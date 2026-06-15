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Arlington, 2026. június 14.A holland Virgil van Dijk (b) és a japán Tanigucsi Sogo a 2026-os labdarúgó-világbajnokság F csoportja elsõ fordulójának Hollandia-Japán mérkõzésén az arlingtoni Dallas Stadionban 2026. június 14-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Albert Pena

Nem jött be Ronald Koeman húzása, de nem bánta meg

Infostart / MTI

Ronald Koeman úgy értékelte a Japán válogatott ellen játszott, 2–2-es döntetlennel végződő mérkőzést, hogy a védelem gyengesége miatt nem sikerült győzniük.

Ronald Koeman szövetségi kapitány szerint a holland labdarúgó-válogatott nem védekezett jól, ezért nem tudta legyőzni Japánt – amellyel 2–2-es döntetlent játszott – a világbajnokság csoportkörének első fordulójában.

A csapatkapitány Virgil van Dijk gólja után Nakamura Keito, Crysencio Summerville találatát követően pedig – a 89. percben – Kamada Daicsi egyenlített. Summerville 64. percben szerzett gólja után Koeman lecserélte a szélsőt, majd később Nathan Ake személyében beállította a harmadik középhátvédet is. A védekező felállás azonban visszafelé sült el, mert Japán átvette a kezdeményezést, ami a hajrában góllá érett.

Az edző azonban a meccs utáni sajtótájékoztatón kijelentette, nem bánta meg, hogy ezt a taktikát választotta, inkább a gyenge védekezést okolta a pontvesztésért.

„Problémánk volt a nyomásgyakorlással a széleken. Ha megnézzük a két kapott gólt... Nos, nem védekeztünk jól. A foci egy furcsa játék, mert miután Japán másodszor is betalált, szintén elkezdett védekezni, szóval megszerezhettük volna a harmadik gólunkat is” – magyarázta Koeman.

A holland válogatott történetének legeredményesebb játékosa, Memphis Depay a közelmúltban combsérüléssel küzdött. Koeman a második félidőben küldte pályára az addig lendületesen futballozó Donyell Malen helyett, de egy durva szabálytalanságért sárga lapot kapott, és végül nem tudott változást hozni a játékba. A kapitány úgy fogalmazott, hogy

csapata a minimális színvonalon játszott, a médiát pedig azzal vádolta, hogy alábecsülte az ellenfelüket.

„Természetesen jobban is tudunk teljesíteni és fejlődnünk is kell a torna során. Ez biztosan nem a legjobb teljesítményünk volt. Persze jobban örültünk volna, ha megnyerjük az első mérkőzést, hiszen arra számítottunk” – fogalmazott Koeman.

Csapata a második fordulóban Svédországgal találkozik majd Houstonban.

A japán szövetségi kapitány sem elégedett

Japán kollégája, Morijaszu Hadzsime csapata kitartását és elszántságát dicsérte, de közölte:

nem örül, hogy nem sikerült megszerezniük a három pontot, sőt csalódásnak nevezte a végeredményt.

„Hollandia nagyon erős ellenfél volt, hátrányban voltunk, de a játékosok összetartóak és kitartóak voltak, a végsőkig küzdöttek és nem adták fel. Természetesen nem vagyunk teljesen elégedettek az egy ponttal” – nyilatkozta a japánokat 2018 óta irányító edző.

Morijaszu szerint csapata az első félidőben remekül védekezett, nem a döntetlen volt a célja, és akkor is bízott a győzelemben, amikor hátrányba kerültek.

„Természetesen nehéz volt visszakapaszkodni, de kitartóak, türelmesek és nyugodtak maradtak, és megtalálták, illetve kihasználták a lehetőségeket. Nagyon büszke vagyok rájuk, hogy tartani tudták a saját tempójukat” – magyarázta.

A japánok következő ellenfele szombaton Tunézia lesz, Monterreyben.

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