A föld fölött és alatt is teljesen más lesz a Nyugati – részletek

Föld felett és föld alatt is teljesen megújulhat a Nyugati tér a Népszavában megjelent cikk szerint.. Hozzányúlnak az alagúthoz is, nem csak a felüljáró bomlik.

A Nyugati környéke a megmentett uniós forrásoknak köszönhetően ölt új ruhát, a Bajcsyn is villamos jár majd, így a 12-es, 14-es villamos és a kiskörúti vonal összeköttetik, egy Káposztásmegyertől Dél-Budáig tartó pesti fonódót alkotva a budai mintájára.

A tervek folytatására Budapest önkormányzata adott zöld jelzést, a Főmterv kezdheti is a munkát, amibe beletartozik a nettó 189 millió forintos aluljáró-tervezés is.

Ami a részleteket illeti, a Deák térről induló és a Lehel tér felé tartó Bajcsy-villamos a Nyugati pályaudvarnál keresztezi majd a Nagykörutat. A Bajcsy-Zsilinszky úton még középen haladó, zöld fasorral szegélyezett villamospálya itt kisorol az út két szélére, és Nyugati pályaudvar történelmi csarnoka mellett kap megállót, a vonatra átszállók így csak egyszerűen besétálhatnak a pályaudvarra, de a volt Skála előtti térről is a felszínen kelhetnek át a gyalogosok, mivel itt is létesülne egy zebra, így a kereszteződés mind a négy oldalon körbejárható lesz a felszínen.

A pályaudvarcsarnok melletti teret parkosítanák, és buszmegállókat is kialakítanának itt.

Természetesen, a korábbi híreknek megfelelően a felüljáró sem marad.

A cél: minél kevesebb autó menjen be a belvárosba. Ezt szolgálja majd, hogy a Bajcsyt egyébként is forgalomcsillapítják, 1-1 sáv marad, középen fasoros villamospálya lesz, a forgalmi sávok szélén pedig a kerékpárosok közlekedhetnek.

Ami az aluljárót illeti, ahhoz 45 éve nem nyúltak, műszaki-esztétikai állapota kritikus, az átvezető alagutat a VI. kerületet vezető Soproni Tamás horroralagútnak nevezte.

A főváros a majdani uniós források reményében, még 2024 őszén döntött a Bajcsy-villamos terveinek megrendeléséről. A tender csaknem egy évig húzódott, de 2025 októberében aláírták a tervezési szerződéseket a Főmterv Zrt-vel. A koncepcionális terveket a Tisza kiütéses győzelmét hozó választás után mutatta be először Vitézy Dávid még a fővárosi bizottsági elnökként, beharangozva, hogy a soron következő bizottsági ülésen tárgyalják a továbbtervezést. Az ominózus bizottsági ülés azonban elmaradt, mivel Magyar Péter felkérte Vitézy Dávidot a közlekedési és beruházási tárca vezetésére. Májusban már együtt mentek az uniós források visszanyerését célzó uniós tárgyalásokra. Június elején két minisztertársával együtt sorolta, hogy mi mindent is készülnek megvalósítani a megmentett 16,4 milliárd eurónyi uniós forrásból.