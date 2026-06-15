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Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterjelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés szociális bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 12-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Miniszteri biztost kapott a gyermekvédelmi botrányok kivizsgálása

Infostart / MTI

Miniszteri biztosnak nevezte ki a szociális és családügyi miniszter hétfői hatállyal Vaskuti Gergelyt, akinek az lesz a feladata, hogy feltárja a súlyos gyermekvédelmi bántalmazási ügyek teljes hátterét.

„Mi olyan gyermekvédelmet akarunk, amely nem papíron védi a gyerekeket, hanem a valóságban is képes észrevenni a veszélyt, meghallani a jelzéseket és megvédeni azokat, akik ránk vannak bízva” – fogalmazott Kátai-Németh Vilmos a Facebook-oldalán.

A tárcavezető hozzátette, hogy Vaskuti Gergely pszichológus és kriminológus szakmai életútját kezdettől fogva a segítő hivatások iránti elkötelezettség és a gyermekek védelme határozza meg. Pályáját iskolapszichológusként kezdte, majd 10 évet dolgozott gyermekotthonokban pszichológusként és szakmai vezetőként. Kriminológusként kutatásainak fókuszában a gyermekek szexuális kizsákmányolása, a fiatalkori bűnelkövetés, valamint a gyermekvédelmi szakellátás működési nehézségei és ezek kapcsolata a deviáns viselkedési mintázatokkal állnak, megbízott oktatóként jelenleg is oktat az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán – közölte.

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Kezdőlap    Belföld    Miniszteri biztost kapott a gyermekvédelmi botrányok kivizsgálása

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