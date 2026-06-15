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Nyitókép: gorodenkoff/Getty Images

A spanyol és a belga válogatott is bemutatkozik – sport a tévében

Infostart / MTI

A két vb-mérkőzés melett lósport szerepel a szerény hétfői élő kínálatban.

M4 Sport

18.00: Labdarúgás, világbajnokság, csoportkör, Spanyolország–Zöld-foki Köztársaság

21.00: Labdarúgás, világbajnokság, csoportkör, Belgium–Egyiptom

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

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