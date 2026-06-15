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Magyar Péter miniszterelnök napirend elõtti felszólalásra válaszol az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. június 1-jén.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Magyar Péter viszonválasza: az önök kormánya tervezett 5 milliárdért 500 fős migránstábort

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Magyar Péter a parlament hétfői ülésén bejelentette: a kormány ebben a formájában nem hajtja végre a migrációs paktumot, nem fognak beengedni migránsokat, mint a Fidesz, gazdasági migránsokat, vagy később elengedett embercsempészeket.

Napirend előtti felszólalását követően Magyar Péter végighallgatta az ellenzéki felszólalókat, majd viszonválasz joga illette meg hétfőn a parlamentben.

A szerinte és egyes fideszesek szerint „fehérek között európai” Gulyás Gergely felé fordulva Magyar Péter azt mondta, azt hitte, már nincs a valóságtagadás fázisában, így jegyzetelő papírjai majdnem üresen maradtak a miniszterelnöknek.

A Fidesz politikusának szegezte a kérdést:

  • a migránstábor tervével kapcsolatos kormánydöntés valós-e vagy nem
  • le volt-e írva, hogy migránstábort akartak létrehozni
  • 5 milliárd forintot terveztek-e elkölteni erre
  • rendőrökkel és biztonsági emberekkel zavarták-e el onnan az embereket?

Kijelentette, 2024. augusztus 21-én már Vitnyéd neve is szerepelt a kormányzati tervekben, és ekkor dőlt el, hogy kidobják a kárpátaljai menekülteket az érintett ingatlanból, köztük 42 gyerekkel.

Az információkat helyben a létesítmény portásától szerezték, aki ugyanaz a személy, aki 2024-ben volt, tőle tudják, hogy „kidobták a kárpátaljai gyerekeket” onnan, az egykori tejipari utánpótlásképző kollégiumából.

Jelezte, nem rá kell haragudni, az a helyzet, hogy nem darálták le ezeket a jegyzőkönyveket, így derült ki hivatalosan is, hogy volt fideszes terv migránstábor létrehozatalára.

Ezzel kapcsolatban kérte, már senki ne hazudjon, lám, megszűnik a propaganda is, utalt a Mediaworksnél bejelentett aktuális leépítésekre.

Ígérte: mindenkinek lesz is igazmondási kötelezettsége.

„Mindenki látta a hazugságait, mindenki megismerte a trükkjeiket. Most akkor suli lesz, vagy egy trükk? Mikor hazudtak, hm?” – tudakolta a fideszes képviselőktől Magyar Péter.

Toroczkai László (Mi Hazánk) felszólalására is reagált, de tőle és a Fidesztől vegyesen tudakolta azt, kik érkeztek a letelepedési kötvénnyel, és hová tűnt a bevétel ezzel kapcsolatban, és hogy miért engedett ki 2200, jogerősen elítélt embercsempészt az előző kormány szerinte, 5-6-7 éves börtön helyett. Szerinte „Abdul és a többiek” voltak a legjobban meglepődve, hogy szabadok, aztán csak egy kérést kaptak, hogy legyenek szívesek távozni az országból, de „ilyen még egy filmszínházban sincs”. A leendő vizsgálóbizottságot arra is kérte, hogy ezt is vizsgálják ki. Ígérte, ha ilyen helyzetbe került volna a kormány, maga vitte volna a határig ezeket a bűnözőket, és kizsúpolta volna őket. Toroczkai László felé visszafordulva azt mondta: ők azzal hergelték a szavazóikat, hogy június 12-én elárasztják az országot a migránsok, azt csinálták, mint a Fidesz a választások előtt, és hogy behívják az embereket katonának. A politikustól és Gulyás Gergelytől azt tudakolta, mikor kérnek elnézést ezért az emberektől. „Mi nem fogunk letelepedési közvényt árulni" – ígérte, hozzátéve, nem tudja, milyen szert használnak még a volt kormánypártnál. Azt is tudakolta, miért írattak alá minden érintettel helyben titoktartási nyilatkozatot arról, hogy a kormány migránstábort akart építeni 500 főnek 5 milliárd forintért.

Bejelentette:

ebben a formában nem hajtják végre a migrációs paktumot,

nem is engednek be migránsokat, munkavállalási céllal sem. Ezzel kapcsolatban emlékeztetett, munkavállalási területen már hoztak is korlátozó intézkedéseket; épp annak a cégnek a kapcsán beszélt erről, amelyet kiemelt vállalatként sok 10 milliárd forinttal támogatott az előző kormány.

Megjegyezte még, Szijjártó Péter és Lázár János nem megkérdezhető a parlamentben bizonyos táskás intézőemberekről, mert nem járnak be a munkahelyükre.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter viszonválasza: az önök kormánya tervezett 5 milliárdért 500 fős migránstábort

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