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Tankolás
Nyitókép: deepblue4you/Getty Images

Jó hír érkezett az üzemanyagárakról

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Csökken a dízel ára a nem védett kategóriában.

Kedden a benzin nagykereskedelmi piaci ára továbbra sem fog változni, a gázolaj ára csökken bruttó 7 forinttal – írja a holtankoljak.hu. A változás a magyar rendszámú személyautókat nem érinti, ők továbbra is az alacsonyabb védett áron tankolhatnak.

Hétfőn az átlagárak a szaportál szeirnt a következők, ehhez képest csökken kedden a dízel ára:

  • 95-ös benzin: 641 Ft/liter
  • Gázolaj: 671 Ft/liter

A védett árak a magyar rendszámú, magyar forgalmival rendelkező személyautóknak:

  • 95-ös benzin: 595 Ft/liter
  • Gázolaj: 615 Ft/liter
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Kezdőlap    Belföld    Jó hír érkezett az üzemanyagárakról

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