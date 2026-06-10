Labdarúgó-vb 2026: a csapatok

A XXIII. labdarúgó-világbajnokság résztvevői

A csoport

Csehország

Területe: 78 871 négyzetkilométer

Népesség: 10,9 millió

Labdarúgó-szövetség alapítási éve: 1901

Út a vb-ig: az európai selejtező L csoportjának másodikjaként a kontinentális pótselejtezőről jutott ki

Korábbi vb-részvételek: 9

Legnagyobb sikerek: Európa-bajnok (1976), olimpiai bajnok (1980), vb-ezüstérmes (1934, 1962), Konföderációs Kupa-bronzérmes (1997)

Kapusok: Lukás Hornícek (Braga), Matej Kovár (PSV Eindhoven), Jindrich Stanek (Slavia Praha)

Védők: Vladimír Coufal (Hoffenheim), David Doudera (Slavia Praha), Tomás Holes (Slavia Praha), Robin Hranác (Hoffenheim), Stepán Chaloupek (Slavia Praha), David Jurásek (Slavia Praha), Ladislav Krejcí (Wolverhampton Wanderers), Jaroslav Zeleny (Sparta Praha), David Zima (Slavia Praha)

Középpályások: Lukás Cerv (Viktoria Plzen), Vladimír Darida (Hradec Králové), Lukás Provod (Slavia Praha), Michal Sadílek (Slavia Praha), Hugo Sochurek (Sparta Praha), Alexandr Sojka (Viktoria Plzen), Tomás Soucek (West Ham United), Pavel Sulc (Olympique Lyon), Denis Visinsky (Viktoria Plzen)

Támadók: Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Adam Hlozek (Hoffenheim), Tomás Chory (Slavia Praha), Mojmír Chytil (Slavia Praha), Jan Kuchta (Sparta Praha)

Szövetségi kapitány: Miroslav Koubek

Dél-Afrika

Területe: 1 221 037 négyzetkilométer

Népesség: 63 millió

Labdarúgó-szövetség alapítási éve: 1991

Út a vb-ig: az afrikai selejtező C csoportjának győzteseként jutott ki

Korábbi vb-részvételek: 3

Legnagyobb sikerek: Afrikai Nemzetek Kupája-győztes (1996)

Kapusok: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates)

Védők: Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns), Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover), Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns), Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns), Samukele Kabini (Molde), Thabang Matuludi (Polokwane City), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire)

Középpályások: Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (Tondela), Jayden Adams (Mamelodi Sundowns)

Támadók: Oswin Appollis (Orlando Pirates), Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns), Tshepang Moremi (Orlando Pirates), Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates), Evidence Makgopa (Orlando Pirates), Themba Zwane (Mamelodi Sundowns), Lyle Foster (Burnley), Thapelo Maseko (AEL Limasszol)

Szövetségi kapitány: Hugo Broos

Dél-Korea

Területe: 100 472 négyzetkilométer

Népesség: 51,1 millió

Labdarúgó-szövetség alapítási éve: 1933

Út a vb-ig: az ázsiai selejtező B csoportjának győzteseként jutott ki

Korábbi vb-részvételek: 11

Legnagyobb sikerek: Ázsia-kupa-győztes (1956, 1960), vb-4. (2002)

Kapusok: Cso Hjon U (Ulszan), Kim Szung Gju (FC Tokió), Szong Bom Gun (Csonbuk Motors)

Védők: Kim Min Dzse (Bayern München), Csho Ju Min (Sardzsah FC), I Han Bom (Midtjylland), Kim The Hjon (Kashima Antlers), Pak Csin Szop (Csöcsiang FC), I Ki Hjok (Gangvon FC), I The Szok (Austria Wien), Szol Jung U (Crvena zvezda), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach), Kim Mun Hvan (Tedzson Citizen)

Középpályások: Jang Hjon Dzsun (Celtic), Pek Szung Ho (Birmingham City), Hvang In Bom (Feyenoord), Kim Dzsin Gju (Csonbuk Motors), Pe Dzsun Ho (Stoke City), Om Dzsi Szong (Swansea City), Hvang Hi Cshan (Wolverhampton Wanderers), I Dong Gjong (Ulszan), I Dzse Szong (Mainz), I Kang In (Paris Saint-Germain)

Támadók: O Hjon Gju (Besiktas), Szon Hung Min (Los Angeles FC), Cso Kju Szong (Midtjylland)

