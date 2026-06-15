A 2026/2027-es tanév szeptember 1-jén kezdődik, és 2027. június 18-án ér véget, összesen 180 tanítási nappal – derül ki a Magyar Közlöny friss számából –, de nem mindenkinek:
- középfokú iskolákban április 30. (péntek)
- a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban május 28.
(péntek)
a befejezés.
A tanév a „Diákok hangja” témanappal indul majd szeptemberben.
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (csütörtök), a szünet utáni
első tanítási nap november 2. (hétfő).
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 18. (péntek), a szünet utáni első
tanítási nap január 4. (hétfő).
A tanítási év első féléve január 22-ig tart. Az iskolák január 29-ig értesítik
a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap március 24. (szerda), a szünet utáni első
tanítási nap április 5. (hétfő).
A 2026/2027. tanévben a gimnázium, valamint a szakgimnázium 9–11. évfolyamán a
nevelő-oktató munka május 3–7. között – az igazgató által meghatározott módon –
tantermen kívüli, digitális munkarendben szervezendő meg.
A kompetenciamérések számát és az érintett évfolyamokat jelentősen csökkentik, egyszerűsítve ezzel a mérési rendszert.
A tanítás nélküli munkanapok száma a korábbi hatról öt napra csökken, melyeket nevelőtestületi döntés alapján lehet felhasználni pedagógiai célokra.