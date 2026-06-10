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ARÉNA - PODCASTOK
A 2026-os labdarúgó-vb döntőjének otthont adó New Jersey-i MetLife Stadium.
Nyitókép: Facebook/MetLife Stadium

Labdarúgó-vb 2026: a stadionok

Infostart

A XXIII. labdarúgó-világbajnokság 104 mérkőzésének három ország 16 stadionja ad otthont. Az Egyesült Államokban 11, Mexikóban három, Kanadában két város látja vendégül a 48 résztvevőt. A nyitó mérkőzést a mexikóvárosi Azték Stadionban, a döntőt New Jersey-ben, a MetLife Stadionban rendezik.

Ez lesz az első labdarúgó-világbajnokság, amelyet három országban rendeznek meg. A szervezők három régióra osztották a 16 helyszínt: keleten és a középső régióban 6-6, míg nyugaton 4 stadionban rendeznek mérkőzéseket. A 12 csoportból öt kvartett mérkőzéseit egy körzetben rendezik meg, hétben viszont lesz átjárás.

Egyesült Államok

Atlanta

Lakosok száma: 500 ezer

Létesítmény: Mercedes-Benz Stadion

Befogadóképesség: 75 000

Vb-mérkőzések: 8

június 15., H csoport: Spanyolország–Zöld-foki Köztársaság 18.00

június 18., A csoport: Csehország–Dél-afrikai Köztársaság 18.00

június 21., H csoport: Spanyolország–Szaúd-Arábia 18.00

június 25., C csoport: Marokkó–Haiti 0.00

június 28., K csoport: Kongói DK–Üzbegisztán 1.30

július 1., nyolcaddöntőbe jutásért: L1–EHIJK3 18.00

július 7., nyolcaddöntő: J1/H2–D2/G2 18.00

július 15., elődöntő

Atlanta, 2026. május 11. A 2026-os labdarúgó-világbajnokság egyik helyszíne, az Atlanta Stadion 2025. december 12-én. A 2026-os labdarúgó-világbajnokságot 2026. június 11. és július 19. között rendezik az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban. MTI/AP/Mike Stewart
Fotó: MTI/AP/Mike Stewart

Az atlantai stadion azon kivételek közé tartozik a nyári világbajnokság egyesült államokbeli helyszínei közül, amely nemcsak amerikaifutball-, hanem labdarúgócsapatnak is állandó otthonául szolgál.

Az NFL-ben szereplő Atlanta Falcons mellett ugyanis a Mercedes-Benz Stadionban játssza hazai meccseit az Atlanta United is. A 2014 és 2017 között 1,6 milliárd dollárból felépített létesítménynek magyar vonatkozása is van, mivel az aréna előtt megtekinthető Szőke Gábor Miklós rozsdamentes acélból készült szobra, az Atlantai Sólyom, amelyről a művész azt mondta, hogy a világ legnagyobb szabadon álló madárszobra. A sólyom egy 4 méter magas bronzból készült amerikaifutball-labdát markol. Maga az állat 12 méter magas, szárnyfesztávolsága pedig 21 méter. Az alkotás súlya meghaladja a 33 tonnát, és egy négyszintes épület magasságával vetekszik.

A különleges formatervezésű létesítmény jellegzetessége a behúzható tető, amely nyolc áttetsző, háromszög alakú panelből álló „szélkerék”. Mind a nyolc panel két egyenes, párhuzamos sínen mozog, az egyik sín a panel mozgatásáért felelős, míg a másik stabilizálja a panelt. A tető zárása valamivel kevesebb időt vesz igénybe, mint a nyitása, mivel a tetőnek a nyitási folyamat elején ki kell oldania a tömítéseket, és a vége felé le kell lassulnia, hogy megakadályozza a panelek kisiklását. Nyitáskor a panelek úgy vannak kialakítva, hogy egy kiterjesztett madárszárny illúzióját keltsék. Bill Johnson építész szerint a tetőn lévő, kör alakú nyílást a római Panteon ihlette. A tetőt átlátszó, könnyű polimer anyagból tervezték, amelynek átlátszósága állítható a fény szabályozása érdekében.

A városban meglehetősen népszerű az európai futball, ezt mutatja, hogy az Atlanta United 2018-ban akkor MLS-rekordot jelentő 73 019 néző előtt szerezte meg első bajnoki címét. A 2024-es Copa Americán és a tavalyi klubvilágbajnokságon szintén rendeztek benne találkozókat. Az aréna eddigi legrangosabb sporteseménye a 2019-es Super Bowl volt.

