ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
350.03
usd:
301.24
bux:
137200.13
2026. június 15. hétfő Jolán, Vid
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szpirosz Kapralosz, az Európai Olimpiai Bizottság (EOC) elnöke (j1), Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke (j2), Pósfai Gábor sportot is felügyelõ belügyminiszter (b1) és Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke az Európai Olimpiai Bizottság (EOC) 55. közgyûlésén a budapesti Marriott Hotelben 2026. június 12-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Gyulay Zsolt az olimpiarendezésről: jövő tavaszra nagyon érdekes dolgok fognak történni

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

A NOB-elnök látogatása és az Európai Olimpiai Bizottság kongresszusa ismét a nemzetközi sportélet fókuszába helyezte Budapestet alig két héttel a labdarúgó Bajnokok Ligája-döntője után. A tapasztalatokról és a sportdiplomáciai sikerekről a MOB elnöke, Gyulay Zsolt beszélt az InfoRádióban.

Óriási megtiszteltetés, illetve elképesztő munka volt, hogy az 50 ország képviselőjét fogadta Budapest az Európai Olimpiai Bizottság kongresszusának helyszíneként. Az eseményen jelen volt Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke is, ami miatt nagyon sok olimpiai sportág elnöksége, elnöke is részt vett a rendezvényen, ahogy az Európai és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagjai is nagy számban érkeztek.

„Nagyon nagy esemény, nagyon jól sikerült kongresszus volt. Nem csak azért, mert most mindenki közelről érezhette azt, hogy Budapest mennyire jó város és milyen jó házigazda. A sportdiplomáciai egyeztetések nyilván nem olyan látványosak, mint mondjuk a BL-döntő volt, vagy a Forma 1-es futam, de legalább annyira hasznosak, ha nem hasznosabbak, hiszen rengeteg dologról lehet beszélni, ilyenkor amiről nem lehet beszélni, arról is lehet beszélni” – fogalmazott Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke az InfoRádióban.

Felidézte, hogy Kirsty Coventry ellátogatott a Magyar Olimpiai Bizottságba is, és nagyon sok fontos információhoz jutott. Kiemelte Gyulay Zsolt a belügyminiszter fontos jelenlétét, illetve a Karácsony Gergely főpolgármesterrel folytatott ebédet is. Ezekből mind azt érezhette az összes olimpiai bizottság tagja és elnöke, hogy sportnemzet vagyunk, és teljes mértékben elkötelezettek az olimpiai értékek mellett.

Arra a kérdésre, hogy mikor történhet újabb lépés azért, hogy Budapest eséllyel szállhasson harcba akár a 2036-os, akár a 2040-es olimpiai rendezésért, Gyulay Zsolt elmondta:

több mint két éve zajlik a fővárossal egy olyan olimpiai terv kidolgozásának nagy munkája, amely nem arról szól, hogy stadionokat, illetve sportlétesítményeket hoznak létre, hanem arról, hogy miként beilleszteni Budapest, illetve Magyarország infrastruktúra-fejlesztésébe egy olimpiát,

valamint mennyivel tudja ez előre hozni azokat a fejlesztéseket, amelyekre akkor is szükség lenne, ha nem rendeznénk olimpiát. A szakember szerint ehhez nemcsak Magyarország, hanem esetleg a környező országok infrastruktúráját is igénybe lehetne venni.

„Azt gondolom, hogy jövő tavaszra nagyon érdekes dolgok fognak történni. Nekünk arra kell koncentrálni, hogy ezt a munkát, amit a fővárossal csinálunk, továbbra is hatékonyan és hasznosan csináljuk” – jelentette ki Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke az InfoRádióban.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.

(A nyitóképen: Szpirosz Kapralosz, az Európai Olimpiai Bizottság – EOC – elnöke, Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság – NOB – elnöke, Pósfai Gábor sportot is felügyelõ belügyminiszter és Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke az Európai Olimpiai Bizottság – EOC – 55. közgyûlésén a budapesti Marriott Hotelben 2026. június 12-én.)

