Kormányinfó: gazdasági akcióterv készül

Helyzetértékelést adott Kásler Miklós miniszter. A kórházi adósságállomány 130 milliárd forint volt 2010-ben, ez most 60 milliárd, de görgeti maga előtt a szféra. A jelentős része 29 kórházban áll elő, 13-ban rendelt ki költségvetési felügyelőt. A probléma kettős, az egyik a gazdálkodás jog- és célszerűsége, a másik csak a finanszírozási rendszer oldaláról orvosolható, a jelenlegi pontszámrendszer miatt sok helyen strukturális hiány áll elő. A miniszer most ezt vizsgálja, utána derül ki, hogy szükség van-e több pénzre a finanszírozáshoz. A jövő évi költségvetésben ezt már figyelembe vehetik.

A magyar-amerikai védelmi megállapodásról megegyezés született, így az aláírásra is sor kerülhet most, hogy Szijjártó Péter éppen Washingtonban tartózkodik, elképzelhető, hogy alá is írják. Az amerikai nagykövet InfoRádióban tett kijelentéséről azt mondta Gulyás Gergely, hogy nincs konkrét diplomáciai tárgyalás az Orbán Viktor-Donald Trump találkozóról, ez nem prioritás.

A kerületi parkolási cégek eredményei közül Zuglóban a legtragikusabb a helyzet, és a miniszter szerint Karácsony Gergely polgármester most kommunikációs ámokfutásba kezdett. Kerületi vezetőként több lehetősége is lett volna a közbelépésre, de valamiért nem tette. Egy parkolóautomata fajlagos költsége más kerületekben 5-6000 forint, ugyanez Zuglóban 69 ezer forint. Emiatt szükség van vizsgálatra.

2019.04.04. 11:22

Gazdasági visszaesés

A magyar gazdaságnak is vannak tartalékai, ezért a válság elkerülhető, vagy Magyarország kimaradhat - mondta Gulyás Gergely. Az európai gazdasági növekedés gyengébb lesz, mint tavaly, de az idei első adatok a magyar gazdaság szempontjából pozitívak. A magyar gazdaság egyelőre dinamikusan növekszik, és a 4 százalékos célkitűzés idén is elérhető. Most a legfrontosabb, hogy a gazdaságot megerősítsék, ezért a családvédelmi után most gazdasági akcióterv készül, konkrét bejelentések, programok lesznek.