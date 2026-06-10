Labdarúgó-vb 2026: a stadionok

Ez lesz az első labdarúgó-világbajnokság, amelyet három országban rendeznek meg. A szervezők három régióra osztották a 16 helyszínt: keleten és a középső régióban 6-6, míg nyugaton 4 stadionban rendeznek mérkőzéseket. A 12 csoportból öt kvartett mérkőzéseit egy körzetben rendezik meg, hétben viszont lesz átjárás.

Egyesült Államok

Atlanta

Lakosok száma: 500 ezer

Létesítmény: Mercedes-Benz Stadion

Befogadóképesség: 75 000

Vb-mérkőzések: 8

június 15., H csoport: Spanyolország–Zöld-foki Köztársaság 18.00

június 18., A csoport: Csehország–Dél-afrikai Köztársaság 18.00

június 21., H csoport: Spanyolország–Szaúd-Arábia 18.00

június 25., C csoport: Marokkó–Haiti 0.00

június 28., K csoport: Kongói DK–Üzbegisztán 1.30

július 1., nyolcaddöntőbe jutásért: L1–EHIJK3 18.00

július 7., nyolcaddöntő: J1/H2–D2/G2 18.00

július 15., elődöntő

Fotó: MTI/AP/Mike Stewart

Az atlantai stadion azon kivételek közé tartozik a nyári világbajnokság egyesült államokbeli helyszínei közül, amely nemcsak amerikaifutball-, hanem labdarúgócsapatnak is állandó otthonául szolgál.

Az NFL-ben szereplő Atlanta Falcons mellett ugyanis a Mercedes-Benz Stadionban játssza hazai meccseit az Atlanta United is. A 2014 és 2017 között 1,6 milliárd dollárból felépített létesítménynek magyar vonatkozása is van, mivel az aréna előtt megtekinthető Szőke Gábor Miklós rozsdamentes acélból készült szobra, az Atlantai Sólyom, amelyről a művész azt mondta, hogy a világ legnagyobb szabadon álló madárszobra. A sólyom egy 4 méter magas bronzból készült amerikaifutball-labdát markol. Maga az állat 12 méter magas, szárnyfesztávolsága pedig 21 méter. Az alkotás súlya meghaladja a 33 tonnát, és egy négyszintes épület magasságával vetekszik.

A különleges formatervezésű létesítmény jellegzetessége a behúzható tető, amely nyolc áttetsző, háromszög alakú panelből álló „szélkerék”. Mind a nyolc panel két egyenes, párhuzamos sínen mozog, az egyik sín a panel mozgatásáért felelős, míg a másik stabilizálja a panelt. A tető zárása valamivel kevesebb időt vesz igénybe, mint a nyitása, mivel a tetőnek a nyitási folyamat elején ki kell oldania a tömítéseket, és a vége felé le kell lassulnia, hogy megakadályozza a panelek kisiklását. Nyitáskor a panelek úgy vannak kialakítva, hogy egy kiterjesztett madárszárny illúzióját keltsék. Bill Johnson építész szerint a tetőn lévő, kör alakú nyílást a római Panteon ihlette. A tetőt átlátszó, könnyű polimer anyagból tervezték, amelynek átlátszósága állítható a fény szabályozása érdekében.

A városban meglehetősen népszerű az európai futball, ezt mutatja, hogy az Atlanta United 2018-ban akkor MLS-rekordot jelentő 73 019 néző előtt szerezte meg első bajnoki címét. A 2024-es Copa Americán és a tavalyi klubvilágbajnokságon szintén rendeztek benne találkozókat. Az aréna eddigi legrangosabb sporteseménye a 2019-es Super Bowl volt.

Boston (Foxborough)

Lakosok száma: 700 ezer

Létesítmény: Gillette Stadion

Befogadóképesség: 65 000

Vb-mérkőzések: 7

június 14., C csoport: Haiti–Skócia 3.00

június 17., I csoport: Irak–Norvégia 0.00

június 20., C csoport: Skócia–Marokkó 0.00

június 23., L csoport: Anglia–Ghána 22.00

június 26., I csoport: Norvégia–Franciaország 21.00

június 29., nyolcaddöntőbe jutásért: E1–ABCDF3 22.30

július 9., negyeddöntő

Forrás: Facebook/Gillette Stadium

A bostoni Gillette Stadion az egyetlen az Egyesült Államokban, amely a vb helyszínei közül jelentős felújításon esett át közvetlenül a nyári csúcsesemény előtt. A Boston agglomerációjában 325 millió dollárból 2002-ben megvalósult létesítmény 2022 januárja és 2023 szeptembere között esett át ráncfelvarráson, melynek keretében 225 millió dollárból a stadion északi végére egy új, 22 ezer négyzetméteres kültéri óriáskivetítőt telepítettek, amely a legnagyobb az Egyesült Államokban. Emellett 75 000 négyzetméternyi vendéglátó- és rendezvényteret építettek ki az aréna keleti és nyugati részén. Ezeknek az új tereknek az építése 360 fokban összekötötte az összes szintet.