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Gyulay Zsolt az olimpiarendezésről: jövő tavaszra nagyon érdekes dolgok fognak történni

mob

gyulay zsolt

magyar olimpiai bizottság

nob

olimpiarendezés

sportdiplomácia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter az Országgyűlésben: az Orbán-kormány elkezdett építeni egy migránstábort, de közben hazudott a szavazóknak

Magyar Péter az Országgyűlésben: az Orbán-kormány elkezdett építeni egy migránstábort, de közben hazudott a szavazóknak

A miniszterelnök a hétfői ülésen napirend előtt idézett egy mondatot egy 2024-es kormányzati jegyzőkönyvből: „A migrációs feszültséget 2026-ra szükséges kiélezni” – az Orbán-kormány élezni akarta a helyzetet, nem megoldani, mondta Magyar Péter.
 

Volt szó a kamatstopról is, majd betoppant az ülésterembe Lázár János, Magyar Péter hozzá beszélt

Ellenzék Magyar Péternek válaszul: „annyi szotyis Túró Rudit kap, ahány migránst Vityéden talál”

Magyar Péter viszonválasza: az önök kormánya tervezett 5 milliárdért 500 fős migránstábort

Tarr Zoltán visszavonja Hankó Balázs valamennyi április 8-i döntését

Nyomozás indult az előző kormány által vásárolt játékmotorok ügyében

Fontos hét jön a parlamentben: miniszterelnöki cikluskorlát, EU-s pénzek, mentelmi ügy és vitatott törvények

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Uniós migrációs paktum: szigor vagy káosz jön? Marsai Viktor, Inforádió, Aréna
Futball-vb 2026: sok csapat, több pénz, jobb foci? Dénes Tamás és Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
Napi egy perc olvasás: ki vesz ma még könyvet? Gál Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.15. hétfő, 18:00
Virág Andrea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Közel 5 éve nem láttunk ilyet: 350 alatt az euró árfolyama

Közel 5 éve nem láttunk ilyet: 350 alatt az euró árfolyama

A forint 2021 szeptembere óta nem látott szintre erősödött: az euróval szembeni árfolyam pénteken 352 alá került, hétfőn hajnalban pedig már 351-ig kapaszkodott a hazai deviza. A hétfői erősödés hátterében az áll, hogy az Egyesült Államok és Irán megállapodásra jutott a köztük dúló háború befejezéséről, az amerikai tőzsdék ralija pedig még tovább erősítette a nemzetközi kockázatvállalási kedvet. Donald Trump délután a Hormuzi-szoroson átmenő forgalom megindulását is bejelentette, ami a geopolitikai kockázati prémiumok újabb csökkenését idézték elő. A jó hírek miatt a forint erősödése a nap közben is folytatódott, az euró jegyzése délután a 350-es szintet is leütötte, míg a dolláré a 301 forintos szintet közelítette meg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új korszakot nyithat az uniós kapcsolatokban az elnöki szék várományosa: megváltozhat minden Európában?

Új korszakot nyithat az uniós kapcsolatokban az elnöki szék várományosa: megváltozhat minden Európában?

Jordan Bardella, a francia jobboldal várható vezetője egy friss interjúban vázolta fel, hogyan alakítaná át országa és az Európai Unió viszonyát.

BBC
Business Sport Travel Science
Iran and US agree deal to end war as Israel says its forces will stay in Lebanon

Iran and US agree deal to end war as Israel says its forces will stay in Lebanon

Pakistan, a key mediator, says the agreement will end "military operations on all fronts" and be signed on Friday in Switzerland.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 15. 15:16
A svéd kapitány Isakot és Gyökerest dicsérte a sikeres vb-rajt után
2026. június 15. 13:30
Katalán Európa-bajnokot igazolt a Real Madrid a Premier League-ből
×
×