Szövetségi kapitány: Hong Mjong Bo

Mexikó

Területe: 1 972 550 négyzetkilométer

Népesség: 134,4 millió

Labdarúgó-szövetség alapítási éve: 1922

Út a vb-ig: társrendezőként nem kellett selejtezőt játszania

Korábbi vb-részvételek: 17

Legnagyobb sikerek: Konföderációs Kupa-győztes (1999), Arany-kupa-győztes (1965, 1971, 1977, 1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011, 2015, 2019, 2023, 2025), olimpiai bajnok (2012), észak- és közép-amerikai Nemzetek Ligája-győztes (2025), Copa América-ezüstérmes (1993, 2001), vb-negyeddöntős (1970, 1986)

Kapusok: Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Raúl Rangel (Guadalajara), Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Védők: Jesús Gallardo (Toluca), César Montes (Lokomotív Moszkva), Jorge Sánchez (PAOK), Johan Vásquez (Genoa), Israel Reyes (América), Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Középpályások: Edson Álvarez (Fenerbahce), Orbelín Pineda (AEK Athén), Roberto Alvarado (Guadalajara), Luis Romo (Guadalajara), Luis Chávez (Dinamo Moszkva), Érik Lira (Cruz Azul), Gilberto Mora (Tijuana), Brian Gutiérrez (Guadalajara), Obed Vargas (Atlético Madrid), Álvaro Fidalgo (Real Betis)

Támadók: Raúl Jiménez (Fulham), Alexis Vega (Toluca), Santiago Giménez (AC Milan), César Huerta (Anderlecht), Julián Quinones (al-Kvadszija), Guillermo Martínez (Pumas UNAM), Armando González (Guadalajara)

Szövetségi kapitány: Javier Aguirre

B csoport

Bosznia-Hercegovina

Területe: 51 209 négyzetkilométer

Népesség: 3,4 millió

Labdarúgó-szövetség alapítási éve: 1920, majd 1992

Út a vb-ig: az európai selejtező H csoportjának másodikjaként a kontinentális pótselejtezőről jutott ki

Korábbi vb-részvételek: 1

Legnagyobb sikerek: vb-részvétel (2014, 2026)

Kapusok: Nikola Vasilj (St. Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka), Osman Hadzikic (Slaven Belupo)

Védők: Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), Nihad Mujakic (Gaziantep), Nikola Katic (Schalke 04), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Stjepan Radeljic (Rijeka), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria), Nidal Celik (Lens)

Középpályások: Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafosz), Ivan Basic (Asztana), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Benjamin Tahirovic (Bröndby), Amar Memic (Viktoria Plzen), Armin Gigovic (Young Boys), Kerim Alajbegovic (Red Bull Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven)

Támadók: Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach), Edin Dzeko (Schalke 04)

Szövetségi kapitány: Sergej Barbarez

Kanada

Területe: 9 984 670 négyzetkilométer

Népesség: 41,6 millió

Labdarúgó-szövetség alapítási éve: 1912

Út a vb-ig: társrendezőként nem kellett selejtezőt játszania

Korábbi vb-részvételek: 2

Legnagyobb sikerek: Arany-kupa-győztes (1985, 2000), olimpiai bajnok (1904), észak- és közép-amerikai Nemzetek Ligája-ezüstérmes (2023)

Kapusok: Maxime Crépeau (Orlando City), Owen Goodman (Barnsley), Dayne St. Clair (Inter Miami)

Védők: Moise Bombito (Nice), Derek Cornelius (Rangers), Alphonso Davies (Bayern München), Luc de Fougerolles (Dender EH), Alistair Johnston (Celtic), Alfie Jones (Middlesbrough), Richie Laryea (Toronto FC), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire)

Középpályások: Ali Ahmed (Norwich City), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choiniere (Los Angeles FC), Stephen Eustáquio (Los Angeles FC), Ismaël Koné (Sassuolo), Liam Millar (Hull City), Jonathan Osorio (Toronto FC), Nathan-Dylan Saliba (Anderlecht), Jacob Shaffelburg (Los Angeles FC)

Támadók: Jonathan David (Juventus), Promise David (Royale Union Saint-Gilloise), Cyle Larin (Southampton), Jayden Nelson (Austin FC), Tani Oluwaseyi (Villarreal)

