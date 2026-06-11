„Rajta vagyunk az állami vagyon visszaszerzésén” – kormányszóvivői sajtótájékoztató Magyar Péterrel
Aréna
Dénes Ferenc sportközgazdász és Dénes Tamás, az InfoRádió főmunkatársa, futballtörténész és -szakíró
2026. június 11. 18:00
Dénes Ferenc sportközgazdász
Dénes Tamás az InfoRádió főmunkatársa, futballtörténész és -szakíró
Leváltott egy kulcsfontosságú vezetőt Kapitány István miniszter
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