Az NFL-ben szereplő New England Patriots mellett a New England Revolution labdarúgócsapatának is az otthona, amely öt Arany-kupa és a centenáriumi Copa América egyes meccseit is vendégül látta, de szerepet kapott a 2003-as női és a tavalyi klubvilágbajnokságon is. Más sportágakat tekintve a lacrosse egyik fellegvára, de volt benne nyitott NHL-es hokimérkőzés is, amikor 2016-ban a Boston Bruins a Montreal Canadiens együttesét fogadta.

A nyári világbajnokságon hét meccset rendeznek a Gillette Stadionban, amely az egyik negyeddöntő helyszíne is lesz.

Dallas (Arlington)

Lakosok száma: 1,3 millió

Létesítmény: AT&T Stadion

Befogadóképesség: 94 000

Vb-mérkőzések: 9

június 14., F csoport: Hollandia–Japán 22.00

június 17., L csoport: Anglia–Horvátország 22.00

június 22., J csoport: Argentína–Ausztria 19.00

június 26., F csoport: Japán–Svédország 1.00

június 28., J csoport: Jordánia–Argentína 4.00

június 30., nyolcaddöntőbe jutásért: E2–I2 19.00

július 3., nyolcaddöntőbe jutásért: D2–G2 20.00

július 6., nyolcaddöntő: K2/L2–H1/J2 21.00

július 14., elődöntő 21.00

Fotó: MTI/AP/Tyler Kaufman

A vb-helyszínek közül a legnagyobb létesítmény. A 94 ezer néző befogadására alkalmas, 1,3 milliárd dollárból megvalósult aréna építése 2005 szeptemberében kezdődött, majd 2009 májusában nyitotta meg a kapuit. A behúzható tetővel rendelkező létesítmény a Dallas Cowboys otthona, de más szálon is kötődik az Egyesült Államok legnépszerűbb sportágához, az amerikai futballhoz, ugyanis itt rendezik minden évben az egyetemi bajnokság (NCAA) Big 12 konferenciájának döntőjét, továbbá a rájátszás egyik legfontosabb meccsét, a Cotton Bowlt. Emellett az NFL csúcsmérkőzésének, a Super Bowlnak egyszer, 2011-ben volt a házigazdája.

Az AT&T Stadionban voltak ökölvívó és pankráció címmérkőzések, jövőre pedig szabadtéri hokimeccs is lesz itt az NHL-ben a Dallas Stars és a Vegas Golden Knights között. A létesítményben olyan világsztárok adtak koncertet, mint Paul McCartney, Taylor Swift, Ed Sheeran, Beyoncé és Jay-Z, illetve olyan bandák léptek fel, mint az AC/DC, a Metallica, a U2, a Coldplay, a Guns N' Roses vagy éppen a Rolling Stones.

A labdarúgással az Észak- és Közép-Amerika kontinensbajnoksága, azaz az Arany-kupa, valamint a dél-amerikai viadal, a Copa America által volt kapcsolata. Előbbinek hatszor – 2009-ben, 2011-ben, 2013-ban, 2017-ben, 2021-ben és 2023-ban – is helyszíne volt, rendeztek benne nyitómeccset és elődöntőt is, míg utóbbit 2024-ben látta vendégül. A nyári vb legfoglalkoztatottabb arénája lesz kilenc meccsel: öt csoportmérkőzés mellett négy kieséses találkozót is játszanak itt, köztük az egyik elődöntőt.

Houston

Lakosok száma: 2,3 millió

Létesítmény: NRG Stadion

Befogadóképesség: 72 000

Vb-mérkőzések: 7

június 14., E csoport: Németország–Curacao 19.00

június 17., K csoport: Portugália–Kongói DK 19.00

június 20., F csoport: Hollandia–Svédország 19.00

június 23., K csoport: Portugália–Üzbegisztán 19.00

június 27., H csoport: Zöld-foki Köztársaság–Szaúd-Arábia 2.00

június 29., nyolcaddöntőbe jutásért: C1–F2 19.00

július 4., nyolcaddöntő: A2/B2–F1/C2 19.00

Fotó: MTI/AP/Jon Shapley

Houston az Oilers 1996-os elköltözése után 2002-ben kapott újra NFL-csapatot, az NRG Stadiont a Texans otthonának építették fel két és fél év alatt.

