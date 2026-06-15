Orbán Viktor: vérátömlesztésre van szükség a pártban, alig várom, hogy valaki levegye rólam a kisködmönt

Hétfőn az Országgyűlés többsége a Tisza Párt javaslatára rábólintott arra az Alaptörvény-módosításra, amely nyolc évben korlátozza az egy személy által miniszterelnöki tisztségben tölthető időszak hosszát. Mivel ebben 1990-től számolják a kormányfői pozícióban töltött éveket, Orbán Viktor már nem lehet Magyarország miniszterelnöke.

„Nem érint, rólam szól” – fogalmazott a volt kormányfő az Index Kibeszélő című podcastjában ezzel kapcsolatos kérdésre válaszolva, majd kifejtette: viccesnek találja, hogy „Magyarországon bárkit eltiltanak a néptől”, viszont a Tisza ne álmodozzon nyolc évről.

Politikai természetű vitákat jogi szabályokkal nem lehet bekorlátozni, ezért reménytelennek nevezte ezt a döntést, amely szerinte csak nevetségessé teszi a kormányt.

A Fidesz választási vereségéhez vezető dolgokat 10 pontban foglalta össze korábban Orbán Viktor, ezt a dokumentumot elfogadta a Fidesz szombati tisztújító kongresszusa. Most kiderült, ez egy két hónapos egyeztetéssorozat eredményeként született, tartalmazza Orbán Viktor gondolatai mellett rengeteg meghallgatott ember véleményét, amelyeket a megyei választmányi elnökökkel és szószólókkal fésültek egybe.

Azzal kapcsolatban, hogy e szerint a lista szerint alábecsülték a választáson való részvétel arányát, elmondta: hárommillió szavazatot szerettek volna megszerezni, a korábbi választási eredményük alapján tűzték ki ezt a célt. „Az emberek többre vágytak, mint amit mi ígértünk vagy vállaltunk. A mi vállalásunk az volt, hogy nagyon veszélyes helyzetben van a világ, Magyarország és Európa is, és amit mi elértünk, azt megvédjük. De a választók, különösen a fiatalok többre vágytak és az ellenfél ezt az igényt kielégítette” – mondta Orbán Viktor, aki szerint a Tisza 1213 konkrét ígéret hangzott el a kampányban, ez több mint 6000 milliárdos kiadás, én nem ígértem ilyet” – fogalmazott. Szerinte erre nála nem jön ki a matek, de lehet, hogy a tiszások jobbak és nekik kijön.

Úgy látja, nem a választási mozgósítással volt baj a Fidesz-KDNP-nél, hanem egy újítás történt, a digitális mozgósítás megjelent a magyar politikában, ezen a téren az ellenfél előrébb jár, és még hónapokig előrébb is fog Orbán Viktor meglátása szerint. Megemlítette ismét, hogy a Tiktokról tájékozódók körében 70-19-re veszítették el a választást a Tiszával szemben, a Facebooknál 66 százalékot ért el az ellenfél. „A digitális tempót nem tudtuk felvenni” – mondta, hozzátéve, hogy a családosok körében nyert a Fidesz, a fiataloknál „brutális” volt a vereségük.

Azt gondolta, hogy ha a fiatalok számára sok jó dolgot csinálnak, akkor majd feléjük fognak fordulni, de ez tévedés volt. A 25 éves korig terjedő szja-mentesség, a diák- és munkáshitel, fix 3 százalékos otthonteremtési hitel egész Európában a legjobb lakásteremtési lehetőség, béremelkedések voltak a fiatalok, nőknél 30 éves korig tart az szja-mentesség – sorolta, de ez ebben a választásban nem így működött. A fiatalok megszólításának módján „még gondolkodnia kell sok okos embernek”.

„A fiatalok nem maradnak a kormány mellett. A fiatalok szembe mennek, ez a mostani választás tanulsága” – jegyezte meg, hozzátéve, hogy a fiatalok digitális média helyzete inkább a jobboldal felé húz Németországban és Amerikában is. Ebben

„nem a Fidesznek kell változnia, a helyzet majd új felállást alakít ki

és a fiatalok is el tudják majd dönteni, hogy bekövetkezik-e, amit vártak, hogy sokkal jobb lesz-e, mint volt. Ha igen, mert a kormány jól kormányoz, ott maradnak a kormány mögött. Ha nem lesz más, vagy rosszabb lesz, akkor majd fordulnak a fiatalok is. Nem hiszem, hogy a Fidesznek kellene csalogatni vagy ravaszkodással közelebb kerülni a fiatalokhoz, hanem tenni kell a dolgunkat, mondani, amiben hiszünk, elvégezni a munkánkat, és ez meghozza a gyümölcsét a fiatalok körében is. Ellenzékből sokkal könnyebb” – fogalmazott.