Szövetségi kapitány: Jesse Marsch

Katar

Területe: 11 581 négyzetkilométer

Népesség: 3,2 millió

Labdarúgó-szövetség alapítási éve: 1960

Út a vb-ig: az ázsiai selejtező A csoportjának negyedik helyezettjeként a kontinentális pótselejtezőről jutott ki

Korábbi vb-részvételek: 1

Legnagyobb sikerek: Ázsia-kupa-győztes (2019, 2023), Arany-kupa-bronzérmes (2021)

Kapusok: Szalah Zakaria (al-Duhail), Mahmud Abunada (al-Rajjan), Mesaal Barsam (al-Szadd)

Védők: Hasmi Husszein (al-Arabi), Ajub Alavi (al-Garafa), Boalem Huhi (al-Szadd), Pedro Miguel (al-Szadd), Issza Laaje (al-Arabi), Lucas Mendes (al-Vakrah), Szultan al-Brake (al-Duhail), Homam al-Amin (Cultural Leonesa)

Középpályások: Mohammed al-Manai (al-Samal), Dzsasszem Dzsaber (al-Arabi), Karim Budiaf (al-Duhail), Ahmed Fati (al-Arabi), Abdulaziz Hatem (al-Rajjan), Asszim Madibo (al-Vakrah)

Támadók: Tahszeen Mohammed (al-Duhail), Edmilson Junior (al-Duhail), Almoez Ali (al-Duhail), Akram Afif (al-Szadd), Mohammed Muntari (al-Garafa), Jusszef Abdulrazzak (al-Vakrah), Ahmed Alaa (al-Rajjan), Hasszan al-Hajdosz (al-Szadd), Ahmed al-Dzsanahi (al-Garafa)

Szövetségi kapitány: Julen Lopetegui

Svájc

Területe: 41 291 négyzetkilométer

Népesség: 9,1 millió

Labdarúgó-szövetség alapítási éve: 1895

Út a vb-ig: az európai selejtező B csoportjának győzteseként jutott ki

Korábbi vb-részvételek: 12

Legnagyobb sikerek: vb-negyeddöntős (1934, 1938, 1954), olimpiai ezüstérmes (1924), Eb-negyeddöntős (2021, 2024)

Kapusok: Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient)

Védők: Manuel Akanji (Internazionale), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Comert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (VfB Stuttgart), Miro Muheim (Hamburg), Ricardo Rodríguez (Real Betis), Silvan Widmer (Mainz)

Középpályások: Michel Aebischer (Pisa), Christian Fassnacht (Young Boys), Remo Freuler (Bologna), Ardon Jashari (AC Milan), Johan Manzambi (Freiburg), Fabian Rieder (Augsburg), Djibril Sow (Sevilla), Ruben Vargas (Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Monaco)

Támadók: Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Rennes), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds United)

Szövetségi kapitány: Murat Yakin

C csoport

Brazília

Területe: 8 515 767 négyzetkilométer

Népesség: 213,4 millió

Labdarúgó-szövetség alapítási éve: 1914

Út a vb-ig: a dél-amerikai selejtező ötödik helyezettjeként jutott ki

Korábbi vb-részvételek: 22

Legnagyobb sikerek: világbajnok (1958, 1962, 1970, 1994, 2002), Copa América-győztes (1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007, 2019), Konföderációs Kupa-győztes (1997, 2005, 2009, 2013), olimpiai bajnok (2016, 2021)

Kapusok: Alisson Becker (Liverpool), Ederson Moraes (Fenerbahce), Weverton Pereira da Silva (Grémio)

Védők: Alex Sandro (Flamengo), Gleison Bremer (Juventus), Danilo Luiz da Silva (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Roger Ibanez (al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG)

Középpályások: Bruno Guimaraes (Newcastle United), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Éderson José dos Santos (Atalanta), Fabinho (al-Ittihad), Lucas Paqueta (Flamengo)

Támadók: Endrick Felipe Moreira de Sousa (Olympique Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan Vitor Simplício Rocha (Bournemouth), Vinícius Júnior (Real Madrid)

Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti

Haiti

Területe: 27 700 négyzetkilométer

Népesség: 11,5 millió

Labdarúgó-szövetség alapítási éve: 1904

Út a vb-ig: a CONCACAF-zóna C csoportjának győzteseként jutott ki

Korábbi vb-részvételek: 1

Legnagyobb sikerek: Arany-kupa-győztes (1973)

Kapusok: Josue Duverger (Cosmos Koblenz), Alexandre Pierre (Sochaux), Johny Placide (Bastia)