Az akkor 352 millió dollárból megvalósult beruházás eredményeként a létesítmény befedhető tetővel rendelkezik és az amerikai futball szezonján kívül – azaz tavasszal és nyáron – gyakran rendeznek benne labdarúgó-mérkőzéseket is. Az észak- és közép-amerikai kontinensviadalnak számító Arany-kupának már nyolc alkalommal volt az egyik rendezője, legutóbb 2025-ben a döntőnek is otthont adott, kétszer – 2016-ban és 2024-ben – pedig a Copa América egyes meccseit is vendégül látta.

Az amerikai futballban a két legfontosabb összecsapásnak, a profi liga (NFL) és az egyetemi bajnokság (NCAA) döntőjének már egyaránt helyszíne volt: a Super Bowlt 2004-ben és 2017-ben, míg az NCAA fináléját 2024-ben rendezték a texasi metropoliszban.

A mostani világbajnokságon hét találkozó lesz Houstonban, ebből kettő az egyenes kieséses szakaszban.

Kansas City

Lakosok száma: 500 ezer

Létesítmény: Arrowhead Stadion

Befogadóképesség: 73 000

Vb-mérkőzések: 6

június 17., J csoport: Argentína–Algéria 3.00

június 21., E csoport: Ecuador–Curacao 2.00

június 26., F csoport: Tunézia–Hollandia 1.00

június 28., J csoport: Algéria–Ausztria 4.00

július 4., nyolcaddöntőbe jutásért: K1–DEIJL3 3.30

július 12., negyeddöntő 3.00

Fotó: MTI/AP/Charlie Riedel

A Kansas Cityben található Arrowhead Stadion a legrégebbi az egyesült államokbeli helyszínek közül a nyári labdarúgó-világbajnokságon.

Az 1972-es megnyitása óta a helyi Chiefs amerikaifutball-csapatának otthonául szolgáló létesítményt azóta kétszer – 1995-ben és 1997-ben – bővítették, nagyobb felújítást pedig háromszor hajtottak végre rajta, legutóbb 2007 és 2010 között, de kisebb, 50 millió dollár értékű renoválást a vb-re is végrehajtottak.

Az Arrowhead Stadion azért különleges, mert az NFL leghangosabb létesítménye, erről tanúskodik, hogy 2014 szeptembere óta 142,2 decibeles zajszinttel tartja a Guinness-rekordot, így minden bizonnyal a hat vb-meccsen – köztük az egyik negyeddöntőn – is remek hangulat uralkodik majd.

Futballmérkőzést eddig nem sokat rendeztek az arénában, az amerikai férfi és női válogatott játszott néhány meccset Kansas Cityben, amely a 2024-es Copa Américán is szerephez jutott.

Los Angeles (Inglewood)

Lakosok száma: 3,9 millió

Létesítmény: SoFi Stadion

Befogadóképesség: 70 000

Vb-mérkőzések: 8

június 13., D csoport: Egyesült Államok–Paraguay 3.00

június 16., G csoport: Irán–Új-Zéland 3.00

június 18., B csoport: Svájc–Bosznia-Hercegovina 21.00

június 21., G csoport: Belgium–Irán 21.00

június 26., D csoport: Törökország–Egyesült Államok 4.00

június 28., nyolcaddöntőbe jutásért: A2–B2 21.00

július 2., nyolcaddöntőbe jutásért: H1–J2 21.00

július 10., negyeddöntő 21.00

Fotó: Halbergman/Getty Images

A SoFi Stadion nemcsak a XXIII. labdarúgó-világbajnokságon kap komoly szerepet, hanem két év múlva a Los Angeles-i olimpiának és paralimpiának is kulcshelyszíne lesz a nyitó- és záróünnepség helyszíneként. A 2016 és 2020 között öt-hat milliárd dollárból felépített komplexum ráadásul az ötkarikás játékok úszóversenyeinek is házigazdája lesz, így az olimpián rekordot jelentő 38 ezer szurkoló láthatja majd a sportág eseményeit.

