Tarr Zoltán visszavonja Hankó Balázs valamennyi április 8-i döntését

„Hankó Balázs saját hatáskörben ezen a napon összesen 393 millió 898 ezer 580 forintról döntött, ezt harminc pályázó nyerte el. Jogilag mindegyik megállítására lehetőség volt” – jelentette be Tarr Zoltán.

Mint kifejtette, a döntés előzményeként a napokban a Nemzeti Kulturális Alap döntéseit végrehajtó Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) munkatársaival áttekintették az elűzött előző kormány kulturális minisztere, Hankó Balázs által április 8-án (négy nappal a rendszerváltó választás előtt) egyedi miniszteri keretből kiosztott támogatásokat.

„A döntések között volt olyan, ahol írásos kérelem nélkül szóbeli kérésre érkezett pozitív elbírálás, de voltak olyanok is, ahol a megítélt összeg magasabb volt, mint amennyit a pályázó kért. Tudjuk jól, a közpénz kiosztása nem működhet így, ez sem a kultúra, sem a magyar állampolgárok érdekét nem szolgálja” – írta a miniszter.

Tarr Zoltán hangsúlyozta: a lépés szükségszerű, és ezzel a döntés-visszavonással újabb lépést tesznek az elmúlt tizenhat esztendő uram-bátyám világának felszámolása felé.

„Nagyon fontos, hogy az NKTK munkatársai a munkájukat és az előző rendszer következményeinek eltakarítását végzik. Ők segítik a már folyamatban lévő NAV nyomozás munkáját, illetve a minisztérium áttekintésben résztvevő munkatársait” – fűzte hozzá Tarr Zoltán.