Védők: Ricardo Ade (LDU Quito), Carlens Arcus (Angers), Hannes Delcroix (Lugano), Jean-Kevin Duverne (Gent), Martin Experience (Nancy), Duke Lacroix (Colorado Springs Switchbacks), Wilguens Paugain (Zulte-Waregem), Keeto Thermoncy (Young Boys)

Középpályások: Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton Wanderers), Danley Jean Jacques (Philadelphia Union), Leverton Pierre (Vizela), Woodensky Pierre (Violette), Carl Sainte (El Paso Locomotive FC), Dominique Simon (Tatran Presov)

Támadók: Josue Casimir (Auxerre), Louicius Deedson (FC Dallas), Derrick Etienne Jr. (Toronto FC), Yassin Fortune (Vizela), Wilson Isidor (Sunderland), Lenny Joseph (Ferencváros), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Caykur Rizespor), Ruben Providence (Almere City)

Szövetségi kapitány: Sébastien Migné

Marokkó

Területe: 446 550 négyzetkilométer

Népesség: 36,8 millió

Labdarúgó-szövetség alapítási éve: 1956

Út a vb-ig: az afrikai selejtező E csoportjának győzteseként jutott ki

Korábbi vb-részvételek: 6

Legnagyobb sikerek: Afrikai Nemzetek Kupája-győztes (1976, 2025), vb-negyedik (2022), olimpiai bronzérmes (2024)

Kapusok: Jasszin Bunu (al-Hilal), Munir Mohamedi (RS Berkane), Ahmed Reda Tagnauti (AS FAR)

Védők: Nusszair Mazraui (Manchester United), Anassz Szalah-Eddin (PSV Eindhoven), Juszef Bellammari (al-Ahli SC), Asraf Hakimi (PSG), Zakaria el-Uahbi (Genk), Najef Agerd (Olympique Marseille), Sadi Riad (Crystal Palace), Reduan Halhal (Mechelen), Issza Diop (Fulham)

Középpályások: Szofjan Amrabat (Real Betis), Szamir el-Murabet (Strasbourg), Ajjub Buaddi (Lille), Neil el-Ajnaui (AS Roma), Azzedin Unahi (Girona), Bilal el-Hanusz (VfB Stuttgart), Iszmael Szaibari (PSV Eindhoven)

Támadók: Abde Ezzalzuli (Real Betis), Semszdin Talbi (Sunderland), Szufian Rahimi (al-Ain), Ajub el-Kabi (Olympiakosz), Brahim Díaz (Real Madrid), Zsesszim Jasszin (Strasbourg), Ajub Amaimuni (Eintracht Frankfurt)

Szövetségi kapitány: Mohamed Uahbi

Skócia

Területe: 80 231 négyzetkilométer

Népesség: 5,5 millió

Labdarúgó-szövetség alapítási éve: 1873

Út a vb-ig: az európai selejtező C csoportjának győzteseként jutott ki

Korábbi vb-részvételek: 8

Legnagyobb sikerek: vb-részvétel (1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1998), Eb-részvétel (1992, 1996, 2021, 2024)

Kapusok: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest), Liam Kelly (Rangers)

Védők: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (al-Ettifak), Aaron Hickey (Brentford), Dom Hyam (Wrexham), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Rangers), Kieran Tierney (Celtic)

Középpályások: Ryan Christie (Bournemouth), Findlay Curtis (Kilmarnock), Lewis Ferguson (Bologna), Tyler Fletcher (Manchester United), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich City), Scott McTominay (Napoli)

Támadók: Ché Adams (Torino), Lyndon Dykes (Charlton), George Hirst (Ipswich Town), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (Southampton)

Szövetségi kapitány: Steve Clarke

D csoport

Ausztrália

Területe: 7 688 287 négyzetkilométer

Népesség: 27,7 millió

Labdarúgó-szövetség alapítási éve: 1961

Út a vb-ig: az ázsiai selejtező C csoportjának második helyezettjeként jutott ki

Korábbi vb-részvételek: 6

Legnagyobb sikerek: Ázsia-kupa-győztes (2015), Konföderációs Kupa-ezüstérmes (1997), vb-nyolcaddöntős (2006, 2022)

Kapusok: Patrick Beach (Melbourne City), Paul Izzo (Randers), Mathew Ryan (Levante)