Boston (Foxborough)

Lakosok száma: 700 ezer

Létesítmény: Gillette Stadion

Befogadóképesség: 65 000

Vb-mérkőzések: 7

június 14., C csoport: Haiti–Skócia 3.00

június 17., I csoport: Irak–Norvégia 0.00

június 20., C csoport: Skócia–Marokkó 0.00

június 23., L csoport: Anglia–Ghána 22.00

június 26., I csoport: Norvégia–Franciaország 21.00

június 29., nyolcaddöntőbe jutásért: E1–ABCDF3 22.30

július 9., negyeddöntő

Forrás: Facebook/Gillette Stadium
Forrás: Facebook/Gillette Stadium

A bostoni Gillette Stadion az egyetlen az Egyesült Államokban, amely a vb helyszínei közül jelentős felújításon esett át közvetlenül a nyári csúcsesemény előtt. A Boston agglomerációjában 325 millió dollárból 2002-ben megvalósult létesítmény 2022 januárja és 2023 szeptembere között esett át ráncfelvarráson, melynek keretében 225 millió dollárból a stadion északi végére egy új, 22 ezer négyzetméteres kültéri óriáskivetítőt telepítettek, amely a legnagyobb az Egyesült Államokban. Emellett 75 000 négyzetméternyi vendéglátó- és rendezvényteret építettek ki az aréna keleti és nyugati részén. Ezeknek az új tereknek az építése 360 fokban összekötötte az összes szintet.

Az NFL-ben szereplő New England Patriots mellett a New England Revolution labdarúgócsapatának is az otthona, amely öt Arany-kupa és a centenáriumi Copa América egyes meccseit is vendégül látta, de szerepet kapott a 2003-as női és a tavalyi klubvilágbajnokságon is. Más sportágakat tekintve a lacrosse egyik fellegvára, de volt benne nyitott NHL-es hokimérkőzés is, amikor 2016-ban a Boston Bruins a Montreal Canadiens együttesét fogadta.

A nyári világbajnokságon hét meccset rendeznek a Gillette Stadionban, amely az egyik negyeddöntő helyszíne is lesz.

Dallas (Arlington)

Lakosok száma: 1,3 millió

Létesítmény: AT&T Stadion

Befogadóképesség: 94 000

Vb-mérkőzések: 9

június 14., F csoport: Hollandia–Japán 22.00

június 17., L csoport: Anglia–Horvátország 22.00

június 22., J csoport: Argentína–Ausztria 19.00

június 26., F csoport: Japán–Svédország 1.00

június 28., J csoport: Jordánia–Argentína 4.00

június 30., nyolcaddöntőbe jutásért: E2–I2 19.00

július 3., nyolcaddöntőbe jutásért: D2–G2 20.00

július 6., nyolcaddöntő: K2/L2–H1/J2 21.00

július 14., elődöntő 21.00

Arlington, 2026. május 11. A 2026-os labdarúgó-világbajnokság egyik helyszíne, a Dallas Metro Stadion 2023. november 12-én. A 2026-os labdarúgó-világbajnokságot 2026. június 11. és július 19. között rendezik az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban. MTI/AP/Tyler Kaufman
Fotó: MTI/AP/Tyler Kaufman

A vb-helyszínek közül a legnagyobb létesítmény. A 94 ezer néző befogadására alkalmas, 1,3 milliárd dollárból megvalósult aréna építése 2005 szeptemberében kezdődött, majd 2009 májusában nyitotta meg a kapuit. A behúzható tetővel rendelkező létesítmény a Dallas Cowboys otthona, de más szálon is kötődik az Egyesült Államok legnépszerűbb sportágához, az amerikai futballhoz, ugyanis itt rendezik minden évben az egyetemi bajnokság (NCAA) Big 12 konferenciájának döntőjét, továbbá a rájátszás egyik legfontosabb meccsét, a Cotton Bowlt. Emellett az NFL csúcsmérkőzésének, a Super Bowlnak egyszer, 2011-ben volt a házigazdája.

Az AT&T Stadionban voltak ökölvívó és pankráció címmérkőzések, jövőre pedig szabadtéri hokimeccs is lesz itt az NHL-ben a Dallas Stars és a Vegas Golden Knights között. A létesítményben olyan világsztárok adtak koncertet, mint Paul McCartney, Taylor Swift, Ed Sheeran, Beyoncé és Jay-Z, illetve olyan bandák léptek fel, mint az AC/DC, a Metallica, a U2, a Coldplay, a Guns N' Roses vagy éppen a Rolling Stones.

A labdarúgással az Észak- és Közép-Amerika kontinensbajnoksága, azaz az Arany-kupa, valamint a dél-amerikai viadal, a Copa America által volt kapcsolata. Előbbinek hatszor – 2009-ben, 2011-ben, 2013-ban, 2017-ben, 2021-ben és 2023-ban – is helyszíne volt, rendeztek benne nyitómeccset és elődöntőt is, míg utóbbit 2024-ben látta vendégül. A nyári vb legfoglalkoztatottabb arénája lesz kilenc meccsel: öt csoportmérkőzés mellett négy kieséses találkozót is játszanak itt, köztük az egyik elődöntőt.

Houston

Lakosok száma: 2,3 millió

Létesítmény: NRG Stadion

Befogadóképesség: 72 000

Vb-mérkőzések: 7

június 14., E csoport: Németország–Curacao 19.00

június 17., K csoport: Portugália–Kongói DK 19.00

június 20., F csoport: Hollandia–Svédország 19.00

június 23., K csoport: Portugália–Üzbegisztán 19.00

június 27., H csoport: Zöld-foki Köztársaság–Szaúd-Arábia 2.00

június 29., nyolcaddöntőbe jutásért: C1–F2 19.00

július 4., nyolcaddöntő: A2/B2–F1/C2 19.00

Houston, 2026. május 11. A 2026-os labdarúgó-világbajnokság egyik helyszíne, a Houston Stadion 2026. február 2-án. A 2026-os labdarúgó-világbajnokságot 2026. június 11. és július 19. között rendezik az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban. MTI/AP/Jon Shapley
Fotó: MTI/AP/Jon Shapley

Houston az Oilers 1996-os elköltözése után 2002-ben kapott újra NFL-csapatot, az NRG Stadiont a Texans otthonának építették fel két és fél év alatt.

