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Nyitókép: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh

Minden fronton elhallgatnak az iráni fegyverek

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Irán megerősítette, hogy a hónapokig tartó tárgyalások után megegyezett az Egyesült Államokkal a háború lezárásáról – jelentette hétfőn az iráni állami média.

Kazem Garibabádi iráni külügyminiszter-helyettes hétfőn az IRIB TV iráni állami televízióban jelentette be, hogy az Egyesült Államokkal a háború lezárásáról kötött keretmegállapodás szövegét véglegesítették, de Irán csak pénteken kezdi meg annak végrehajtását.

Hangsúlyozta, hogy a megállapodás nem pusztán diplomáciai erőfeszítések és konzultációk eredménye, hanem Irán katonai eredményeinek is köszönhető.

Hozzátette, hogy egy 60 napos tűzszüneti időszak alatt egy átfogóbb megállapodást fognak tárgyalni, amelyben szó lesz Irán nukleáris programjáról, és az Iránnal szembeni szankciók enyhítését is el akarják érni.

Az iráni Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács titkárságának közleménye szerint hétfő estétől kezdődően végleg véget érnek a háborús és katonai műveletek minden fronton, beleértve Libanont is.

A Tasnim hírügynökség kormányzati forrásokra hivatkozva arról is beszámolt, hogy a Hormuzi-szorost a megállapodás pénteki aláírását követően nyitják meg újra.

A világ egyik legfontosabb olaj- és gázszállítási útvonalának megnyitásáról korábban Donald Trump amerikai elnök is azt írta Truth Social platformján, hogy az csak a megállapodás pénteki hivatalos aláírása után nyílik meg.

Az amerikai–iráni megállapodás az egyeztetéseken közvetítőként részt vevő Sehbaz Saríf pakisztáni miniszterelnök, és a katari kormány közreműködésével jött létre.

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Minden fronton elhallgatnak az iráni fegyverek

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Az Egyesült Államok és Irán előzetes megállapodásra jutott a köztük dúló háború befejezéséről, és pénteken Svájcban tartják a hivatalos aláírási ceremóniát. Donald Trump ezek után bejelentette, hogy elrendelte a Hormuzi-szoros azonnali megnyitását, és az amerikai haditengerészeti blokád feloldását. Az olaj azonnal árfolyameséssel reagált a hírre, a tőzsdék pedig raliznak, Ázsiában a japán, és a dél-koreai tőzsde közel 5 százalékot ugrott, és a határidős indexek állása alapján Európában is jelentős emelkedés jöhet. Bár Donald Trump hónapok óta hangoztatja, hogy közel lehet a megállapodás, ez a mostani előzetes egyezség úgy tűnik, hogy valóban lezárhatja a február vége óta tartó háborút. A konfliktus nyomán megemelkedett olajárakat megszenvedi a gazdaság, főleg az inflációs nyomás növekedésén keresztül, miközben az olyan iparágak, mint a légi közlekedés, jóval magasabb működési költségekkel szembesülnek. Vagyis ha tényleg összejön a megállapodás, az a gazdaság számos pontján fellélegzést okozhat.

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