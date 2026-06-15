Befejezi Kovács Gergely a Kutyapárt vezetőjeként

Szeptemberben tisztújítás lesz a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnál, Kovács Gergely, a párt társelnöke viszont nem indul újra, ez a Magyar Hangnak adott interjújából kiderül.

A XII. kerület polgármestere elmondta, az elmúlt hónapok eseményei elvették a kedvét az országos politizálástól, és miután 1 százalék alatt végzett az MKKP listája a tavaszi országgyűlési választásokon, a százmillió forintos nagyságrendű támogatást is vissza kellene fizetni, de ez sem egyszerű.

Kovács Gergely úgy érzi, nincs ideje a pártra a polgármesterkedés mellett, ráadásul a támadásokkal sem szeretne foglalkozni.

Úgy érzi, a párt húszéves munkáját sokan méltatlan módon kérdőjelezték meg a kampányidőszakban.

Elismerte, hibának bizonyult több stratégiai döntés, „benézték”, hogy maradt még jelentős számú választó, aki nem valamelyik politikai oldal ellen, hanem egy konkrét szereplőre szeretne szavazni. Kampányüzenetük sem volt, ami elég érdekes lett volna.

Ismert, a pártnak összesen 643 millió forintnyi támogatás visszafizetésével kellene szembenéznie, miközben az adománygyűjtésből eddig valamivel több mint 151 millió forint folyt be;a teljes összeg előteremtésére szerinte nincs sok esély, de így is megpróbálják megtámadni a Magyar Államkincstár határozatát fizetési kötelezettséget tartalmazó határozatát. Nem vitatják, hogy a jelenlegi szabályok alapján fennállhat visszafizetési kötelezettségük, ugyanakkor szerintük az eljárás során szabálytalanságok történtek. Azt is sérelmezte, hogy szerinte a kamupártokkal szemben korábban nem alkalmazták ilyen szigorral a jogszabályokat.

Az önkormányzaton és a párton belül is sok konfliktus volt említése szerint, a párt történetében azonban most egy korszak lezárul.