Az akkor 352 millió dollárból megvalósult beruházás eredményeként a létesítmény befedhető tetővel rendelkezik és az amerikai futball szezonján kívül – azaz tavasszal és nyáron – gyakran rendeznek benne labdarúgó-mérkőzéseket is. Az észak- és közép-amerikai kontinensviadalnak számító Arany-kupának már nyolc alkalommal volt az egyik rendezője, legutóbb 2025-ben a döntőnek is otthont adott, kétszer – 2016-ban és 2024-ben – pedig a Copa América egyes meccseit is vendégül látta.

Az amerikai futballban a két legfontosabb összecsapásnak, a profi liga (NFL) és az egyetemi bajnokság (NCAA) döntőjének már egyaránt helyszíne volt: a Super Bowlt 2004-ben és 2017-ben, míg az NCAA fináléját 2024-ben rendezték a texasi metropoliszban.

A mostani világbajnokságon hét találkozó lesz Houstonban, ebből kettő az egyenes kieséses szakaszban.

Kansas City

Lakosok száma: 500 ezer

Létesítmény: Arrowhead Stadion

Befogadóképesség: 73 000

Vb-mérkőzések: 6

június 17., J csoport: Argentína–Algéria 3.00

június 21., E csoport: Ecuador–Curacao 2.00

június 26., F csoport: Tunézia–Hollandia 1.00

június 28., J csoport: Algéria–Ausztria 4.00

július 4., nyolcaddöntőbe jutásért: K1–DEIJL3 3.30

július 12., negyeddöntő 3.00

Kansas City, 2026. május 12. A most Kansas City Stadionnak átnevezett Arrowhead Stadion, a 2026-os labdarúgó-világbajnokság egyik helyszíne a Missouri állambeli Kansas Cityben 2026. május 11-én. MTI/AP/Charlie Riedel
Fotó: MTI/AP/Charlie Riedel

A Kansas Cityben található Arrowhead Stadion a legrégebbi az egyesült államokbeli helyszínek közül a nyári labdarúgó-világbajnokságon.

Az 1972-es megnyitása óta a helyi Chiefs amerikaifutball-csapatának otthonául szolgáló létesítményt azóta kétszer – 1995-ben és 1997-ben – bővítették, nagyobb felújítást pedig háromszor hajtottak végre rajta, legutóbb 2007 és 2010 között, de kisebb, 50 millió dollár értékű renoválást a vb-re is végrehajtottak.

Az Arrowhead Stadion azért különleges, mert az NFL leghangosabb létesítménye, erről tanúskodik, hogy 2014 szeptembere óta 142,2 decibeles zajszinttel tartja a Guinness-rekordot, így minden bizonnyal a hat vb-meccsen – köztük az egyik negyeddöntőn – is remek hangulat uralkodik majd.

Futballmérkőzést eddig nem sokat rendeztek az arénában, az amerikai férfi és női válogatott játszott néhány meccset Kansas Cityben, amely a 2024-es Copa Américán is szerephez jutott.

Los Angeles (Inglewood)

Lakosok száma: 3,9 millió

Létesítmény: SoFi Stadion

Befogadóképesség: 70 000

Vb-mérkőzések: 8

június 13., D csoport: Egyesült Államok–Paraguay 3.00

június 16., G csoport: Irán–Új-Zéland 3.00

június 18., B csoport: Svájc–Bosznia-Hercegovina 21.00

június 21., G csoport: Belgium–Irán 21.00

június 26., D csoport: Törökország–Egyesült Államok 4.00

június 28., nyolcaddöntőbe jutásért: A2–B2 21.00

július 2., nyolcaddöntőbe jutásért: H1–J2 21.00

július 10., negyeddöntő 21.00

Inglewood, California, USA - July 23rd, 2024. Aerial shot of SoFi Stadium, a large sports stadium and concert venue in Inglewood, California, at sunrise. It is scheduled to host several matches of theÂ 2026 FIFA World Cup, Super Bowl LXIÂ in 2027, and the opening and closing ceremonies, soccer,Â and swimming events of theÂ 2028 Summer Olympics. Authorization was obtained from the FAA for this operation in restricted airspace.
Fotó: Halbergman/Getty Images

A SoFi Stadion nemcsak a XXIII. labdarúgó-világbajnokságon kap komoly szerepet, hanem két év múlva a Los Angeles-i olimpiának és paralimpiának is kulcshelyszíne lesz a nyitó- és záróünnepség helyszíneként. A 2016 és 2020 között öt-hat milliárd dollárból felépített komplexum ráadásul az ötkarikás játékok úszóversenyeinek is házigazdája lesz, így az olimpián rekordot jelentő 38 ezer szurkoló láthatja majd a sportág eseményeit.

