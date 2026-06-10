Labdarúgó-vb 2026: a menetrend

Csoportkör
június 11., csütörtök:
A csoport: Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság, Mexikóváros 21.00
június 12., péntek:
A: Koreai Köztársaság–Csehország, Guadalajara 4.00
B: Kanada–Bosznia-Hercegovina, Toronto 21.00
június 13., szombat:
D: Egyesült Államok–Paraguay, Los Angeles 3.00
B: Katar–Svájc, Santa Clara 21.00
június 14., vasárnap:
C: Brazília–Marokkó, New York 0.00
C: Haiti–Skócia, Boston 3.00
D: Ausztrália–Törökország, Vancouver 6.00
E: Németország–Curacao, Houston 19.00
F: Hollandia–Japán, Dallas 22.00
június 15., hétfő:
E: Elefántcsontpart–Ecuador, Philadelphia 1.00
F: Svédország–Tunézia, Monterrey 4.00
H: Spanyolország–Zöld-foki Köztársaság, Atlanta 18.00
G: Belgium–Egyiptom, Seattle 21.00
június 16., kedd:
H: Szaúd-Arábia–Uruguay, Miami 0.00
G: Irán–Új-Zéland, Los Angeles 3.00
I: Franciaország–Szenegál, New York 21.00
június 17., szerda:
I: Irak–Norvégia, Boston 0.00
J: Argentína–Algéria, Kansas City 3.00
J: Ausztria–Jordánia, Santa Clara 6.00
K: Portugália–Kongói DK, Houston 19.00
L: Anglia–Horvátország, Dallas 22.00
június 18., csütörtök:
L: Ghána–Panama, Toronto 1.00
K: Üzbegisztán–Kolumbia, Mexikóváros 4.00
A: Csehország–Dél-afrikai Köztársaság, Atlanta 18.00
B: Svájc–Bosznia-Hercegovina, Los Angeles 21.00
június 19., péntek:
B: Kanada–Katar, Vancouver 0.00
A: Mexikó–Koreai Köztársaság, Guadalajara 3.00
D: Egyesült Államok–Ausztrália, Seattle 21.00
június 20., szombat:
C: Skócia–Marokkó, Boston 0.00
C: Brazília–Haiti, Philadelphia 3.00
D: Törökország–Paraguay, Santa Clara 6.00
F: Hollandia–Svédország, Houston 19.00
E: Németország–Elefántcsontpart, Toronto 22.00
június 21., vasárnap:
E: Ecuador–Curacao, Kansas City 2.00
F: Tunézia–Japán, Monterrey 6.00
H: Spanyolország–Szaúd-Arábia, Atlanta 18.00
G: Belgium–Irán, Los Angeles 21.00
június 22., hétfő:
H: Uruguay–Zöld-foki Köztársaság, Miami 0.00
G: Új-Zéland–Egyiptom, Vancouver 3.00
J: Argentína–Ausztria, Dallas 19.00
I: Franciaország–Irak, Philadelphia 23.00
június 23., kedd:
I: Norvégia–Szenegál, New York 2.00
J: Jordánia–Algéria, Santa Clara 5.00
K: Portugália–Üzbegisztán, Houston 19.00
L: Anglia–Ghána, Boston 22.00
június 24., szerda:
L: Panama–Horvátország, Toronto 1.00
K: Kolumbia–Kongói DK, Guadalajara 4.00
B: Svájc–Kanada, Vancouver 21.00
B: Bosznia-Hercegovina–Katar, Seattle 21.00
június 25., csütörtök:
C: Skócia–Brazília, Miami 0.00
C: Marokkó–Haiti, Atlanta 0.00
A: Csehország–Mexikó, Mexikóváros 3.00
A: Dél-afrikai Köztársaság–Koreai Köztársaság, Monterrey 3.00
E: Ecuador–Németország, New York 22.00
E: Curacao–Elefántcsontpart, Philadelphia 22.00
június 26., péntek:
F: Japán–Svédország, Dallas 1.00
F: Tunézia–Hollandia, Kansas City 1.00
D: Törökország–Egyesült Államok, Los Angeles 4.00
D: Paraguay–Ausztrália, Santa Clara 4.00
I: Norvégia–Franciaország, Boston 21.00
I: Szenegál–Irak, Toronto 21.00
június 27., szombat:
H: Zöld-foki Köztársaság–Szaúd-Arábia, Houston 2.00
H: Uruguay–Spanyolország, Guadalajara 2.00
G: Egyiptom–Irán, Seattle 5.00
G: Új-Zéland–Belgium, Vancouver 5.00
L: Panama–Anglia, New York 23.00
L: Horvátország–Ghána, Philadelphia 23.00
június 28., vasárnap:
K: Kolumbia–Portugália, Miami 1.30
K: Kongói DK–Üzbegisztán, Atlanta 1.30
J: Algéria–Ausztria, Kansas City 4.00
J: Jordánia–Argentína, Dallas 4.00
Egyenes kieséses szakasz
június 28., vasárnap:
A nyolcaddöntőbe jutásért
A2–B2, Los Angeles 21.00
június 29., hétfő:
C1–F2, Houston 19.00
E1–ABCDF3, Boston 22.30
június 30., kedd:
F1–C2, Monterrey 3.00
E2–I2, Dallas 19.00
I1–CDFGH3, New York 23.00
július 1., szerda:
A1–CEFHI3, Mexikóváros 3.00
L1–EHIJK3, Atlanta 18.00
G1–AEHIJ3, Seattle 22.00
július 2., csütörtök:
D1–BEFIJ3, San Francisco 2.00
H1–J2, Los Angeles 21.00
július 3., péntek:
K2–L2, Toronto 1.00
B1–EFGIJ3, Vancouver 5.00
D2–G2, Dallas 20.00
július 4., szombat:
J1–H2, Miami 0.00
K1–DEIJL3, Kansas City 3.30
Nyolcaddöntő
július 4., szombat:
A2/B2–F1/C2, Houston 19.00 (1.)
E1/ABCDF3–I1/CDFGH3, Philadelphia 23.00 (2.)
július 5., vasárnap:
C1/F2–E2/I2, New York 22.00 (3.)
július 6., hétfő:
A1/CEFHI3–L1/EHIJK3, Mexikóváros 2.00 (4.)
K2/L2–H1/J2, Dallas 21.00 (5.)
július 7., kedd:
D1/BEFIJ3–G1/AEHIJ, Seattle 2.00 (6.)
J1/H2–D2/G2, Atlanta 18.00 (7.)
B1/EFGIJ3–K1/DEIJL3, Vancouver 22.00 (8.)
Negyeddöntő
július 9., csütörtök:
2. nyolcaddöntő győztese–1. nyolcaddöntő győztese, Boston 22.00 (1.)
július 10., péntek:
5. nyolcaddöntő győztese–6. nyolcaddöntő győztese, Los Angeles 21.00 (2.)
július 11., szombat:
3. nyolcaddöntő győztese–4. nyolcaddöntő győztese, Miami 23.00 (3.)
július 12., vasárnap:
7. nyolcaddöntő győztese–8. nyolcaddöntő győztese, Kansas City 3.00 (4.)
Elődöntő
július 14., kedd:
1. negyeddöntő győztese–2. negyeddöntő győztese, Dallas 21.00
július 15., szerda:
3. negyeddöntő győztese–4. negyeddöntő győztese, Atlanta 21.00
Bronzmérkőzés
július 18., szombat:
az elődöntők vesztesei, Miami 23.00
Döntő
július 19., vasárnap:
az elődöntők győztesei, New York 21.00