Los Angeles két amerikaifutball-csapata, a Rams és a Chargers otthona először 2022-ben látta vendégül az NFL döntőjét, azaz a Super Bowlt, legközelebb pedig jövőre fogja, emellett az egyetemi bajnokság (NCAA) fináléjának 2023-ban adott otthont.

A labdarúgás tekintetében egy Copa América- és két Arany-kupa-rendezés szerepel a létesítmény múltjában, utóbbinak 2023-ban a döntőjét bonyolították le az ultramodern SoFi Stadionban, amely a Hollywood Park központjában található. Ez egy mesterien megtervezett szórakoztató negyed több mint 790 ezer négyzetméteres területen, amely magában foglal iroda- és társasházakat, 12 termes multiplex mozit, báltermeket, közösségi programokhoz használt szabadtéri tereket, üzleteket, fitneszközpontot, egy 13 emeletes luxushotelt, sörfőzdét, hangversenytermet, öt éttermet és egy bevásárló- és szórakoztatóközpontot. A stadion mellett található a Rivers Lake néven ismert mesterséges tó vízeséssel és szökőkúttal.

Los Angelesben nyolc mérkőzést játszanak a vb-n, köztük az egyik negyeddöntőt.

Miami

Lakosok száma: 500 ezer

Létesítmény: Hard Rock Stadion

Befogadóképesség: 65 000

Vb-mérkőzések: 7

június 16., H csoport: Szaúd-Arábia–Uruguay 0.00

június 22., H csoport: Uruguay–Zöld-foki Köztársaság 0.00

június 25., C csoport: Skócia–Brazília 0.00

június 28., K csoport: Kolumbia–Portugália 1.30

július 4., nyolcaddöntőbe jutásért: J1–H2 0.00

július 11., negyeddöntő 23.00

július 18., bronzmérkőzés 23.00

Fotó: MTI/AP/Rebecca Blackwell

A miami Hard Rock Stadion az egyik leggazdagabb sportmúlttal rendelkezik a labdarúgó-világbajnokság 11 egyesült államokbeli létesítménye közül. A floridai helyszín két amerikaifutball-csapat, az NFL-es Miami Dolphins és az egyetemi Miami Hurricanes állandó otthona, ahol ráadásul utóbbi bajnokság egyik legfontosabb meccsét, az Orange Bowlt is rendezik 1996 óta. Az NFL fináléjának, a Super Bowlnak eddig hatszor volt a házigazdája, legutóbb 2020-ban. A vb-n használt legkisebb amerikai stadionban nemcsak az ország legnépszerűbb sportja van otthon, hanem a tenisz is, ugyanis az 1000-es tornák közé tartozó miami verseny centerpályája 2019 óta a létesítményben van. Korábban, 1993 és 2011 között a Hard Rock Stadionban játszott pályaválasztóként a Florida Marlins baseballcsapata is, amely ez idő alatt kétszer nyerte meg az MLB döntőjét, a World Seriest. Emellett számos profi ökölvívó világbajnoki címmeccset is itt rendeztek.

A szórakoztatóiparnak is kedvelt helyszíne Miami legnagyobb stadionja, ugyanis a világ leghíresebb előadói és bandái léptek fel benne, illetve több hollywoodi produkciót forgattak ott, így például a Minden héten háború című amerikaifocis filmet Al Pacino főszereplésével.

Miamiban a labdarúgás is igencsak népszerű, tekintve, hogy minden idők egyik legjobbja, az argentin Lionel Messi három éve a helyi Interhez igazolt, de csapata nem az 1987-ben átadott arénában játssza a hazai meccseket. Ettől függetlenül a címvédő dél-amerikai gárda csapatkapitányának is van jó emléke a Hard Rock Stadionról, ugyanis 2024-ben a Copa América aranycsatájában 1–0-ra verte itt Argentína Kolumbiát. A tavalyi klubvilágbajnokságon nyolc meccset rendeztek a stadionban, amely idén hét találkozónak ad otthont, többek között az egyik negyeddöntőnek és a bronzmérkőzésnek is.

New York/New Jersey (East Rutherford)

Lakosok száma: 8,8 millió

Létesítmény: MetLife Stadion

Befogadóképesség: 82 500

Vb-mérkőzések: 8

június 14., C csoport: Brazília–Marokkó 0.00

június 16., I csoport: Franciaország–Szenegál 21.00

június 23., I csoport: Norvégia–Szenegál 2.00

június 25., E csoport: Ecuador–Németország 22.00

június 27., L csoport: Panama–Anglia 23.00

június 30., nyolcaddöntőbe jutásért: I1–CDFGH3 23.00

július 5., nyolcaddöntő: C1/F2–E2/I2 22.00

július 19., döntő 21.00

Fotó: MTI/AP/Pamela Smith

Először fordul elő, hogy nem a legnagyobb létesítményben rendezik az aktuális labdarúgó-világbajnokság döntőjét, ugyanis a New York vonzáskörzetében található és a finálénak otthont adó MetLife Stadionnál a dallasi és a mexikóvárosi aréna is nagyobb befogadóképességgel rendelkezik.