Los Angeles két amerikaifutball-csapata, a Rams és a Chargers otthona először 2022-ben látta vendégül az NFL döntőjét, azaz a Super Bowlt, legközelebb pedig jövőre fogja, emellett az egyetemi bajnokság (NCAA) fináléjának 2023-ban adott otthont.

A labdarúgás tekintetében egy Copa América- és két Arany-kupa-rendezés szerepel a létesítmény múltjában, utóbbinak 2023-ban a döntőjét bonyolították le az ultramodern SoFi Stadionban, amely a Hollywood Park központjában található. Ez egy mesterien megtervezett szórakoztató negyed több mint 790 ezer négyzetméteres területen, amely magában foglal iroda- és társasházakat, 12 termes multiplex mozit, báltermeket, közösségi programokhoz használt szabadtéri tereket, üzleteket, fitneszközpontot, egy 13 emeletes luxushotelt, sörfőzdét, hangversenytermet, öt éttermet és egy bevásárló- és szórakoztatóközpontot. A stadion mellett található a Rivers Lake néven ismert mesterséges tó vízeséssel és szökőkúttal.

Los Angelesben nyolc mérkőzést játszanak a vb-n, köztük az egyik negyeddöntőt.

Miami

Lakosok száma: 500 ezer

Létesítmény: Hard Rock Stadion

Befogadóképesség: 65 000

Vb-mérkőzések: 7

június 16., H csoport: Szaúd-Arábia–Uruguay 0.00

június 22., H csoport: Uruguay–Zöld-foki Köztársaság 0.00

június 25., C csoport: Skócia–Brazília 0.00

június 28., K csoport: Kolumbia–Portugália 1.30

július 4., nyolcaddöntőbe jutásért: J1–H2 0.00

július 11., negyeddöntő 23.00

július 18., bronzmérkőzés 23.00

Miami Gardens, 2026. május 11. A 2026-os labdarúgó-világbajnokság egyik helyszíne, a Miami Gardens Stadion 2026. január 29-én. A 2026-os labdarúgó-világbajnokságot 2026. június 11. és július 19. között rendezik az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban. MTI/AP/Rebecca Blackwell
Fotó: MTI/AP/Rebecca Blackwell

A miami Hard Rock Stadion az egyik leggazdagabb sportmúlttal rendelkezik a labdarúgó-világbajnokság 11 egyesült államokbeli létesítménye közül. A floridai helyszín két amerikaifutball-csapat, az NFL-es Miami Dolphins és az egyetemi Miami Hurricanes állandó otthona, ahol ráadásul utóbbi bajnokság egyik legfontosabb meccsét, az Orange Bowlt is rendezik 1996 óta. Az NFL fináléjának, a Super Bowlnak eddig hatszor volt a házigazdája, legutóbb 2020-ban. A vb-n használt legkisebb amerikai stadionban nemcsak az ország legnépszerűbb sportja van otthon, hanem a tenisz is, ugyanis az 1000-es tornák közé tartozó miami verseny centerpályája 2019 óta a létesítményben van. Korábban, 1993 és 2011 között a Hard Rock Stadionban játszott pályaválasztóként a Florida Marlins baseballcsapata is, amely ez idő alatt kétszer nyerte meg az MLB döntőjét, a World Seriest. Emellett számos profi ökölvívó világbajnoki címmeccset is itt rendeztek.

A szórakoztatóiparnak is kedvelt helyszíne Miami legnagyobb stadionja, ugyanis a világ leghíresebb előadói és bandái léptek fel benne, illetve több hollywoodi produkciót forgattak ott, így például a Minden héten háború című amerikaifocis filmet Al Pacino főszereplésével.

Miamiban a labdarúgás is igencsak népszerű, tekintve, hogy minden idők egyik legjobbja, az argentin Lionel Messi három éve a helyi Interhez igazolt, de csapata nem az 1987-ben átadott arénában játssza a hazai meccseket. Ettől függetlenül a címvédő dél-amerikai gárda csapatkapitányának is van jó emléke a Hard Rock Stadionról, ugyanis 2024-ben a Copa América aranycsatájában 1–0-ra verte itt Argentína Kolumbiát. A tavalyi klubvilágbajnokságon nyolc meccset rendeztek a stadionban, amely idén hét találkozónak ad otthont, többek között az egyik negyeddöntőnek és a bronzmérkőzésnek is.

New York/New Jersey (East Rutherford)

Lakosok száma: 8,8 millió

Létesítmény: MetLife Stadion

Befogadóképesség: 82 500

Vb-mérkőzések: 8

június 14., C csoport: Brazília–Marokkó 0.00

június 16., I csoport: Franciaország–Szenegál 21.00

június 23., I csoport: Norvégia–Szenegál 2.00

június 25., E csoport: Ecuador–Németország 22.00

június 27., L csoport: Panama–Anglia 23.00

június 30., nyolcaddöntőbe jutásért: I1–CDFGH3 23.00

július 5., nyolcaddöntő: C1/F2–E2/I2 22.00

július 19., döntő 21.00

East Rutherford, 2026. május 11. A 2026-os labdarúgó-világbajnokság egyik helyszíne, a New Meadowlands Stadion a New Jersey állambeli East Rutherfordban 2025. július 8-án. A 2026-os labdarúgó-világbajnokságot 2026. június 11. és július 19. között rendezik az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban. MTI/AP/Pamela Smith
Fotó: MTI/AP/Pamela Smith

Először fordul elő, hogy nem a legnagyobb létesítményben rendezik az aktuális labdarúgó-világbajnokság döntőjét, ugyanis a New York vonzáskörzetében található és a finálénak otthont adó MetLife Stadionnál a dallasi és a mexikóvárosi aréna is nagyobb befogadóképességgel rendelkezik.

