell átültetniük ezeket az új szabályokat nemzeti jogrendjükbe, és további egy év áll rendelkezésükre arra, hogy felkészüljenek azok végrehajtására.

A Parlament vezetői engedélyekkel foglalkozó jelentéstevője, Jutta Paulus (Zöldek/EFA, Németország) elmondta: „2030-ra az új európai vezetői engedélyről szóló irányelv létrehozza a digitális vezetői engedélyt, ám a polgárok továbbra is választhatnak az alkalmazás és a fizikai kártya között. A vezetői oktatás több elemet fog tartalmazni a gyalogosok és kerékpárosok biztonsága érdekében. Az önkéntesek, például a tűzoltók és a mentők könnyebben vezethetnek majd mentőjárműveket, míg az új képzési és elismerési szabályok vonzóbbá és hozzáférhetőbbé teszik a közlekedési szakmákat. Az európai polgárok közvetlenül részesülnek majd ezekből a kézzelfogható javulásokból."

A Parlament járművezetéstől való eltiltásokkal foglalkozó jelentéstevője, Matteo Ricci (S&D, Olaszország) hangsúlyozta: „A mai nap fontos előrelépés a közúti biztonság javításában. Az egyértelműbb és időszerűbb feltételek bevezetése a súlyos szabálysértések esetén a vezetési jogosultság felfüggesztésére, nemcsak a felelősségteljes járművezetőket, hanem az egész közösséget védik. A szigorúbb, hatékonyabb ellenőrzési és végrehajtási rendszer segít megelőzni a baleseteket és életeket ment.”

A cél 2050-re a zéró halálos baleset

A járművezetői engedélyekre vonatkozó felülvizsgált uniós szabályok a közúti közlekedésbiztonsági csomag részét képezik, amelyet a Bizottság 2023 márciusában nyújtott be azzal a céllal, hogy javítsa a közlekedésbiztonságot valamennyi közúthasználó számára, és a lehető legjobban megközelítse azt a célkitűzést, hogy 2050-re a halálesetek és a súlyos sérülések száma nullára csökkenjen („Zéró-elképzelés”).