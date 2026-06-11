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2026. június 11. csütörtök Barnabás
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INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK

Aréna

Dénes Ferenc sportközgazdász és Dénes Tamás, az InfoRádió főmunkatársa, futballtörténész és -szakíró

2026. június 11. 18:00
Dénes Ferenc sportközgazdász
Dénes Tamás az InfoRádió főmunkatársa, futballtörténész és -szakíró

Podcastok

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Audio tartalmak

2026. június 11. 19:30
A Vegyesúszás magazin 2026. június 11-i adása
2026. június 11. 18:00
Dénes Ferenc sportközgazdász és Dénes Tamás, az InfoRádió főmunkatársa, futballtörténész és -szakíró
2026. június 11. 17:50
Kezdődik a labdarúgó-világbajnokság, de kik lesznek ott a végén? Priskin Tamás latolgatta az esélyeket
2026. június 11. 17:28
Kemény Dénes: latinos csapat nyeri a világbajnokságot!
2026. június 11. 16:40
Hajtóvadászat migránsokra az Észak-Írországban történt brutális késelés miatt
2026. június 11. 15:52
Elrontja a FIFA az egyik legnagyobb focifesztivált? – magyar kutatás
2026. június 11. 15:29
Gál Katalin az Arénában: nem fog kiveszni a világból az olvasás, a fiatalok is szeretik a könyveket
2026. június 11. 15:08
A Fővárosi Mozaik magazin 2026. június 11-i adása
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