Az NFL-ben szereplő New York Giants és a New York Jets közös otthonát 2007 és 2010 között 1,6 milliárd dollárból építették fel, az aranycsatát pedig 82 500 néző láthatja majd a helyszínen. Kisebb átalakításokat el kellett végezni ahhoz, hogy az aréna megfeleljen a FIFA előírásainak. A két ütemben, 2024 és 2025 elején elvégzett munkálatok során a háromból a legalsó karéjjal kellett dolgozni annak érdekében, hogy a játékteret kibővítsék.

Az aréna nem először látja vendégül a futballvilág szereplőit, egyrészt a mostani vb főpróbájának tekintett tavalyi klubvilágbajnokságon kilenc meccset rendeztek benne, köztük a döntőt, de előtte már otthont adott a 2011-es és 2015-ös Arany-kupa, valamint 2016-os, centenáriumi és a 2024-es Copa América egyes találkozóinak, tíz éve a finálénak is.

A multifunkcionális stadionban a világ leghíresebb előadói, énekesei léptek már fel, de 2024 februárjában két hokimérkőzésnek is a helyszíne volt, a két New York-i csapat, az Islanders és a Rangers összecsapása az NHL történetének harmadik legnagyobb közönsége előtt zajlott. Az aréna történetének eddigi legnagyobb meccse a 2014-ben rendezett Super Bowl volt, amely azért különleges, mert az NFL döntőjét vagy csarnokban, vagy délen rendezik, de a liga New York esetében kivételt tett.

A MetLife Stadionban a nyolcaddöntőkig hét meccset rendeznek, pályára lép itt a négy korábbi világbajnok, így a most is a favoritok közé sorolt Brazília, Franciaország, Németország és Anglia, majd két hétig „pihentetik”, hogy a döntőre tökéletes állapotban legyen a pálya.

Philadelphia

Lakosok száma: 1,6 millió

Létesítmény: Lincoln Financial Field

Befogadóképesség: 69 000

Vb-mérkőzések: 6

június 15., E csoport: Elefántcsontpart–Ecuador 1.00

június 20., C csoport: Brazília–Haiti 3.00

június 22., I csoport: Franciaország–Irak 23.00

június 25., E csoport: Curacao–Elefántcsontpart 22.00

június 27., L csoport: Horvátország–Ghána 23.00

július 4., nyolcaddöntő: E1/ABCDF3–I1/CDFGH3 23.00

Philadelphia, 2026. május 11. A 2026-os labdarúgó-világbajnokság egyik helyszíne, a Philadelphia Stadion 2026. január 14-én. A 2026-os labdarúgó-világbajnokságot 2026. június 11. és július 19. között rendezik az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban. MTI/AP/Bill Streicher
Fotó: MTI/AP/Bill Streicher

A philadelphiai Lincoln Financial Fieldnek viszonylag gazdag futballmúltja van, már két világbajnokságnak is társrendezője volt, de a csúcsnak számító férfi tornán először kap szerepet.

Az NFL-es Philadelphia Eagles és az egyetemi Temple Owls amerikaifutball-csapatának 2001 és 2003 között 512 millió dollárból felépített otthona négy Arany.kupa és egy Copa América mellett a 2003-as női világbajnokság és a tavalyi klub-vb házigazdája volt, illetve a nyári előszezonban a tengerentúlon túrázó európai elitcsapatok is rendszeresen fellépnek a pennsylvaniai városban.

A Lincoln Financial Field az egyik legzöldebb NFL-stadion. A 11 000 napelempanel, továbbá a szélturbinák a létesítmény tetején és környékén a működtetéshez felhasznált villamos energia harminc százalékát fedezik.

A labdarúgó vb-n öt csoportmérkőzést és egy nyolcaddöntőt rendeznek Philadelphiában.

Seattle

Lakosok száma: 800 ezer

Létesítmények: Lumen Field

Befogadóképesség: 69 000

Vb-mérkőzések: 6

június 15., G csoport: Belgium–Egyiptom 21.00

június 19., D csoport: Egyesült Államok–Ausztrália 21.00

június 24., B csoport: Bosznia-Hercegovina–Katar 21.00

június 27., G csoport: Egyiptom–Irán 5.00

július 1., nyolcaddöntőbe jutásért: G1–AEHIJ3 22.00

július 7., nyolcaddöntő: D1/BEFIJ3–G1/AEHIJ3 2.00

Seattle, 2026. május 11. A 2026-os labdarúgó-világbajnokság egyik helyszíne, a SoDo Field stadion Seattle-ben 2026. január 26-án. A 2026-os labdarúgó-világbajnokságot 2026. június 11. és július 19. között rendezik az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban. MTI/AP/Lindsey Wasson
Fotó: MTI/AP/Lindsey Wasson

A Lumen Field azon kivételek közé tartozik az egyesült államokbeli stadionok közül, amely nemcsak NFL-, hanem a helyi labdarúgócsapatnak is az állandó otthona.