Az NFL-ben szereplő New York Giants és a New York Jets közös otthonát 2007 és 2010 között 1,6 milliárd dollárból építették fel, az aranycsatát pedig 82 500 néző láthatja majd a helyszínen. Kisebb átalakításokat el kellett végezni ahhoz, hogy az aréna megfeleljen a FIFA előírásainak. A két ütemben, 2024 és 2025 elején elvégzett munkálatok során a háromból a legalsó karéjjal kellett dolgozni annak érdekében, hogy a játékteret kibővítsék.

Az aréna nem először látja vendégül a futballvilág szereplőit, egyrészt a mostani vb főpróbájának tekintett tavalyi klubvilágbajnokságon kilenc meccset rendeztek benne, köztük a döntőt, de előtte már otthont adott a 2011-es és 2015-ös Arany-kupa, valamint 2016-os, centenáriumi és a 2024-es Copa América egyes találkozóinak, tíz éve a finálénak is.

A multifunkcionális stadionban a világ leghíresebb előadói, énekesei léptek már fel, de 2024 februárjában két hokimérkőzésnek is a helyszíne volt, a két New York-i csapat, az Islanders és a Rangers összecsapása az NHL történetének harmadik legnagyobb közönsége előtt zajlott. Az aréna történetének eddigi legnagyobb meccse a 2014-ben rendezett Super Bowl volt, amely azért különleges, mert az NFL döntőjét vagy csarnokban, vagy délen rendezik, de a liga New York esetében kivételt tett.

A MetLife Stadionban a nyolcaddöntőkig hét meccset rendeznek, pályára lép itt a négy korábbi világbajnok, így a most is a favoritok közé sorolt Brazília, Franciaország, Németország és Anglia, majd két hétig „pihentetik”, hogy a döntőre tökéletes állapotban legyen a pálya.

Philadelphia

Lakosok száma: 1,6 millió

Létesítmény: Lincoln Financial Field

Befogadóképesség: 69 000

Vb-mérkőzések: 6

június 15., E csoport: Elefántcsontpart–Ecuador 1.00

június 20., C csoport: Brazília–Haiti 3.00

június 22., I csoport: Franciaország–Irak 23.00

június 25., E csoport: Curacao–Elefántcsontpart 22.00

június 27., L csoport: Horvátország–Ghána 23.00

július 4., nyolcaddöntő: E1/ABCDF3–I1/CDFGH3 23.00

Fotó: MTI/AP/Bill Streicher

A philadelphiai Lincoln Financial Fieldnek viszonylag gazdag futballmúltja van, már két világbajnokságnak is társrendezője volt, de a csúcsnak számító férfi tornán először kap szerepet.

Az NFL-es Philadelphia Eagles és az egyetemi Temple Owls amerikaifutball-csapatának 2001 és 2003 között 512 millió dollárból felépített otthona négy Arany.kupa és egy Copa América mellett a 2003-as női világbajnokság és a tavalyi klub-vb házigazdája volt, illetve a nyári előszezonban a tengerentúlon túrázó európai elitcsapatok is rendszeresen fellépnek a pennsylvaniai városban.

A Lincoln Financial Field az egyik legzöldebb NFL-stadion. A 11 000 napelempanel, továbbá a szélturbinák a létesítmény tetején és környékén a működtetéshez felhasznált villamos energia harminc százalékát fedezik.

A labdarúgó vb-n öt csoportmérkőzést és egy nyolcaddöntőt rendeznek Philadelphiában.

Seattle

Lakosok száma: 800 ezer

Létesítmények: Lumen Field

Befogadóképesség: 69 000

Vb-mérkőzések: 6

június 15., G csoport: Belgium–Egyiptom 21.00

június 19., D csoport: Egyesült Államok–Ausztrália 21.00

június 24., B csoport: Bosznia-Hercegovina–Katar 21.00

június 27., G csoport: Egyiptom–Irán 5.00

július 1., nyolcaddöntőbe jutásért: G1–AEHIJ3 22.00

július 7., nyolcaddöntő: D1/BEFIJ3–G1/AEHIJ3 2.00

Fotó: MTI/AP/Lindsey Wasson

A Lumen Field azon kivételek közé tartozik az egyesült államokbeli stadionok közül, amely nemcsak NFL-, hanem a helyi labdarúgócsapatnak is az állandó otthona.

