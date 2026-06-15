ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
350.6
usd:
302.19
bux:
136235.59
2026. június 15. hétfő Jolán, Vid
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Aerial view of beach with stones and rocks, alone boat in adriatic sea at sunset in summer. Top view of yacht in transparent blue water. Travel in Croatia. Nature background. Landscape with ocean
Nyitókép: den-belitsky/Getty Images

Megtalálták a spliti borzalom negyedik áldozatát

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Megtalálták a Split közelében történt vasárnapi hajóbaleset negyedik áldozatát, akit az ütközés után eltűntként kerestek – közölte Zeljko Kustera, a spliti kikötői hatóság vezetője.

A hétfői tájékoztatás szerint a horvát belügyminisztérium búvárai több mint 50 méteres mélységben lokalizálták az elsüllyedt vitorlást, és annak kabinjában találták meg a holttestet. A kiemelésről az ügyészség rendelkezik.

Kustera szerint a nagy mélység miatt összetett és kockázatos műveletről van szó, amelyet fokozott óvatossággal kell végrehajtani. Később a vitorlást is kiemelik.

A vitorlás vasárnap délelőtt ütközött össze egy menetrend szerint közlekedő katamaránnal a közép-dalmáciai partoknál, Split közelében, Solta és Brac szigete között. A balesetben korábban három ember halálát erősítették meg. Négy további embernek a mentők a helyszínen nyújtottak segítséget.

A vitorláson cseh állampolgárok tartózkodtak, a katamarán Splitből Supetarba tartott menetrend szerinti járaton.

Kustera súlyos tragédiának nevezte a történteket, és közölte: a hatóságok megkezdték a vizsgálatot annak megállapítására, hogy mi okozta az ütközést.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Megtalálták a spliti borzalom negyedik áldozatát

horvátország

halottak

hajóbaleset

split

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Új korszak kezdődhet a Közel-Keleten, de a bizalom továbbra is törékeny

Új korszak kezdődhet a Közel-Keleten, de a bizalom továbbra is törékeny

Donald Trump amerikai elnök szerint kész az amerikai-iráni alku a Hormuzi-szoros újranyitásáról, a tűzszünet meghosszabbításáról és az iráni atomprogramról szóló tárgyalások kereteiről. Az erről szóló egyezményt pénteken írhatják alá.
 

Minden fronton elhallgatnak az iráni fegyverek

Megszólalt Európa Trump bejelentésére

Donald Trump bejelentette az Iránnal kötött békemegállapodást

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Uniós migrációs paktum: szigor vagy káosz jön? Marsai Viktor, Inforádió, Aréna
Futball-vb 2026: sok csapat, több pénz, jobb foci? Dénes Tamás és Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
Napi egy perc olvasás: ki vesz ma még könyvet? Gál Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.15. hétfő, 18:00
Virág Andrea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Amerikai elemzők kongatják a vészharangot: ezzel a fegyverrel tarolhatja le a szigetországot az ázsiai szuperhatalom

Amerikai elemzők kongatják a vészharangot: ezzel a fegyverrel tarolhatja le a szigetországot az ázsiai szuperhatalom

Japán idén jelentős stratégiai felülvizsgálatra készül, amelynek során frissíti három alapvető biztonságpolitikai dokumentumát, a nemzetbiztonsági stratégiát, a védelmi stratégiát és a védelmi fejlesztési programot. A washingtoni Hudson Intézet friss jelentése szerint Tokiónak minden oka meg is van a gyors intézkedésre - írta meg a The Japan Times.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Több mint 100 ezer magyar nyugdíjas folyamodik már ehhez a dologhoz: így jutnak plusz pénzhez

Több mint 100 ezer magyar nyugdíjas folyamodik már ehhez a dologhoz: így jutnak plusz pénzhez

A növekvő várható élettartam miatt egyre fontosabb, hogyan és mivel telnek a nyugdíjas évek, miközben a közösségi részvétel szerepe is felértékelődik.

BBC
Business Sport Travel Science
Iran and US agree deal to end war as Trump says Strait of Hormuz will be reopened

Iran and US agree deal to end war as Trump says Strait of Hormuz will be reopened

Pakistan, a key mediator, says the agreement will end "military operations on all fronts" and be signed on Friday in Switzerland.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 15. 10:34
Börtönre ítélték a norvég koronahercegné fiára
2026. június 15. 09:49
Tömeges csapást mért Oroszország Ukrajnára
×
×