A 2002-ben átadott, 430 millió dollárból megvalósult létesítmény a Seattle Seahawks mellett az MLS-ben szereplő Seattle Sounders hazai meccseinek is a helyszíne. Legendás a létesítmény atmoszférája, az NFL második legmagasabb zajszintjét mérték 137,6 decibellel 2013-ban, de a leghíresebb esemény az volt, amikor a Seahawks színeiben a futó Marshawn Lynch győztes touchdownt szerzett a rájátszásban, és olyan hangrobbanást idézett elő, hogy a szakemberek enyhe földrengést észleltek. Az esetet követően még több műszert telepítettek a stadion környékére és a jelenség azóta többször megismétlődött.

A Lumen Field több Arany-kupa és a centenáriumi Copa América mellett társrendezője volt a tavalyi klubvilágbajnokságnak is, a mostani vb-n hat meccset rendeznek Seattle-ben, köztük kettőt az egyenes kieséses szakaszban.

San Francisco (Santa Clara)

Lakosok száma: 800 ezer

Létesítmény: Levi's Field

Befogadóképesség: 71 000

Vb-mérkőzések: 6

június 13., B csoport: Katar–Svájc 21.00

június 17., J csoport: Ausztria–Jordánia 6.00

június 20., D csoport: Törökország–Paraguay 6.00

június 23., J csoport: Jordánia–Algéria 5.00

június 26., D csoport: Paraguay–Ausztrália 4.00

július 2., nyolcaddöntőbe jutásért: D1–BEFIJ3 2.00

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság egyik helyszíne, a San Franciscóban található Levi's Stadion.
Fotó: Halbergman/Getty Images

A San Francisco 49ers NFL-csapatának otthonául szolgáló Levi's Stadiont 12 éves fennállása során a liga holtszezonjában rendszeresen használják futballmérkőzésekre is.

A 27 hónap alatt 1,3 milliárd dollárból megvalósult létesítmény már két Copa Américának és három Arany-kupának volt részese, de nyaranta rendszeresen vendégül látja az előszezonban tengerentúlon túrázó európai sztárcsapatokat is. A kaliforniai metropolisztól 64 kilométerre délre fekvő aréna fő profilja az amerikaifutball, így 2016-ban az 50. Super Bowlt is megrendezhette, majd idén a hatvanadikat, de szintén otthont adott az egyetemi bajnokság (NCAA) fináléjának 2019-ben.

A stadion tervezése során a multifunkcionalitást, a szurkolói élményt és a zöld technológiát kiemelt prioritásként kezelték, ennek megfelelően alig több mint tíz év alatt a zeneipar legjobbjai a turnéik során útba ejtették San Franciscót. A lelátó különleges kialakítása folytán a szurkolók körülbelül kétharmada az alsó karéjban foglal helyet, ez jelentősen javítja a speciális igényű és fogyatékkal élő nézők hozzáférését. A luxuspáholyok többségét pedig a pálya egyik hosszanti oldalán alakították ki, így a felső karéjban helyet foglaló érdeklődők a szokottnál közelebb vannak a küzdőtérhez.

Mexikó

Guadalajara (Zapopan)

Lakosok száma: 1,4 millió

Létesítmény: Akron Stadion

Befogadóképesség: 48 000

Vb-mérkőzések: 4

június 12., A csoport: Koreai Köztársaság–Csehország 4.00

június 19., A csoport: Mexikó–Koreai Köztársaság 3.00

június 24., K csoport: Kolumbia–Kongói DK 4.00

június 27., H csoport: Uruguay–Spanyolország 2.00

Guadalajara, 2026. május 11. A 2026-os labdarúgó-világbajnokság egyik helyszíne, a guadalajarai Estadio de Jalisco 2025. október 16-án. A 2026-os labdarúgó-világbajnokságot 2026. június 11. és július 19. között rendezik az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban. MTI/AP/Eduardo Verdugo
Fotó: MTI/AP/Eduardo Verdugo

A világbajnokság 16 helyszíne közül mindössze kettőnek nem éri el az ötvenezret a befogadóképessége, ebből az egyik a guadalajarai Akron Stadion.

A 200 millió dollárból megvalósult beruházás kivitelezése gazdasági problémák miatt sokat csúszott, így végül csak 2010 nyarán adták át a létesítményt, amely a helyi futballcsapat otthonául szolgál. Az első igazán nagy meccsre viszont nem kellett sokat várni, ugyanis abban az évben a Guadalajara bejutott a Libertadores-kupa döntőjébe. Egy esztendővel később a Pánamerikai Játékok nyitó- és záróünnepségét rendezték benne, illetve az esemény futballtornájának több meccsét. Ugyancsak 2011-ben az U17-es világbajnokság egyes találkozóit is Monterreyben bonyolították le.