Orbán Viktor hatvanpusztai birtokának ügye, a Matolcsy-család tagjainak tevékenysége és gazdagodása a választási kampányban szimbólummá vált, a Tisza Párt használta is ezeket. Hatvanpuszta szerinte műbalhé, semmilyen reális alapja nincs, a Matolcsy-féle ügyben már az ő idejükben elindultak az eljárások, majd kiderül, mire jutnak. Szerinte propaganda a valóságról kialakított képzet, amiben nem voltak jók. Példaként Bige Lászlót említette.

„Bige László egy fehér galléros, köztörvényes bűnöző, eljárások vannak vele szemben teljesen nyilvánvaló okokból. Ő a Tisza legnagyobb pénzügyi támogatója, sok száz millió forinttal. És mégis mi nézünk ki korruptnak. Valamit rosszul csinálunk” – értékelt.

Azzal kapcsolatban, hogy

Lázár Jánost az ingatlanügyei,

Szijjártó Pétert a családja, felesége cégének pénzügyei,

Hankó Balázst az általa vezetett minisztériumon keresztül kifizetett kulturális támogatások

miatt támadják, Orbán Viktor azt mondta, hogy ezek nem vádak, hanem sejtetések és sugalmazások. „Pont erről beszélek. Miközben bűnözők támogatják a Tiszát, aközben sejtetések és sugalmazások miatt minket gondolnak korruptnak. Ez a helyzet abszurditása, de az idő majd ezen is segít szerintem. Lázár János és Szijjártó Péter rendben van, Hankó Balázs szerintem világos választ adott mindenre. Ennyit tudunk tenni. Az ellenfél pedig kihasználja, hogy most győzelmi lendületben van és még támad minket. Ha választást veszítesz, akkor az azt követő néhány hónap az ilyen” – mondta.

A Fidesz-kongresszuson a párt X. kerületi jelöltje, Jankovics Tibor beszédet mondott és meg is tapsolták, Orbán Viktor 10 pontját kiegészítette. Azt mondta Orbán Viktor szerint, hogy

a mindennapi élet részévé vált a korrupció, és ez Budapesten valóban valóban feszítő téma, de nem Fidesz-specifikus,

budapesti polgármestereket visznek el. „Sajnos a mieink közül is van, aki belekerül, belekerülnek más pártállásúak és a Tiszával szimpatizálók is, megértem, hogy ez feszíti a budapesti politikai életet” – közölte, hozzátéve, hogy meg kell várni az eljárások végét.

A mostani kormány ebből propagandát csinál, felhangosítja, feldagasztja – a Fidesz ebből nem csinált látványos politikai ügyet, a hatóságok tették a dolgukat. Most talán a kormányzati ügyeknél fontosabb a politikai showműsor, de egyébként ezek még kivétel nélkül a korábbi kormány idején indult ügyek. „Mi nem ilyenek vannak, mi öregesebbek vagyunk ennél, jobban szeretjük, ha a tények magukért beszélnek” – közölte.

Úgy látja, hogy már most változik a Fidesz. Ahogy a választási vereség értékeléséről szóló, illetve a párt jövőjéről szóló dokumentumot elfogadták, az már egy közösségi pártra emlékeztető módszerrel és hangulatban történt.

Jankovics Tibor abban a beszédben felrótta, hogy a párt elveszítette a realitásérzékét, és most nem divat a Fideszről beszélni. Orbán Viktor erre most azt mondta, hogy megérti a budapestiek elkeseredését, mert ők vannak most a legnehezebb helyzetben, mert ők szerepeltek a legrosszabbul, onnan kell talpra állni.

A legegyszerűsített kommunikációról (Ukrajna, háború stb.) is beszélt a X. kerületi polgármester a kampányüzenetek hibájaként. A pártelnök szerint egy választásban mindig leegyszerűsített üzenetek vannak és kellenek, de szerinte nem is ezt akarta mondani a polgármester, hanem hogy nem lehet mindenkihez ugyanazon a hangon beszélni, a Fidesznek fenn kellett volna tartania azokat a kommunikációs csatornákat, amelyeken azokkal tud szólni, akik ennél árnyaltabbat várnak.

Aranykonvoj-ügy: Orbán Viktor vádolták azzal, hogy a lekapcsolására ő adott utasítást, de kijelentette, hogy ez nem volt így, de amúgy lehetősége sem lett volna a magyar szabályok szerint, a kormányból nem lehet utasítani a hatóságokat.

A vitnyédi menekülttábor-építéséről szóló 2024-es határozat: Magyarországon se migráns, se migránstábor nincs, ez a valóság. Néha taktikázni kellett és Brüsszelt kicselezni – mondta.

