Új eljárás jön a határátlépéseknél, újabb adatokhoz férhetnek hozzá a rendőrök – parlamenti döntések

Az Országgyűlés kedden hozzájárult, hogy a kormány újabb 180 nappal, 2026. május 13-ig meghosszabbítsa a novemberben lejáró veszélyhelyzetet – erről itt írtunk.

Felfüggesztett mentelmi jog

A képviselők hat ügyben döntöttek Stummer János (Momentum) mentelmi jogáról, amelynek felfüggesztését a legfőbb ügyész indítványozta több tavaszi ellenzéki demonstráción elkövetett különböző szabálysértésekkel kapcsolatban, így füstgyertyázás, a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése és a gyülekezési joggal való visszaélés gyanúja miatt.

Ezekben az ügyben a rendőrség - egyenként 104 és 175 ezer forint közötti - pénzbírságokat szabott ki Stummer Jánosra, aki azonban időközben - még mielőtt jogorvoslati kérelmét elbírálhatták volna - országgyűlési képviselői mandátumot szerzett, így a mentelmi jog akadálya az eljárás lefolytatásának és a jogorvoslati kérelem elbírálásának.

Stummer János azt mondta, amit tett, a legjobb meggyőződése szerint tette, és ma is így cselekedne. "Kedves uraim, vegyétek el nyugodtan a mentelmi jogomat, és kapjátok be!" - zárta felszólalását.

Az elnöklő Latorcai János azt mondta, a képviselő felszólalása méltatlan volt mindenkihez, és ne csodálkozzon, ha folytatása lesz az ügynek. A képviselő mentelmi jogát az Országgyűlés felfüggesztette.

Elfogadták a politikai erőszak elleni fellépésről szóló határozati javaslatot A parlament 131 igennel, két nem ellenében és 19 tartózkodás mellett elfogadta a politikai erőszak elleni fellépésről szóló országgyűlési határozati javaslatot. Az Országgyűlés politikai és rendészeti bizottságának határozata hangsúlyozza, hogy évtizedek óta nem látott mértékben terjed a politikai erőszak jelensége. A közélet fizikai és digitális tereiben megjelenő erőszak veszélyt jelent a közbiztonságra és ellehetetleníti az érdemi vitát - írják. A szöveg elfogadásával a parlament kifejezi elkötelezettségét a békés közélet és a higgadt politikai párbeszéd fenntartása mellett. Egyúttal határozottan elítéli a politikai erőszak és erőszakkeltés minden formáját, ahogy elítél a szóbeli és fizikai agressziót, illetve azt, a Magyarország demokratikus hagyományaihoz méltatlan magatartást, amely veszélyezteti a közéletben való biztonságos részvételt. Az Országgyűlés a jogszabály megszavazásával elhatárolódik minden olyan politikai megnyilvánulástól, amely a külföldi erőszakhullám hazai erősödéséhez vezet, beleértve az újságírók bántalmazását és megfélemlítését, a közéleti fórumokon történő törvényellenes fegyverviselést, a közszereplők elleni erőszakra való felbujtást és uszítást mind a fizikai, mind a digitális térben. A határozat felszólítja a magyar közéleti szereplőket, hogy tartózkodjanak a közbiztonságra veszélyt jelentő és a párbeszéd ellehetetlenítésére alkalmas megnyilvánulásoktól, tiszteljék Magyarország demokratikus rendjét, és tanúsítsanak alkotmányos hagyományaihoz méltó magatartást, valamint törekedjenek az ország békéjének és az állampolgárok biztonságának megőrzésére.

Kriptoügyletek

A most elfogadott határozat értelmében a magyar magánszemélyek külföldi pénzügyi intézménynél kezelt kriptoügyleteinek eredményéről a külföldi adóhatóság információt fog küldeni a magyar adóhatóságnak. Ezáltal ellenőrizhető lesz a magyar adózók bevallása és az, hogy adókötelezettségüket teljesítették-e. Amennyiben pedig egy magyar pénzügyi intézménynél külföldi magánszemélynek keletkezik jövedelme kriptobefektetésekből, arról a bank az adóhatóság felé, az adóhatóság pedig a külföldi társhatóság felé küld adatokat.

Létrejön a határ menti ingázók adatbázisa

A jogalkotó célja az ingázók részére a határátlépések gyorsítása. Ennek eszközeként a határrendészeti adatbázisban létrejön egy önálló adatállomány, amelyben az ingázók meghatározott adatait fogják kezelni.

Az ingázókról készült arcképfelvétel alapján lehetővé válik az arcképalapú azonosítás, amelyet egy erre épülő beléptetőrendszer fog elvégezni.

A javaslat tartalmazza, hogy a határ menti ingázók gyorsított határátlépését a schengeni határellenőrzési kódex teszi lehetővé, az arcképalapú azonosítás a nyilvántartásban szereplő személyek határátlépése során elvégzendő ellenőrzést gyorsítja fel. Az adatbázis ugyanakkor nem teremt jogcímet a magyarországi tartózkodásra vagy munkavállalásra.

A nyilvántartásban szereplőket szúrópróbaszerűen ellenőrzik, hogy rendelkeznek-e érvényes, a határátlépésre jogosító okmánnyal, és teljesítik-e a határátlépés feltételeit, illetve a rendszer automatizált módon azt is ellenőrzi, hogy az ingázás megvalósul-e. Ha a rendszer problémát jelez, vagy az ingázó kéri az adatai törlését, megszűnik a jogosultság a gyorsított átlépésre.

