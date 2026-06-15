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Portrait of a 9-year old caucasian boy sitting at home at his desk and doing his maths homework. Candid shot, natural light.
Nyitókép: EThamPhoto/Getty Images

Kiadták a 2026/2027-es tanév rendjét – mutatjuk

Infostart

Megvan az őszi, téli, tavaszi és érettségi szünet pontos rendje, de vannak más változások is a tanévvel kapcsolatban.

A 2026/2027-es tanév szeptember 1-jén kezdődik, és 2027. június 18-án ér véget, összesen 180 tanítási nappal – derül ki a Magyar Közlöny friss számából –, de nem mindenkinek:

  • középfokú iskolákban április 30. (péntek)
  • a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban május 28.
    (péntek)

a befejezés.

A tanév a „Diákok hangja” témanappal indul majd szeptemberben.

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (csütörtök), a szünet utáni
első tanítási nap november 2. (hétfő).

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 18. (péntek), a szünet utáni első
tanítási nap január 4. (hétfő).

A tanítási év első féléve január 22-ig tart. Az iskolák január 29-ig értesítik
a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap március 24. (szerda), a szünet utáni első
tanítási nap április 5. (hétfő).

A 2026/2027. tanévben a gimnázium, valamint a szakgimnázium 9–11. évfolyamán a
nevelő-oktató munka május 3–7. között – az igazgató által meghatározott módon –
tantermen kívüli, digitális munkarendben szervezendő meg.

A kompetenciamérések számát és az érintett évfolyamokat jelentősen csökkentik, egyszerűsítve ezzel a mérési rendszert.

A tanítás nélküli munkanapok száma a korábbi hatról öt napra csökken, melyeket nevelőtestületi döntés alapján lehet felhasználni pedagógiai célokra.

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Kezdőlap    Belföld    Kiadták a 2026/2027-es tanév rendjét – mutatjuk

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