Ki vezesse a Fideszt? Orbán Viktor vezetésével van-e jövője, vagy Orbán Viktor vezetésével nincs? A pártelnök szerint a Fidesz-KDNP erős történelmi gyökerekkel rendelkezik, de az idő nem neki dolgozik, fiatalítani kell.

„Ezért nem is ültem be a parlamentbe, mert még ha nem is én vezetem a frakciót, ha ott vagyok, az akkora árnyék, hogy nehéz a fiatalabbaknak előretörniük. Ezért csináltunk nemzetékváltást a frakcióban, most a negyvenesek vették kezükbe a hatvanasoktól a frakció irányítását. Ennek a pártban is meg kell történnie. Azt is vállaltam, hogy rendben fogom átadni a pártot, hogy hogyan és mikor, ezt majd megbeszéljük, de mindenképpen kell hogy történjen egy vérátömlesztés” – mondta, becsületbeli ügynek nevezve, hogy ha ő vezette vereségre a pártot, akkor rendezetté is tudja tenni.

„Egy év múlva meglátjuk, mi a helyzet, alig várom már, hogy végre kitépje valaki a kezemből a marsallbotot és levegye rólam a kisködmönt. Most is átadtam volna, ha a helyzet ezt lehetővé tette volna.”

De a Fidesz nem egy doktríner párt, itt a személyes ambícióknak nincsen helye. Nálunk olyan politikai kultúra van, hogy ha valaki nagyon akar valami lenni, az biztos nem lesz. Persze tettvágy kell, de ha karrierista módon megcéloz valamit, az nem lesz. Itt a közösség értékeli, hogy mire alkalmasak, célokat tűz ki és azokra embereket választ – közölte.

Szeptemberre, októberre, novemberre kiderül, hogy mi történik Magyarországgal, ehhez képest kell majd a Fidesznek a saját feladatát meghatároznia szerinte, és Orbán Viktor nem zárta ki, hogy 2027-ben is újraválaszthatják pártelnöknek. „De abban bízom, hogy addigra egészen más állapotban leszünk” – mondta, szükségesnek nevezve

decemberben egy országos gyűlés megrendezését, amelyen levonják az új kormány első hat hónapjának tapasztalatait.

A Fidesz tele van tehetséges emberekkel, vannak alkalmas utódjelöltek a párt élére Orbán Viktor szerint, aki azt mondta, azok vannak a Tisza Pártban, akik nem voltak a Fideszben sikeresek – tízegynéhány ember van, aki a Fideszben magas kormányzati pozíciót viselt a Fidesszel, csak nem jutott előrébb.

„A közösségen belüli nyilvánvaló oka volt annak, hogy a mostani miniszterelnök felesége lett az igazságügyi miniszter és nem ő, ahogy világos oka volt annak is, hogy Orbán Anitából sosem lett magasabb rangú külügyi vezető, mint ami, és ez nem csak az én döntésem volt, hanem a közösség véleménye. Hogy Kármán András szűrét ki kellett tenni másfél év államtitkárság után, mert alkalmatlan volt, az persze az én döntésem volt, de egy kollektív vélemény is egyúttal. Nem akarom simfelni a mostani kormányt, az ország érdeke az, hogy legyenek sikeresek, de nálunk ezek az emberek nem boldogultak” – mondta.

Az ország kifosztása megkezdődött a liberális kormány által

– jelentette ki. Szerinte a Fidesz első gazdasági döntése az volt, hogy a bankadóval elvette a pénzt a bankoktól és odaadta az embereknek. A mostani kormány első gazdasági döntésével a jelzálogok hitelstopját megszünteti, elveszi az emberek pénzét és odaadja a bankoknak, melyek jó része külföldi. De majd meg kell nézni, mi lesz negyedév múlva.

Egy új mozgalom elindítását jelentette be korábban, mert ha úgy van, ahogy ő gondolja, hogy megkezdődött az ország kifosztása, akkor annak őszre már jól látható jelei lesznek és ezt az emberek nem fogják szó nélkül tűrni, akkor kell egy komoly patrióta mozgalmat indítani. Megjegyezte: „egy olyan hangulatban, amikor mindenki a Tisza felé ment, 47 százaléka az országnak mégiscsak ellenük szavazott, 38 százalék a Fideszre és valamennyien a Mi Hazánkra, ami még mindig a jobboldal”.

Nem a pártszimpátiát kell nézni Orbán Viktor szerint (a Fideszt most 20 százalék környékére mérik a közvélemény-kutatók). Magyarországon azzal kell számolni az ő tapasztalatai szerint, hogy ha vért is izzad egy párt, akkor 51-52-53 százalék van vele és a többiek ellene.

