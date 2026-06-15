Módosította az Alaptörvényt az Országgyűlés – a nap hírei

Elfogadta az Országgyűlés az alaptörvény tizenhatodik módosítását, amely nyolc évben korlátozza a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Ennek alapján az alaptörvényben rögzítették, hogy a nyolcéves időtartam számításakor az 1990. május 2. vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni. Döntöttek arról is, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapító vagyonát és az alapítói jogokat visszavehesse az állam, majd megszüntethesse a közalapítványokat. A Szuverenitásvédelmi Hivatalt pedig megszüntetik ezzel a módosítással.

A Fidesz-frakció szerint nem a demokrácia kiteljesedését, hanem annak durva korlátozását jelenti az alaptörvényben a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszának korlátozása. Az ellenzéki párt úgy véli: a módosítás szembemegy a demokratikus verseny szellemiségével, Európában példanélküli korlátozás a kormányfői tisztséggel szemben, és alkotmányosan aggályos személyre szabott és visszamenőleges jogalkotást valósít meg.

Hivatalos dokumentumok igazolják, hogy az Orbán-kormány teljes titokban egy 500 fős menekülttábor létesítésén dolgozott Vitnyéd-Csermajorban 2024 nyarától -erősítette meg a parlamentben a kormányfő Magyar Péter napirend előtti felszólalásában úgy fogalmazott: ezzel az Orbán kormány a magyar embereket és a saját szavazóit is átverte.

A Fidesz frakcióvezetője szerint az előző kormány nemcsak elutasította a migrációt, hanem mindent meg is tett annak érdekében, hogy az országnak ne kelljen napi egymillió eurós bírságot fizetnie. Gulyás Gergely azt mondta: Vitnyéden szeptembertől iskolai oktatás fog folyni, emiatt volt szükséges az épület felújítása.

Jelenlegi formájában Magyarország továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását - jelentette ki a belügyminiszter az Országgyűlés európai ügyek bizottságának ülésén. Pósfai Gábor közölte: a paktumban szereplő szolidaritási pillérek, a kvóta szerinti elosztás, a pénzügyi megváltás és a technikai segítségnyújtás közül Magyarország a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak.

Visszavonja az előző kormány kulturális miniszterének valamennyi, április 8-án született döntését a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarr Zoltán felidézte: Hankó Balázs saját hatáskörben azon a napon csaknem 400 millió forintról döntött, ezt az összeget 30 pályázó nyerte el. Hozzátette: a döntések között volt olyan, ahol írásos kérelem nélkül szóbeli kérésre érkezett pozitív elbírálás, de voltak olyanok is, ahol a megítélt összeg magasabb volt, mint amennyit a pályázó kért.

Hűtlen kezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen indított nyomozást a Budapesti Rendőr-főkapitányság az előző kormány által vásárolt játékmotorok ügyében. Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter múlt héten jelentette be, hogy feljelentést tett tárcája elődje, a Kulturális és Innovációs Minisztérium által háromszoros áron vásárolt játékmotorok ügyében.

Orbán Viktor szerint elkezdődött Magyarország kifosztása, amit ősszel egy patrióta mozgalommal meg kell akadályozni A volt miniszterelnök az Indexnek adott interjúban felidézte, hogy a Tisza-kormány megszüntette a jelzáloghitelek kamatstopját, szerinte ezt az intézkedést a magyarok nem fogják szó nélkül tűrni. A Fidesz elnöke december környékére összehívna egy nagy országos gyűlést, amelyen levonnák a tanulságokat az új kormány addigi munkájáról.

Társadalmi egyeztetésre írta ki az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a tanév rendjének témakörét, az észrevételeket jövő keddig várják. a páratlan évfolyamba járókét eltörölnék, jelentősen egyszerűsítve ezzel a mérési rendszert. A 2026/2027-es tanév szeptember 1-jén kezdődik, és 2027. június 18-án ér véget, összesen 180 tanítási nappal

Vaskuti Gergely személyében miniszteri biztost nevezett ki a gyermekvédelemben történt bántalmazások kivizsgálására szociális- és családügyi miniszer. Vaskuti Gergely pszichológus és kriminológus, aki az utóbbi években a Hintalovon Gyermekjogi Alapítványnál dolgozott.

Ismét Horváth Pétert választotta elnökévé a Nemzeti Pedagógus Kar. A szervezet Budapesten tartotta országos küldöttgyűlését, ahol megválasztották az Országos Felügyelő Bizottság és az Országos Etikai Bizottság tagjait, valamint a Nemzeti Pedagógus Kar országos elnökségének tagjait is. Az országos alelnöki tisztséget Rázsi Botond Miklós tölti be.

Bogdán Csaba és Weisz Viktor a Tisza Párt két új EP-képviselője – jelentette be az Európai Parlament elnöke a testület strasbourgi plenáris ülésén. A két képviselő Magyar Péter, illetve Tarr Zoltán mandátumát veszi át az Európai Parlamentben május 22-i hatállyal.

Hónapokig tartó tárgyalások után megegyezett az Egyesült Államok és Irán a háború lezárásáról - jelentette be az amerikai elnök. A hírt Teherán is megerősítette. A megegyezést a tervek szerint hivatalosan pénteken, Genfben írják alá és ez után azonnal megnyílik a Hormuzi-szoros, illetve Washington megszünteti az iráni kikötők elleni tengeri blokádot. Az egyezség része az is, hogy Irán a jövőben nem juthat atomfegyverhez. A megállapodást Irán is megerősítette.

Csaknem ötéves csúcsra, 350 forintra erősödött a forint az euróval, és 301 forintra a dollárral szemben., miután az Egyesült Államok és Irán előzetes megállapodásra jutott a háború befejezéséről. Utoljára 2021 szeptemberében volt ilyen erős a forint.

A francia államfő reméli, hogy meg tudja győzni amerikai kollégáját, az este kezdődő G7-csúcson arról, hogy fokozza a nyomást Oroszországra az ukrajnai háború lezárása érdekében. Emmanuel Macron egy interjúban arról beszélt, hogy a jó tárgyalás az, amikor Ukrajna és Oroszország ül az asztalnál, de ott vannak az európaiak és az amerikaiak is. A többi európai vezető is remélik, hogy a Hetek csúcstalálkozóján Donald Trumpot vissza tudják terelni egy kiegyensúlyozottabb, Ukrajnát támogató pozícióba, miközben az amerikai delegáció területi engedményeket fontolgat Oroszország számára.