A 2002-ben átadott, 430 millió dollárból megvalósult létesítmény a Seattle Seahawks mellett az MLS-ben szereplő Seattle Sounders hazai meccseinek is a helyszíne. Legendás a létesítmény atmoszférája, az NFL második legmagasabb zajszintjét mérték 137,6 decibellel 2013-ban, de a leghíresebb esemény az volt, amikor a Seahawks színeiben a futó Marshawn Lynch győztes touchdownt szerzett a rájátszásban, és olyan hangrobbanást idézett elő, hogy a szakemberek enyhe földrengést észleltek. Az esetet követően még több műszert telepítettek a stadion környékére és a jelenség azóta többször megismétlődött.

A Lumen Field több Arany-kupa és a centenáriumi Copa América mellett társrendezője volt a tavalyi klubvilágbajnokságnak is, a mostani vb-n hat meccset rendeznek Seattle-ben, köztük kettőt az egyenes kieséses szakaszban.

San Francisco (Santa Clara)

Lakosok száma: 800 ezer

Létesítmény: Levi's Field

Befogadóképesség: 71 000

Vb-mérkőzések: 6

június 13., B csoport: Katar–Svájc 21.00

június 17., J csoport: Ausztria–Jordánia 6.00

június 20., D csoport: Törökország–Paraguay 6.00

június 23., J csoport: Jordánia–Algéria 5.00

június 26., D csoport: Paraguay–Ausztrália 4.00

július 2., nyolcaddöntőbe jutásért: D1–BEFIJ3 2.00

Fotó: Halbergman/Getty Images

A San Francisco 49ers NFL-csapatának otthonául szolgáló Levi's Stadiont 12 éves fennállása során a liga holtszezonjában rendszeresen használják futballmérkőzésekre is.

A 27 hónap alatt 1,3 milliárd dollárból megvalósult létesítmény már két Copa Américának és három Arany-kupának volt részese, de nyaranta rendszeresen vendégül látja az előszezonban tengerentúlon túrázó európai sztárcsapatokat is. A kaliforniai metropolisztól 64 kilométerre délre fekvő aréna fő profilja az amerikaifutball, így 2016-ban az 50. Super Bowlt is megrendezhette, majd idén a hatvanadikat, de szintén otthont adott az egyetemi bajnokság (NCAA) fináléjának 2019-ben.

A stadion tervezése során a multifunkcionalitást, a szurkolói élményt és a zöld technológiát kiemelt prioritásként kezelték, ennek megfelelően alig több mint tíz év alatt a zeneipar legjobbjai a turnéik során útba ejtették San Franciscót. A lelátó különleges kialakítása folytán a szurkolók körülbelül kétharmada az alsó karéjban foglal helyet, ez jelentősen javítja a speciális igényű és fogyatékkal élő nézők hozzáférését. A luxuspáholyok többségét pedig a pálya egyik hosszanti oldalán alakították ki, így a felső karéjban helyet foglaló érdeklődők a szokottnál közelebb vannak a küzdőtérhez.

Mexikó

Guadalajara (Zapopan)

Lakosok száma: 1,4 millió

Létesítmény: Akron Stadion

Befogadóképesség: 48 000

Vb-mérkőzések: 4

június 12., A csoport: Koreai Köztársaság–Csehország 4.00

június 19., A csoport: Mexikó–Koreai Köztársaság 3.00

június 24., K csoport: Kolumbia–Kongói DK 4.00

június 27., H csoport: Uruguay–Spanyolország 2.00

Fotó: MTI/AP/Eduardo Verdugo

A világbajnokság 16 helyszíne közül mindössze kettőnek nem éri el az ötvenezret a befogadóképessége, ebből az egyik a guadalajarai Akron Stadion.

A 200 millió dollárból megvalósult beruházás kivitelezése gazdasági problémák miatt sokat csúszott, így végül csak 2010 nyarán adták át a létesítményt, amely a helyi futballcsapat otthonául szolgál. Az első igazán nagy meccsre viszont nem kellett sokat várni, ugyanis abban az évben a Guadalajara bejutott a Libertadores-kupa döntőjébe. Egy esztendővel később a Pánamerikai Játékok nyitó- és záróünnepségét rendezték benne, illetve az esemény futballtornájának több meccsét. Ugyancsak 2011-ben az U17-es világbajnokság egyes találkozóit is Monterreyben bonyolították le.