A közigazgatási bércsökkentés szerinte a legprimitívebb komcsi propaganda, álszerénység,

miközben maseratis miniszter van és az emberek nem kapják meg a fizetésüket. A kormányban, a kormányhivatalokban a legjobb embereknek kell dolgozni, a politikusoknak is azoknak kell lenni, ezeket az embereket meg kell fizetni, különben elviszi őket a piac. Nem a középszert kell hivatalos ideológiává emelni – mondta.

Az EU mint gazdasági közösség nagyon rosszul teljesít, óriási baj van, például Németországban a 0 közelébe csökkentették a gazdasági kilátásokat, nem lesz gazdasági növekedés a következő években sem sem az EU-ban, sem a németeknél. A lengyeleknél úgy csináltak sikeres gazdasági növekedést, mert az államadósságukat növelték, de ezt Magyarországon nem lehet, mert akkor a hitel finanszírozása drága lesz. „Ez nekünk nem volt tehát opció, ezért én azt a gazdaságpolitikai ösvényt kerestem, hogy egy romló teljesítményű Németország és Európai Unió mellett hogyan lehet sikeres magyar gazdaságpolitikát csinálni, ami érzékelhető gazdasági növekedést ereményez. Nem találtam meg” – jelentette ki Orbán Viktor. Úgy látta, hogy nincs is ilyen útvonal. Azt gondolták, hogy ha nem lehet általános 3 százalék körüli gazdasági növekedés, akkor bizonyos csoportokat kell támogatni, és az jó az országnak és majd a választáson is fial – ez utóbbi nem történt meg, a fenti kérdést pedig a mostani kormány dilemmája is.

Az uniós pénzek remélhetőleg segítenek ebben, mondta, de szerinte nem egyezkedni kell, ez a pénz decemberben ugyanígy itt lett volna, mert akkor dönteni kellett volna az unió hétéves költségveétésről és ő megmondta előre, hogy vétózni fog a kormány.

„Biztos vagyok abban, hogy az a taktika, amit én vittem, hogy ha nincs igazság és nem adják oda a nekünk járó pénzeket továbbra sem, akkor nem lesz a következő hét évben költségvetés, az sikerre vezetett volna. Ezért szerintem azt a kétmilliárdot, amit időtúllépésre hivatkozva nem akarnak odaadni, azt is vissza kell szerezni, és ha nem adják ide, decemberben vétózni kell. Nem jófiúnak kell lenni, ez Orbán Anitáék hatalmas tévedése. Ez egy hatalmi tér, harc van a pénzért, a forrásokért, erőpozíciót kell elfoglalni” – fejtette ki a véleményét.

Az Európai Tanácsban szerinte nem lesz egyedül Magyarország a migráció ügyében, a csehekre, szlovákokra és talán a lengyelekre is lehet számítani. A klímapolitikában vannak elhibázott tervek, a lengyelekre és a szlovákokra lehet itt számítani. Témánként kell szerinte szövetséget kötni és megakadályozni a rossz dolgokat.

„Az egyetlen ügy, amiben bajban lehetünk, mert a kormány már alkalmazkodott az Európai Tanácson belüli erőviszonyokoz, az a semlegesség kérdése. Nekünk az orosz-ukrán háborúban az a nemzeti érdekünk, hogy semlegsek maradjunk.

Ne álljunk be az unió rajtunk kívül szinte mindenkit magában foglaló többségébe, nem szabad háborúpárti, és hiba oroszellenes álláspontot elfoglalni, semlegesnek kell maradnunk, mert ha nem így teszünk, annak a végén nagyon nagy ára lesz. Most mintha feladni készülnének ezt a semleges pozíciót. Meglátjuk az előttünk álló Európai Tanács ülését, ott mindig van zárónyilatkozat, amelynek első fejezete Ukrajna támogatásáról szól, ezt csak Magyarország, utóbb Szlovákia nem írta alá, mindig oda volt írva, hogy ez úgy uniós álláspont, hogy nem tartalmazza ezen ország(ok) álláspontját” – mondta Orbán Viktor, közölve, hogy ez egy súlyos ügy, majd kiderül, hogyan alakul.

A Fidesz támogatottságára visszatérve elhangzott: Magyarországon demokrácia van, nem tart attól, hogy eltűnne az ellenzék, még akkor sem, ha most nőtt a kormány támogatottsága, de ez normális, majd kiderül, meddig tart. A pénzügyminisztérium, illetve az ipar- és gazdaságpolitika területén lát nagy kockázatokat, drukkol, hogy jól dolgozzanak, de vannak kétségei – zárult az interjú.