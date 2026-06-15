Az elefántcsontparti kapitány szerint csapata a németeket is legyőzheti

Emerse Fae szövetségi kapitány szerint az elefántcsontparti labdarúgó-válogatott megmutatta, mennyire ambíciózus, miután az utolsó percben szerzett góllal 1–0-ra legyőzte az előző 21 hónapban veretlen Ecuadort a világbajnokság csoportkörében. „Ezért jöttünk az Egyesült Államokba, ambíciózusak vagyunk és reménykedünk” – mondta a mérkőzés után a szakember, aki szerint együttese – amelynek győztes gólját a csereként beállt Amad Diallo szerezte a 90. percben – nem csak kirándulni érkezett a vb-re.

„Egyelőre minden remekül alakul. A torna előtt legyőztük Franciaországot, most az erős ecuadoriak ellen jól kezdtük a vb-t is. Ez megmutatja, milyen jól helyt állunk” – elemezte a történteket a tréner.

Az afrikaiak a következő mérkőzésükön a Curacaót 7–1-re kiütő németekkel találkoznak, a szövetségi kapitány pedig szombaton is nehéz összecsapásra számít. „Németországról beszélünk, amelynek rengeteg tapasztalt játékosa van, néhányszor pedig már világbajnoki címet ünnepelhettek. A labdarúgóik a legjobb európai klubokban szerepelnek, jól lőnek, ráadásul 7–1-re megnyerték a nyitómeccsüket.

Ennek ellenére ott is győzni szeretnénk, mert azzal kivívnánk a továbbjutást is. Megvannak a képességeink, a saját erősségeinkre építünk majd, hogy lebontsuk a német falat”

– magyarázta Emerse Fae.

Az ecuadoriakat irányító Sebastian Beccacece szerint együttese nem érdemelt vereséget. „Fáj, mert nem volt megérdemelt a vereségünk. Látszott, milyen jól játszunk, voltak nagy lehetőségeink, győzhettünk volna, de egy apróság miatt végül üres kézzel távoztunk” – mondta a tréner, akinek csapata háromszor is a kapufát találta el.

Az ecuadoriak 19 mérkőzés óta veretlenek voltak, ám ez a szériájuk most megszakadt.

„Amikor egy csapat dominál, de nem használja ki a lehetőségeit, akkor az ellenfél megérzi, hogy lehet keresnivalója. Nem érzem azt, hogy a rivális megérdemelten győzött volna, de a labdarúgásban nem mindig azt kapod, amit megérdemelsz. Nem éltünk az esélyeinkkel” – mondta az argentin szakvezető, aki szerint a riválistól Guela Douét ki kellett volna állítani.

Az ecuadoriak vasárnap Curacao ellen játsszák következő mérkőzésüket a tornán.