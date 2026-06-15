Jó hír érkezett az üzemanyagárakról

Kedden a benzin nagykereskedelmi piaci ára továbbra sem fog változni, a gázolaj ára csökken bruttó 7 forinttal – írja a holtankoljak.hu. A változás a magyar rendszámú személyautókat nem érinti, ők továbbra is az alacsonyabb védett áron tankolhatnak.

Hétfőn az átlagárak a szaportál szeirnt a következők, ehhez képest csökken kedden a dízel ára:

95-ös benzin: 641 Ft/liter

Gázolaj: 671 Ft/liter

A védett árak a magyar rendszámú, magyar forgalmival rendelkező személyautóknak: