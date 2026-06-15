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Marc Cucurella, a Brighton (b) és Jonjoe Kenny, az Everton játékosa az angol első osztályú labdarúgó-bajnokságban játszott mérkőzésen Liverpoolban 2022. január 2-án.
Nyitókép: Marc Cucurella, a Brighton (b) és Jonjoe Kenny, az Everton játékosa az angol első osztályú labdarúgó-bajnokságban játszott mérkőzésen Liverpoolban 2022. január 2-án. MTI/AP/Jon Super

Katalán Európa-bajnokot igazolt a Real Madrid a Premier League-ből

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Megvan a Real Madrid első nagy nyári igazolása. Az összeg nem olyan léptékű, mint amennyit az újraválasztott Florentino Pérez elnök emlegetett „nagy igazolásánál”, de tekintélyes: 55 és 60 millió euró közötti, egy része teljesítményalapú. A Chelsea klubvilágbajnok, a spanyol válogatott Európa-bajnok védője, Marc Cucurella csatlakozik majd a vb után a „királyi klubhoz”

„Marc Cucurella mostantól a Real Madrid játékosa. A klub hivatalosan is bejelentette a válogatott hátvéd leigazolását, aki hatéves, 2032. június 30-ig szóló szerződést írt alá” – közölte szárazon a Marca azt a hírt, amely még feltételes módban ugyan, de a hétvégén végigfutott a nemzetközi futballsajtóban.

A Real Madrid és a Chelsea közötti megállapodást fix 55 millió eurós áron véglegesítették, ami a teljesítményalapú bónuszokkal akár 60 millió euróra is emelkedhet. A 27 éves Cucurella öt Premier League-szezon után tér vissza a La Ligába, ebből egyet a Brightonnál négyet a Chelsea-nél töltött.

A Marca megjegyzi: „A bejelentéssel egy villámgyors művelet véget ér. Cucurella leigazolása mindössze 48 óra alatt lezajlott. Minden péntek este kezdődött, amikor a Real Madrid megtette első ajánlatát, aztán az üzlet szombaton felgyorsult, amikor Mourinho személyesen felhívta telefonon a játékost, aki végül vasárnap reggel beleegyezett az átigazolásba. Egy őrült hétvége alatt lezajlott a nyár egyik legnagyobb üzlete.”

Cucurella, aki 2022-ben 65,8 millió euróért csatlakozott a Chelsea-hez a Brightontól, állítólag szeretett volna visszatérni Spanyolországba, mivel a Barcelona akadémiájának növendéke volt. Korábban szóba került az Atlético Madriddal és a Barcelonához való visszatérése is.

A BBC a hír kapcsán megjegyzi, hogy amióta Florentino Pérez elnököt újraválasztották és José Mourinhót kinevezték vezetőedzőnek, a Real Madrid különösen aktivizálta magát az átigazolási piacon. Állítólag Bernardo Silvát, a Manchester City középpályását és Denzel Dumfriest, az Internazionale hátvédjét és a Liverpooltól távozó Ibrahima Konatét is meg fogja szerezni.

Cucurella kapcsán azt írja, hogy a katalán nemzetiségű hátvéd a márciusi válogatott szünetben interjút adott, amelyben kritizálta a Chelsea vezetőségét Enzo Maresca sszezonközi menesztése miatt. A spanyolul beszélő játékosok azon csoportjának tagja volt, akiket frusztrált a helyzet, és akik nehezen tudtak teljesíteni Maresca utódja, Liam Rosenior irányítása alatt. Most annak ellenére rábólintott a távozásra, hogy a Chelsea-nél spanyol edző lesz a következő idényben, Xabi Alonso. A hátvéd szerződéséből még három év volt hátra, ami valószínűleg szerepet játszott abban, hogy a Chelsea elfogadta az ajánlatot.

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Kezdőlap    Sport    Katalán Európa-bajnokot igazolt a Real Madrid a Premier League-ből

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