Koncertek és bokszmeccsek mellett tavaly két interkontinentális pótselejtezőt játszottak az Akron Stadionban, a kijutott Kongói DK pedig visszatér márciusi sikerének helyszínére, ahogy a társházigazda Mexikó is fellép Guadalarajában egyszer.

A nyári vb egyetlen olyan stadionja, amelyben csak négy csoportmérkőzést játszanak, azaz nem lesz benne találkozó a kieséses szakaszban.

Mexikóváros

Lakosok száma: 9,2 millió

Létesítmény: Banorte (Azték) Stadion

Befogadóképesség: 83 000

Vb-mérkőzések: 5

június 11., A csoport: Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság 21.00

június 18., K csoport: Üzbegisztán–Kolumbia 4.00

június 25., A csoport: Csehország–Mexikó 3.00

július 1., nyolcaddöntőbe jutásért: A1–CEFHI3 3.00

július 6., nyolcaddöntő: A1/CEFHI3–L1/EHIJK3 2.00

Fotó: MTI/EPA-EFE/Mario Guzmán

A mexikóvárosi Azték Stadion a leghíresebb aréna a nyári labdarúgó-világbajnokság 16 helyszíne közül, hiszen már kétszer is rendeztek itt vb-döntőt. Ezúttal a nyitómérkőzést rendezik benne.

Eredetileg az 1968-as olimpiára építették a két évvel korábban átadott létesítményt, amelyben a labdarúgótorna döntőjét is rendezték. Két esztendővel később pedig a futball-vb központi helyszíne volt. A Club América és a mexikói válogatott otthona 1970-ben tíz, 1986-ban pedig kilenc meccsnek adott otthont, köztük a két finálénak. Érdekesség, hogy a futballtörténelem talán két legnagyobbja, azaz előbb a brazil Pelé, aztán az argentin Diego Maradona emelhette fel a trófeát. A rekordnak számító 19 vb-meccs nyáron újabb öttel bővül, a társházigazda kétszer lép fel a fővárosban, ráadásul amennyiben csoportelsőként jut tovább, akkor az első két kieséses találkozóját is hazai közönség előtt vívhatja. Az Azték Stadion lesz az első, melyet három vb-n is használnak.

A létesítményt fel kellett újítani az idei tornára, de a munkálatok kezdetét többször elhalasztották, végül 2024 májusában kezdődtek meg. A renoválás magában foglalt némi bővítést, új videokivetítők telepítését, a homlokzat felújítását, LED-világítás telepítését, új öltözőket, valamint egy onnan kivezető alagutat a játékosok számára. A lelátókon lévő üléseket is kicserélték.

Az Azték Stadion otthona volt háromszor az észak- és közép-amerikai kontinensbajnokságnak, két ifjúsági világbajnokságnak és 1999-ben a Konföderációs Kupának, emellett a sportvilág más jeles eseményeit is vendégül látta, így az 1975-ös Pánamerikai Játékokat, illetve számos ökölvívó világbajnoki címmérkőzést és kilenc NFL-találkozót is, de világhírű koncertek mellett volt már gyászszertartás helyszíne is Roberto Gomez Chespirito Bolanos humorista halálakor.

Monterrey (Guadalupe)

Lakosok száma: 1,1 millió

Létesítmény: BBVA Stadion

Befogadóképesség: 53 500

Vb-mérkőzések: 4

június 15., F csoport: Svédország–Tunézia 4.00

június 21., F csoport: Tunézia–Japán 6.00

június 25., A csoport: Dél-afrikai Köztársaság–Koreai Köztársaság 3.00

június 30., nyolcaddöntőbe jutásért: F1–C2 3.00

Fotó: MTI/AP/Fernando Llano

Mexikó legdrágábban felépített labdarúgó-stadionja a monterreyi, amely a helyi futballcsapat otthonául szolgál. A 2011 és 2015 között 200 millió dollárból a fenntarthatósági szempontokat figyelembe véve megvalósult létesítmény egyik különlegessége, hogy a lelátó dőlésszöge 34 fok, a pálya és az ülések közötti távolság pedig a nemzetközi szövetség által megengedett minimum, így a nézők számára rendkívüli közelséget biztosít a meccsekhez. Az aréna Cerro de la Silla hegy lábánál épült, az északnyugati részen található ülésekről látható az 1820 méter magasan lévő csúcs, így festői kilátást nyújt a szurkolóknak.

