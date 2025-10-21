Rendkívüli tájékoztatást adott a Mol: nincs külső behatásra utaló jel, és nem történt robbanás a finomítóban

(Cikkünk frissül.)

Hétfő éjjel tűz ütött ki a Mol százhalombattai Dunai Finomítójának AV3-as üzemében. A tüzet lokalizálták a tűzoltók, és jelenleg is dolgoznak a területen. Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják.

„Személyi sérülés nem történt, sem a tűz keletkezése előtt, közben, sem az oltás során. Mindenki jól van”

– hangsúlyozta kedd délelőtti sajtótájékoztatóján Pulay Krisztián, a Mol-csoport Downstream Termelés és Fejlesztés ügyvezető igazgatója, aki egész éjjel a helyszínen volt.

Hozzátette: a tüzet a tűzoltók lokalizálták, és jelenleg is dolgoznak a terület biztosításán. A vészhelyzeti protokoll szerint jártak el, a kárfelméréssel párhuzamosan fokozatosan újraindítják a tűzben nem érintett üzemegységeket.

Magyarország üzemanyag-ellátása biztosított

– derül ki az Index tudósításából, miszerint a sajtótájékoztatón a Mol több pletykát is cáfolt:

„Mi nem észleltünk robbanást. Amivel összekeverhették: ilyenkor vészhelyzetben fáklyára engedjük a keletkező gázokat, és ennek van egy erős hanghatása, de robbanás nem volt. Ez egy lokalizált tűz volt” – magyarázta Pulay Krisztián.

„Nincs összefüggés a Romániában történt eset és a Dunai Finomítóban történt eset között, ezt kifejezetten szeretnénk kizárni, és az erre való spekulációt megállítani” – tette hozzá Bakos Piroska, a a Mol Magyarország szóvivője.

„Még tart a szakértői vizsgálat, de jelenlegi információnk szerint nincs arra utaló jel, hogy külső behatás lett volna” – közölte a termelési igazgató.

Az AV3 egy desztillációs üzem, az első feldolgozó egység, ahol a kőolaj belép a finomítóba. Itt forráspont szerint szétválasztják a kőolajat különböző komponensekre, amelyeket aztán további üzemekbe irányítanak továbbfeldolgozásra.

A desztillációs üzemcsoportban 120 fő dolgozik, műszakonként körülbelül 20 ember van bent. A Dunai Finomítóban három ilyen desztillációs üzem van: AV1, AV2 és AV3.

Ez egy fontos üzem, de a finomító egészét tekintve nem kritikus. Ezért is tudjuk újraindítani a finomítót

– mondta Pulay Krisztián. Hozzátette: a legrosszabb esetben is kétharmad kapacitással működhet a finomító, de ez attól függ, milyen kár keletkezett az üzemben.

A tűz kitörése után a vészhelyzeti protokolloknak megfelelően leállították a finomítót. „Most, hogy a tűz már lokalizálásra került, illetve pár perce kaptam olyan hírt, hogy már csak pislákol, így a kollégáim elkezdték a finomító újraindítását" – idézi az Index a termelési igazgató szavait.

A kárfelmérést még nem tudták elkezdeni, erre csak akkor kerülhet sor, ha az üzem kihűl – ez körülbelül 24 órát vesz igénybe. Addig nem tudják megmondani, mekkora kár keletkezett.

Monitorozzák a levegő minőségét

„A katasztrófavédelem folyamatosan monitorozza a levegő minőségét, kint van egy mobil laborjuk. Egészségügyi határérték feletti szintet nem mértek. A kerítésen kívül és belül is mértek, és semmilyen határérték túllépést nem tapasztaltak” – közölte Pulay Krisztián.

A mai napra minden kivitelezői munkát leállítottak a finomítóban, ez is a biztonsági protokoll része. Várhatóan holnaptól visszatérhet minden a normál kerékvágásba.