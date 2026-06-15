Kedden már nem lesz Bors napilap: megszűnteti több újságját a Mediaworks, jelentős elbocsátások

A Mediaworks Hungary egy újabb rendkívüli közleményt juttatott el a Media1-nek, amelyben az elbocsátandók létszámáról ugyan továbbra sem írnak, de azt megerősítik, hogy 2026. június 16-tól, azaz már keddtől felfüggeszti a Bors napilap, július 1-jétől pedig a Nógrád Megyei Hírlap, a Heves Megyei Hírlap és a Komárom-Esztergom vármegyei 24 Óra című napilap nyomtatott kiadását.

Az érintett tartalmak a továbbiakban digitális formában, online felületeken lesznek elérhetők az olvasók számára – ígéri a Mediaworks.

A vállalat hozzátette azt is ,hogy felfüggeszti továbbá a Ripost.hu és a Metropol.hu weboldalak működését is.

A Mediaworks Kiadó az előfizetőket közvetlenül tájékoztatja a változásokról, új kiadványokat ajánl fel számukra, illetve biztosítja a fennmaradó előfizetési díj visszatérítésének lehetőségét.

A vállalat a portfóliójával kapcsolatos esetleges további változásokról a szükséges időben és mértékben, hivatalos formában ad tájékoztatást – olvasható a Media1-nek eljuttatott közleményben.