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Shards of car glass on the asphalt road.
Nyitókép: Berezko/Getty Images

Kerülje a Budakeszi utat, ha teheti

Infostart / MTI

Összeütközött két személyautó Budapest XII. kerületében, a Budakeszi úton, a Sztehlo Gábor utcánál – közölte az katasztrófavédelem az MTI-vel hétfő reggel.

A fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották a balesethez, amely akadályozza a forgalmat. Az útszakaszt teljes szélességében lezárták - írták a közleményben.

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baleset

lezárás

xii. kerület

budakeszi út

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