Megtalálták a spliti borzalom negyedik áldozatát

A hétfői tájékoztatás szerint a horvát belügyminisztérium búvárai több mint 50 méteres mélységben lokalizálták az elsüllyedt vitorlást, és annak kabinjában találták meg a holttestet. A kiemelésről az ügyészség rendelkezik.

Kustera szerint a nagy mélység miatt összetett és kockázatos műveletről van szó, amelyet fokozott óvatossággal kell végrehajtani. Később a vitorlást is kiemelik.

A vitorlás vasárnap délelőtt ütközött össze egy menetrend szerint közlekedő katamaránnal a közép-dalmáciai partoknál, Split közelében, Solta és Brac szigete között. A balesetben korábban három ember halálát erősítették meg. Négy további embernek a mentők a helyszínen nyújtottak segítséget.

A vitorláson cseh állampolgárok tartózkodtak, a katamarán Splitből Supetarba tartott menetrend szerinti járaton.

Kustera súlyos tragédiának nevezte a történteket, és közölte: a hatóságok megkezdték a vizsgálatot annak megállapítására, hogy mi okozta az ütközést.