Koncertek és bokszmeccsek mellett tavaly két interkontinentális pótselejtezőt játszottak az Akron Stadionban, a kijutott Kongói DK pedig visszatér márciusi sikerének helyszínére, ahogy a társházigazda Mexikó is fellép Guadalarajában egyszer.

A nyári vb egyetlen olyan stadionja, amelyben csak négy csoportmérkőzést játszanak, azaz nem lesz benne találkozó a kieséses szakaszban.

Mexikóváros

Lakosok száma: 9,2 millió

Létesítmény: Banorte (Azték) Stadion

Befogadóképesség: 83 000

Vb-mérkőzések: 5

június 11., A csoport: Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság 21.00

június 18., K csoport: Üzbegisztán–Kolumbia 4.00

június 25., A csoport: Csehország–Mexikó 3.00

július 1., nyolcaddöntőbe jutásért: A1–CEFHI3 3.00

július 6., nyolcaddöntő: A1/CEFHI3–L1/EHIJK3 2.00

Mexikóváros, 2026. március 27. Munkások dolgoznak a mexikóvárosi Azték Stadion (hivatalos nevén Banorte Stadion) területén 2026. március 27-én. A létesítmény lesz a helyszíne a 2026-os labdarúgó-vb Mexikó-Dél-afrikai Köztársaság nyitómérkõzésének június 11-én. Az Azték Stadion 2025. márciusában vette fel a Banorte Stadion nevet egy nagyszabású szponzori megállapodás keretében, amely a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra való felújításokat finanszírozza. A mexikói Banorte bank 2,1 milliárd peso (kb. 105 millió dollár) kölcsönt nyújtott a tervek szerint közel 90 ezer nézõ befogadására alkalmas stadion modernizációs munkálatainak befejezéséhez. MTI/EPA-EFE/Mario Guzmán
Fotó: MTI/EPA-EFE/Mario Guzmán

A mexikóvárosi Azték Stadion a leghíresebb aréna a nyári labdarúgó-világbajnokság 16 helyszíne közül, hiszen már kétszer is rendeztek itt vb-döntőt. Ezúttal a nyitómérkőzést rendezik benne.

Eredetileg az 1968-as olimpiára építették a két évvel korábban átadott létesítményt, amelyben a labdarúgótorna döntőjét is rendezték. Két esztendővel később pedig a futball-vb központi helyszíne volt. A Club América és a mexikói válogatott otthona 1970-ben tíz, 1986-ban pedig kilenc meccsnek adott otthont, köztük a két finálénak. Érdekesség, hogy a futballtörténelem talán két legnagyobbja, azaz előbb a brazil Pelé, aztán az argentin Diego Maradona emelhette fel a trófeát. A rekordnak számító 19 vb-meccs nyáron újabb öttel bővül, a társházigazda kétszer lép fel a fővárosban, ráadásul amennyiben csoportelsőként jut tovább, akkor az első két kieséses találkozóját is hazai közönség előtt vívhatja. Az Azték Stadion lesz az első, melyet három vb-n is használnak.

A létesítményt fel kellett újítani az idei tornára, de a munkálatok kezdetét többször elhalasztották, végül 2024 májusában kezdődtek meg. A renoválás magában foglalt némi bővítést, új videokivetítők telepítését, a homlokzat felújítását, LED-világítás telepítését, új öltözőket, valamint egy onnan kivezető alagutat a játékosok számára. A lelátókon lévő üléseket is kicserélték.

Az Azték Stadion otthona volt háromszor az észak- és közép-amerikai kontinensbajnokságnak, két ifjúsági világbajnokságnak és 1999-ben a Konföderációs Kupának, emellett a sportvilág más jeles eseményeit is vendégül látta, így az 1975-ös Pánamerikai Játékokat, illetve számos ökölvívó világbajnoki címmérkőzést és kilenc NFL-találkozót is, de világhírű koncertek mellett volt már gyászszertartás helyszíne is Roberto Gomez Chespirito Bolanos humorista halálakor.

Monterrey (Guadalupe)

Lakosok száma: 1,1 millió

Létesítmény: BBVA Stadion

Befogadóképesség: 53 500

Vb-mérkőzések: 4

június 15., F csoport: Svédország–Tunézia 4.00

június 21., F csoport: Tunézia–Japán 6.00

június 25., A csoport: Dél-afrikai Köztársaság–Koreai Köztársaság 3.00

június 30., nyolcaddöntőbe jutásért: F1–C2 3.00

Monterrey, 2026. május 11. A 2026-os labdarúgó-világbajnokság egyik helyszíne, az Estadio de Nueva Leon a mexikói Monterreyben 2026. március 26-án. A 2026-os labdarúgó-világbajnokságot 2026. június 11. és július 19. között rendezik az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban. MTI/AP/Fernando Llano
Fotó: MTI/AP/Fernando Llano

Mexikó legdrágábban felépített labdarúgó-stadionja a monterreyi, amely a helyi futballcsapat otthonául szolgál. A 2011 és 2015 között 200 millió dollárból a fenntarthatósági szempontokat figyelembe véve megvalósult létesítmény egyik különlegessége, hogy a lelátó dőlésszöge 34 fok, a pálya és az ülések közötti távolság pedig a nemzetközi szövetség által megengedett minimum, így a nézők számára rendkívüli közelséget biztosít a meccsekhez. Az aréna Cerro de la Silla hegy lábánál épült, az északnyugati részen található ülésekről látható az 1820 méter magasan lévő csúcs, így festői kilátást nyújt a szurkolóknak.

