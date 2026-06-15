Gyulay Zsolt az olimpiarendezésről: jövő tavaszra nagyon érdekes dolgok fognak történni

Óriási megtiszteltetés, illetve elképesztő munka volt, hogy az 50 ország képviselőjét fogadta Budapest az Európai Olimpiai Bizottság kongresszusának helyszíneként. Az eseményen jelen volt Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke is, ami miatt nagyon sok olimpiai sportág elnöksége, elnöke is részt vett a rendezvényen, ahogy az Európai és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagjai is nagy számban érkeztek.

„Nagyon nagy esemény, nagyon jól sikerült kongresszus volt. Nem csak azért, mert most mindenki közelről érezhette azt, hogy Budapest mennyire jó város és milyen jó házigazda. A sportdiplomáciai egyeztetések nyilván nem olyan látványosak, mint mondjuk a BL-döntő volt, vagy a Forma 1-es futam, de legalább annyira hasznosak, ha nem hasznosabbak, hiszen rengeteg dologról lehet beszélni, ilyenkor amiről nem lehet beszélni, arról is lehet beszélni” – fogalmazott Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke az InfoRádióban.

Felidézte, hogy Kirsty Coventry ellátogatott a Magyar Olimpiai Bizottságba is, és nagyon sok fontos információhoz jutott. Kiemelte Gyulay Zsolt a belügyminiszter fontos jelenlétét, illetve a Karácsony Gergely főpolgármesterrel folytatott ebédet is. Ezekből mind azt érezhette az összes olimpiai bizottság tagja és elnöke, hogy sportnemzet vagyunk, és teljes mértékben elkötelezettek az olimpiai értékek mellett.

Arra a kérdésre, hogy mikor történhet újabb lépés azért, hogy Budapest eséllyel szállhasson harcba akár a 2036-os, akár a 2040-es olimpiai rendezésért, Gyulay Zsolt elmondta:

több mint két éve zajlik a fővárossal egy olyan olimpiai terv kidolgozásának nagy munkája, amely nem arról szól, hogy stadionokat, illetve sportlétesítményeket hoznak létre, hanem arról, hogy miként beilleszteni Budapest, illetve Magyarország infrastruktúra-fejlesztésébe egy olimpiát,

valamint mennyivel tudja ez előre hozni azokat a fejlesztéseket, amelyekre akkor is szükség lenne, ha nem rendeznénk olimpiát. A szakember szerint ehhez nemcsak Magyarország, hanem esetleg a környező országok infrastruktúráját is igénybe lehetne venni.

„Azt gondolom, hogy jövő tavaszra nagyon érdekes dolgok fognak történni. Nekünk arra kell koncentrálni, hogy ezt a munkát, amit a fővárossal csinálunk, továbbra is hatékonyan és hasznosan csináljuk” – jelentette ki Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke az InfoRádióban.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.

(A nyitóképen: Szpirosz Kapralosz, az Európai Olimpiai Bizottság – EOC – elnöke, Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság – NOB – elnöke, Pósfai Gábor sportot is felügyelõ belügyminiszter és Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke az Európai Olimpiai Bizottság – EOC – 55. közgyûlésén a budapesti Marriott Hotelben 2026. június 12-én.)