Nemzetközi szinten eddig az idén márciusban lejátszott két interkontinentális pótselejtező volt a legfontosabb mérkőzés, illetve a 2022-es észak és közép-amerikai női kontinensbajnokság, melynek monterreyi döntőjében az Egyesült Államok 1–0-ra verte Kanadát.

A sokszor koncerthelyszínként is szolgáló BBVA Stadionban mindössze négy találkozó lesz a nyári világbajnokságon, a kieséses szakaszban pedig csak egy.

Kanada

Toronto

Lakosok száma: 3,3 millió

Létesítmény: BMO Field

Befogadóképesség: 45 000

Vb-mérkőzések: 6

június 12., B csoport: Kanada–Bosznia-Hercegovina 21.00

június 18., L csoport: Ghána–Panama 1.00

június 20., E csoport: Németország–Elefántcsontpart 22.00

június 24., L csoport: Panama–Horvátország 1.00

június 26., I csoport: Szenegál–Irak 21.00

július 3., nyolcaddöntőbe jutásért: K2–L2 1.00

Forrás: Facebook/BMO Field

A torontói BMO Field a világbajnokság legkisebb létesítménye 45 ezres befogadóképességével, amely egy ideiglenes bővítés eredménye. Az MLS-ben szereplő Toronto FC és a Toronto Argonauts kanadaifutball-csapat 2007-ben átadott állandó otthonában eredetileg 28 ezer néző fér el a 2010-es, illetve a 2014 és 2016 közötti bővítést követően, ezt 158 millió dollárból két ütemben emelték meg a vb-re 2024 és 2026 között.

A BMO Field a kanadaifutball mellett rögbi és lacrosse eseményeinek is otthont adott, sőt a 2017-es esztendő első napján szabadtéri NHL-es hokimeccset rendeztek benne a Toronto Maple Leafs és a Detroit Red Wings között.

A labdarúgás is visszatérő vendég, ugyanis 2007-ben az U20-as világbajnokságon 12 meccset rendeztek benne, köztük a döntőt, melyen Argentína 2–1-re verte a cseh csapatot. A BMO Field a 2014-es női U20-as vb-nek is a házigazdája volt, az Arany-kupának pedig kétszer volt az egyik helyszíne.

A nyári világbajnokságon hat meccset rendeznek Torontóban, köztük egyet az egyenes kieséses szakaszban.

Vancouver

Lakosok száma: 700 ezer

Létesítmény: BC Place

Befogadóképesség: 54 000

Vb-mérkőzések: 7

június 14., D csoport: Ausztrália–Törökország 6.00

június 19., B csoport: Kanada–Katar 0.00

június 22., G csoport: Új-Zéland–Egyiptom 3.00

június 24., B csoport: Svájc–Kanada 21.00

június 27., G csoport: Új-Zéland–Belgium 5.00

július 3., nyolcaddöntőbe jutásért: B1–EFGIJ3 5.00

július 7., nyolcaddöntő: B1/EFGIJ3–K1/DEIJL3 22.00

Fotó: MTI/AP/The Canadian Press/Darryl Dyck

A labdarúgó-világbajnokság két kanadai létesítménye közül a nagyobbik BC Place-nek olimpiai múltja is van. Az 1983-ban átadott, majd 2009-ben és 2011-ben felújított aréna volt a házigazdája a 2010-es, vancouveri téli olimpia és paralimpia nyitó- és záróünnepségének, de a behúzható tetejű stadion számos sportág eseményét látta már vendégül, így rendeztek benne rögbit, baseballt, kanadaifutballt, sőt utóbbinak tíz bajnoki döntőjét rendezték eddig a BC Place-ben, legutóbb 2024-ben. Ebben a sportágban a BC Lions otthona.

A BC Place nemcsak azért rendelkezik jelentős futballmúlttal, mert az MLS-ben szereplő Vancouver Whitecaps FC benne játssza a hazai mérkőzéseit, hanem a 2015-ös női világbajnokság miatt, melynek során kilenc meccsnek adott otthont, köztük az amerikaiak által Japán ellen 5–2-re megnyert döntőnek. Emellett a 2025-ös Arany-kupán is rendeztek benne találkozót.

A világbajnokságon a társházigazda Kanada kétszer játszik Vancouverben, ahol további öt meccs lesz, köztük az egyik nyolcaddöntő.