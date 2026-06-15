A spanyol és a belga válogatott is bemutatkozik – sport a tévében

M4 Sport
18.00: Labdarúgás, világbajnokság, csoportkör, Spanyolország–Zöld-foki Köztársaság
21.00: Labdarúgás, világbajnokság, csoportkör, Belgium–Egyiptom
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
18.00: Labdarúgás, világbajnokság, csoportkör, Spanyolország–Zöld-foki Köztársaság
21.00: Labdarúgás, világbajnokság, csoportkör, Belgium–Egyiptom
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
Magyar Péter miniszterelnök dokumentumokkal igazolta, hogy az előző kabinet 2024 nyarán egy 500 fős migránstábor kialakítását készítette elő Vitnyéd-Csermajorban, amelyre mintegy egymilliárd forintot költöttek. A hétvégén kiderült: a kormány felülvizsgálja az idei költségvetést, a pedagógusok bérkorrekciójáról társadalmi egyeztetést indított, és új vezetőket nevezett ki az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat élére.
Hétfőtől tilos a kerékpározás, a rollerezés, valamint a kutyasétáltatás a zamárdi Nagystrand sétányán.
Pakistan, a key mediator, says the agreement will end "military operations on all fronts" and be signed on Friday in Switzerland.