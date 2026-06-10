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A vb trófeája a 2026-os labdarúgó-világbajnokság pótselejtezõinek sorsolásán Zürichben 2025. november 20-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Claudio Thoma

Labdarúgó-vb 2026: a menetrend

Infostart

A XXIII. labdarúgó-világbajnokságot június 11. és július 19. között rendezik az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban. A torna csoportköre június 27-én ér véget, az egyenes kieséses szakasz egy nappal később, június 28-án kezdődik. Alább tekinthetik meg a mérkőzések időpontjait (magyar idő szerint) napokra bontva.

Csoportkör

június 11., csütörtök:

A csoport: Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság, Mexikóváros 21.00

június 12., péntek:

A: Koreai Köztársaság–Csehország, Guadalajara 4.00

B: Kanada–Bosznia-Hercegovina, Toronto 21.00

június 13., szombat:

D: Egyesült Államok–Paraguay, Los Angeles 3.00

B: Katar–Svájc, Santa Clara 21.00

június 14., vasárnap:

C: Brazília–Marokkó, New York 0.00

C: Haiti–Skócia, Boston 3.00

D: Ausztrália–Törökország, Vancouver 6.00

E: Németország–Curacao, Houston 19.00

F: Hollandia–Japán, Dallas 22.00

június 15., hétfő:

E: Elefántcsontpart–Ecuador, Philadelphia 1.00

F: Svédország–Tunézia, Monterrey 4.00

H: Spanyolország–Zöld-foki Köztársaság, Atlanta 18.00

G: Belgium–Egyiptom, Seattle 21.00

június 16., kedd:

H: Szaúd-Arábia–Uruguay, Miami 0.00

G: Irán–Új-Zéland, Los Angeles 3.00

I: Franciaország–Szenegál, New York 21.00

június 17., szerda:

I: Irak–Norvégia, Boston 0.00

J: Argentína–Algéria, Kansas City 3.00

J: Ausztria–Jordánia, Santa Clara 6.00

K: Portugália–Kongói DK, Houston 19.00

L: Anglia–Horvátország, Dallas 22.00

június 18., csütörtök:

L: Ghána–Panama, Toronto 1.00

K: Üzbegisztán–Kolumbia, Mexikóváros 4.00

A: Csehország–Dél-afrikai Köztársaság, Atlanta 18.00

B: Svájc–Bosznia-Hercegovina, Los Angeles 21.00

június 19., péntek:

B: Kanada–Katar, Vancouver 0.00

A: Mexikó–Koreai Köztársaság, Guadalajara 3.00

D: Egyesült Államok–Ausztrália, Seattle 21.00

június 20., szombat:

C: Skócia–Marokkó, Boston 0.00

C: Brazília–Haiti, Philadelphia 3.00

D: Törökország–Paraguay, Santa Clara 6.00

F: Hollandia–Svédország, Houston 19.00

E: Németország–Elefántcsontpart, Toronto 22.00

június 21., vasárnap:

E: Ecuador–Curacao, Kansas City 2.00

F: Tunézia–Japán, Monterrey 6.00

H: Spanyolország–Szaúd-Arábia, Atlanta 18.00

G: Belgium–Irán, Los Angeles 21.00

június 22., hétfő:

H: Uruguay–Zöld-foki Köztársaság, Miami 0.00

G: Új-Zéland–Egyiptom, Vancouver 3.00

J: Argentína–Ausztria, Dallas 19.00

I: Franciaország–Irak, Philadelphia 23.00

június 23., kedd:

I: Norvégia–Szenegál, New York 2.00

J: Jordánia–Algéria, Santa Clara 5.00

K: Portugália–Üzbegisztán, Houston 19.00

L: Anglia–Ghána, Boston 22.00

június 24., szerda:

L: Panama–Horvátország, Toronto 1.00

K: Kolumbia–Kongói DK, Guadalajara 4.00

B: Svájc–Kanada, Vancouver 21.00

B: Bosznia-Hercegovina–Katar, Seattle 21.00

június 25., csütörtök:

