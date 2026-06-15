Tragédia a gyümölcsszedésen – betonoszlop borult egy kislányra

Tragikus baleset történt szombaton a heves megyei Átányon: egy hatéves kislány életét vesztette, miután egy hatalmas betonoszlop dőlt rá játék, illetve gyümölcsszedés közben – adta hírül a heol.hu. A szerencsétlenség gyászba borította a települést.

A hírt Átány polgármestere, Jámbor Dénes is megerősítette. Elmondta: az egyik helyi háznál a gyerekek a kerítés szélére álltak fel, hogy elérjék a gyümölcsöt. Eközben egy körülbelül 200 kilogrammos betonoszlop kimozdult a helyéről, eldőlt, és maga alá temette a hatéves kislányt.

A baleset után mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, ám Sebő Katalin, az OMSZ kommunikációs munkatársa elmondta, hiába küzdöttek sokáig a mentőszolgálat munkatársai a gyermek életéért, az újraélesztés ellenére a helyszínen meghalt. A polgármester szerint a közösséget mélységesen megrázta az eset, az egész falu együtt érez a gyászoló családdal.