Több adathoz férhet hozzá a rendőrség, poligráfozás jöhet a TEK-nél

A rendészeti feladatellátás hatékonyságát támogató törvények módosítása a rendőrségnek megteremti a megfelelő jogszabályi felhatalmazást az államhatár adatbázishoz, valamint az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázishoz történő díjmentes hozzáféréshez, amely állami alapadatokat ingatlanügyi hatóságként eljáró földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv szolgáltatja.

Megteremtik az adatkezelési rendelkezéseket a külföldi állampolgár igazoltatása, illetve a határon történő ki- vagy belépésre jelentkezése során arra, hogy ellenőrizhető legyen a feltételes ügyészi felfüggesztés hatálya, valamint az, hogy el kellett-e volna hagyni neki az országot.

A határvadászoknál a kifogástalan életvitelt nem csupán a jogviszony létesítésekor, hanem annak teljes időtartama alatt ellenőrizhetik, továbbá lehetővé teszik a Terrorelhárítási Központ állományánál poligráfos vizsgálat elrendelését.

Áldozatvédelem Tovább erősítik a kapcsolati erőszak áldozatainak védelmét, a törvény kiegészül a bíróság által elrendelhető, megelőző távoltartással kapcsolatos eljárási szabállyal abban az esetben, ha a döntés a gyermek jogait érinti. A bíróság a határozatot az illetékes gyámhatóságnak is megküldi.

Megteremtették a hidrogén föld alatti tárolásának szabályait

Az Országgyűlés elfogadta a föld alatti energiahordozó-tárolással, valamint a földgáz biztonsági készletezésével összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. A törvénymódosítás a földgáz esetében kiegészíti, hidrogén esetében megteremti a föld alatti tárolás alapvető szabályait, a bányafelügyelet engedélyezési hatáskörét, a föld alatti hidrogéntárolás tekintetében a bányafelügyeletet jelölve ki engedélyező hatóságként.

Sikeres kutatás esetén lehetőség lesz a bányatelek megállapítására, mert a föld alatti hidrogéntárolást bányatelekben lehet végezni, az eddigi szabályozásnak megfelelően. Magát a ki-betárolási tevékenységet a hatályos szabályoknak megfelelően jóváhagyott műszaki üzemi terv alapján lehet végezni.

A törvénymódosítás célja továbbá az 50 MW feletti földgáztüzelésű erőművek esetében a biztonsági olajkészletezési kötelezettség kivezetéséhez szükséges módosítások átvezetése. Az áramtermelő gázerőművek indokolatlan többletköltségeinek csökkentése, versenyhátrányuk mérséklése érdekében lehetővé válik, hogy válsághelyzetben történő ellátásukat és folyamatos működésüket a földgáz biztonsági készlet részleges felhasználásával oldják meg.

A Sorsok Háza az MTK-hoz került

Az egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról szóló törvényjavaslat értelmében az Országgyűlés a holokauszt 80. évfordulójára való méltó megemlékezést a Sorsok Háza épületegyüttes Magyar Testgyakorlók Köre Budapest (MTK) részére történő átadásával támogatja. Az MTK a helyszín történelmi és emlékezetpolitikai jelentőségét szem előtt tartva kíván emléket állítani a vészkorszak eseményeinek és áldozatainak.

A törvény célja továbbá az ország egyes területei között fennálló fejlettségi különbségek csökkentése, a kistelepülések népességszámának megőrzése. Ennek érdekében a Magyar falu program III. ütemében részt vevő kistelepülések hosszú távú fejlesztési programjának megvalósítása érdekében lehetővé teszi az ingyenes tulajdonba adást az érintett településeken lévő, állami vagyonba tartozó, de állami vagyongazdálkodás céljára, az állami feladatok ellátásához közvetlenül nem hasznosítható vagyontárgyak esetében, amelyek helyi viszonylatban életminőség-javító, érzékelhető használati értékkel rendelkeznek.

Könnyítések a bor- és szőlőágazatnak

Adminisztrációs terheket csökkentett az Országgyűlés, például a szőlőültetvények telepítésekor 1500 négyzetméter területnagyság alatt mentesülnek a gazdák a talajvédelmi terv elkészítése alól. Bevezetik az egyablakos ügyintézést az Európai Unión kívülre történő kiszállításokhoz szükséges, az európai uniós vámszabályok által megkövetelt származási igazolások igénylésére és kiadására.

Booking-adatok Kihirdették a digitális platformokkal kapcsolatos nemzetközi megállapodást, melynek részeként például a booking.com adatot fog szolgáltatni a magyar felhasználó értékesítéséről a külföldi adóhatóságnak, amely megküldi ezt az adatot a magyar adóhatóságnak, ezáltal ellenőrizhető az adott magyar adófizető bevallása és adókötelezettsége - magyarázta, hozzátéve, hogy a magyar szallas.hu is adatot fog szolgáltatni a külföldi hirdetők értékesítéséről a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak, amely ezt az információt továbbítani fogja a külföldi társhatóságnak.

Közhiteles nyilvántartások

Elfogadták a közhitelességről és a közhiteles nyilvántartások egységes vezetéséről szóló törvénnyel összefüggő jogszabályok módosítását. Az előterjesztői indokolás szerint az egységes szabályozás hiánya miatt a közhiteles nyilvántartások sok esetben átfedéseket tartalmaztak, emiatt elengedhetetlenné vált a jogrendszer tisztítása, hogy a rendszer átláthatóvá váljon, és egy adat csak egy nyilvántartásban szerepeljen hitelesen.

A módosítás célja, hogy a szükséges jogszabály-módosítások elvégzésével, valamint az igazságügyi tárca által auditálás keretében kiadott tanúsítványokkal átláthatóvá váljon az állampolgárok számára, hogy az állam mely nyilvántartásokban mely adatokat vezet.