C: Skócia–Brazília, Miami 0.00

C: Marokkó–Haiti, Atlanta 0.00

A: Csehország–Mexikó, Mexikóváros 3.00

A: Dél-afrikai Köztársaság–Koreai Köztársaság, Monterrey 3.00

E: Ecuador–Németország, New York 22.00

E: Curacao–Elefántcsontpart, Philadelphia 22.00

június 26., péntek:

F: Japán–Svédország, Dallas 1.00

F: Tunézia–Hollandia, Kansas City 1.00

D: Törökország–Egyesült Államok, Los Angeles 4.00

D: Paraguay–Ausztrália, Santa Clara 4.00

I: Norvégia–Franciaország, Boston 21.00

I: Szenegál–Irak, Toronto 21.00

június 27., szombat:

H: Zöld-foki Köztársaság–Szaúd-Arábia, Houston 2.00

H: Uruguay–Spanyolország, Guadalajara 2.00

G: Egyiptom–Irán, Seattle 5.00

G: Új-Zéland–Belgium, Vancouver 5.00

L: Panama–Anglia, New York 23.00

L: Horvátország–Ghána, Philadelphia 23.00

június 28., vasárnap:

K: Kolumbia–Portugália, Miami 1.30

K: Kongói DK–Üzbegisztán, Atlanta 1.30

J: Algéria–Ausztria, Kansas City 4.00

J: Jordánia–Argentína, Dallas 4.00

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság csoportkörének menetrendje. Forrás: Facebook/FIFA World Cup
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság csoportkörének menetrendje. Forrás: Facebook/FIFA World Cup

Egyenes kieséses szakasz

június 28., vasárnap:

A nyolcaddöntőbe jutásért

A2–B2, Los Angeles 21.00

június 29., hétfő:

C1–F2, Houston 19.00

E1–ABCDF3, Boston 22.30

június 30., kedd:

F1–C2, Monterrey 3.00

E2–I2, Dallas 19.00

I1–CDFGH3, New York 23.00

július 1., szerda:

A1–CEFHI3, Mexikóváros 3.00

L1–EHIJK3, Atlanta 18.00

G1–AEHIJ3, Seattle 22.00

július 2., csütörtök:

D1–BEFIJ3, San Francisco 2.00

H1–J2, Los Angeles 21.00

július 3., péntek:

K2–L2, Toronto 1.00

B1–EFGIJ3, Vancouver 5.00

D2–G2, Dallas 20.00

július 4., szombat:

J1–H2, Miami 0.00

K1–DEIJL3, Kansas City 3.30

Nyolcaddöntő

július 4., szombat:

A2/B2–F1/C2, Houston 19.00 (1.)

E1/ABCDF3–I1/CDFGH3, Philadelphia 23.00 (2.)

július 5., vasárnap:

C1/F2–E2/I2, New York 22.00 (3.)

július 6., hétfő:

A1/CEFHI3–L1/EHIJK3, Mexikóváros 2.00 (4.)

K2/L2–H1/J2, Dallas 21.00 (5.)

július 7., kedd:

D1/BEFIJ3–G1/AEHIJ, Seattle 2.00 (6.)

J1/H2–D2/G2, Atlanta 18.00 (7.)

B1/EFGIJ3–K1/DEIJL3, Vancouver 22.00 (8.)

Negyeddöntő

július 9., csütörtök:

2. nyolcaddöntő győztese–1. nyolcaddöntő győztese, Boston 22.00 (1.)

július 10., péntek:

5. nyolcaddöntő győztese–6. nyolcaddöntő győztese, Los Angeles 21.00 (2.)

július 11., szombat:

3. nyolcaddöntő győztese–4. nyolcaddöntő győztese, Miami 23.00 (3.)

július 12., vasárnap:

7. nyolcaddöntő győztese–8. nyolcaddöntő győztese, Kansas City 3.00 (4.)

Elődöntő

július 14., kedd:

1. negyeddöntő győztese–2. negyeddöntő győztese, Dallas 21.00

július 15., szerda:

3. negyeddöntő győztese–4. negyeddöntő győztese, Atlanta 21.00

Bronzmérkőzés

július 18., szombat:

az elődöntők vesztesei, Miami 23.00

Döntő

július 19., vasárnap:

az elődöntők győztesei, New York 21.00

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