Nemzetközi szinten eddig az idén márciusban lejátszott két interkontinentális pótselejtező volt a legfontosabb mérkőzés, illetve a 2022-es észak és közép-amerikai női kontinensbajnokság, melynek monterreyi döntőjében az Egyesült Államok 1–0-ra verte Kanadát.

A sokszor koncerthelyszínként is szolgáló BBVA Stadionban mindössze négy találkozó lesz a nyári világbajnokságon, a kieséses szakaszban pedig csak egy.

Kanada

Toronto

Lakosok száma: 3,3 millió

Létesítmény: BMO Field

Befogadóképesség: 45 000

Vb-mérkőzések: 6

június 12., B csoport: Kanada–Bosznia-Hercegovina 21.00

június 18., L csoport: Ghána–Panama 1.00

június 20., E csoport: Németország–Elefántcsontpart 22.00

június 24., L csoport: Panama–Horvátország 1.00

június 26., I csoport: Szenegál–Irak 21.00

július 3., nyolcaddöntőbe jutásért: K2–L2 1.00

Forrás: FacebookBMO Field
Forrás: Facebook/BMO Field

A torontói BMO Field a világbajnokság legkisebb létesítménye 45 ezres befogadóképességével, amely egy ideiglenes bővítés eredménye. Az MLS-ben szereplő Toronto FC és a Toronto Argonauts kanadaifutball-csapat 2007-ben átadott állandó otthonában eredetileg 28 ezer néző fér el a 2010-es, illetve a 2014 és 2016 közötti bővítést követően, ezt 158 millió dollárból két ütemben emelték meg a vb-re 2024 és 2026 között.

A BMO Field a kanadaifutball mellett rögbi és lacrosse eseményeinek is otthont adott, sőt a 2017-es esztendő első napján szabadtéri NHL-es hokimeccset rendeztek benne a Toronto Maple Leafs és a Detroit Red Wings között.

A labdarúgás is visszatérő vendég, ugyanis 2007-ben az U20-as világbajnokságon 12 meccset rendeztek benne, köztük a döntőt, melyen Argentína 2–1-re verte a cseh csapatot. A BMO Field a 2014-es női U20-as vb-nek is a házigazdája volt, az Arany-kupának pedig kétszer volt az egyik helyszíne.

A nyári világbajnokságon hat meccset rendeznek Torontóban, köztük egyet az egyenes kieséses szakaszban.

Vancouver

Lakosok száma: 700 ezer

Létesítmény: BC Place

Befogadóképesség: 54 000

Vb-mérkőzések: 7

június 14., D csoport: Ausztrália–Törökország 6.00

június 19., B csoport: Kanada–Katar 0.00

június 22., G csoport: Új-Zéland–Egyiptom 3.00

június 24., B csoport: Svájc–Kanada 21.00

június 27., G csoport: Új-Zéland–Belgium 5.00

július 3., nyolcaddöntőbe jutásért: B1–EFGIJ3 5.00

július 7., nyolcaddöntő: B1/EFGIJ3–K1/DEIJL3 22.00

Vancouver, 2026. május 11. A 2026-os labdarúgó-világbajnokság egyik helyszíne, a vancouveri BC Place Stadion 2024. július 26-án. A 2026-os labdarúgó-világbajnokságot 2026. június 11. és július 19. között rendezik az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban. MTI/AP/The Canadian Press/Darryl Dyck
Fotó: MTI/AP/The Canadian Press/Darryl Dyck

A labdarúgó-világbajnokság két kanadai létesítménye közül a nagyobbik BC Place-nek olimpiai múltja is van. Az 1983-ban átadott, majd 2009-ben és 2011-ben felújított aréna volt a házigazdája a 2010-es, vancouveri téli olimpia és paralimpia nyitó- és záróünnepségének, de a behúzható tetejű stadion számos sportág eseményét látta már vendégül, így rendeztek benne rögbit, baseballt, kanadaifutballt, sőt utóbbinak tíz bajnoki döntőjét rendezték eddig a BC Place-ben, legutóbb 2024-ben. Ebben a sportágban a BC Lions otthona.

A BC Place nemcsak azért rendelkezik jelentős futballmúlttal, mert az MLS-ben szereplő Vancouver Whitecaps FC benne játssza a hazai mérkőzéseit, hanem a 2015-ös női világbajnokság miatt, melynek során kilenc meccsnek adott otthont, köztük az amerikaiak által Japán ellen 5–2-re megnyert döntőnek. Emellett a 2025-ös Arany-kupán is rendeztek benne találkozót.

A világbajnokságon a társházigazda Kanada kétszer játszik Vancouverben, ahol további öt meccs lesz, köztük az egyik nyolcaddöntő.

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