Védők: Aziz Behich (Melbourne City), Jordan Bos (Feyenoord), Cameron Burgess (Swansea City), Alessandro Circati (Parma), Milos Degenek (APOEL), Jason Geria (Albirex Niigata), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Jacob Italiano (Grazer AK), Harry Souttar (Leicester City), Kai Trewin (New York City FC)

Középpályások: Cameron Devlin (Hearts), Jackson Irvine (St. Pauli), Mathew Leckie (Melbourne City), Connor Metcalfe (St. Pauli), Aiden O’Neill (New York City FC), Paul Okon-Engstler (Sydney FC)

Támadók: Ajdin Hrustic (Heracles Almelo), Nestory Irankunda (Watford), Awer Mabil (Castellón), Mohamed Touré (Norwich City), Nishan Velupillay (Melbourne Victory), Cristian Volpato (Sassuolo), Tete Yengi (Macsida Zelvia)

Szövetségi kapitány: Tony Popovic

Egyesült Államok

Területe: 9 833 520 négyzetkilométer

Népesség: 341,8 millió

Labdarúgó-szövetség alapítási éve: 1913

Út a vb-ig: társrendezőként nem kellett selejtezőt játszania

Korábbi vb-részvételek: 11

Legnagyobb sikerek: vb-bronzérmes (1930), Arany-kupa-győztes (1991, 2002, 2005, 2007, 2013, 2017, 2021), észak- és közép-amerikai Nemzetek Ligája-győztes (2021, 2023, 2024), Konföderációs Kupa-ezüstérmes (2009), Copa América-negyedik (1995, 2016), olimpiai ezüstérmes (1904)

Kapusok: Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (New York City FC), Matt Turner (New England Revolution)

Védők: Max Arfsten (Columbus Crew), Sergino Dest (PSV Eindhoven), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse), Tim Ream (Charlotte FC), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (FC Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Auston Trusty (Celtic)

Középpályások: Tyler Adams (Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Weston McKennie (Juventus), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Malik Tillman (Bayer Leverkusen)

Támadók: Brenden Aaronson (Leeds United), Folarin Balogun (Monaco), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Christian Pulisic (AC Milan), Tim Weah (Olympique Marseille), Haji Wright (Coventry City), Alejandro Zendejas (América)

Szövetségi kapitány: Mauricio Pochettino

Paraguay

Területe: 406 752 négyzetkilométer

Népesség: 6,5 millió

Labdarúgó-szövetség alapítási éve: 1906

Út a vb-ig: a dél-amerikai selejtező hatodik helyezettjeként jutott ki

Korábbi vb-részvételek: 8

Legnagyobb sikerek: vb-negyeddöntős (2010), Copa América-győztes (1953, 1979), olimpiai ezüstérmes (2004)

Kapusok: Gatito Fernández (Cerro Porteno), Orlando Gill (San Lorenzo), Gastón Olveira (Olimpia)

Védők: Gustavo Velázquez (Cerro Porteno), Omar Alderete (Sunderland), Juan José Cáceres (Dinamo Moszkva), Fabián Balbuena (Grémio), Júnior Alonso (Atlético Mineiro), José Canale (Lanús), Gustavo Gómez (Palmeiras), Alexandro Maidana (Talleres)

Középpályások: Ramón Sosa (Palmeiras), Diego Gómez (Brighton), Miguel Almirón (Atlanta United), Maurício Magalhaes Prado (Palmeiras), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Damián Bobadilla (Sao Paulo), Braian Ojeda (Orlando City), Matías Galarza (Atlanta United), Gustavo Caballero (Portsmouth)

Támadók: Antonio Sanabria (Cremonese), Kaku (al-Ain), Álex Arce (Independiente Rivadavia), Julio Enciso (Strasbourg), Gabriel Ávalos (Independiente), Isidro Pitta (Red Bull Bragantino)

Szövetségi kapitány: Gustavo Alfaro

Törökország

Területe: 783 562 négyzetkilométer

Népesség: 86,1 millió

Labdarúgó-szövetség alapítási éve: 1923

Út a vb-ig: az európai selejtező E csoportjának másodikjaként a kontinentális pótselejtezőről jutott ki

Korábbi vb-részvételek: 2

Legnagyobb sikerek: vb-bronzérmes (2002), Eb-bronzérmes (2008), Konföderációs Kupa-bronzérmes (2003)

Kapusok: Mert Günok (Fenerbahce), Ugurcan Cakir (Galatasaray), Altay Bayindir (Mancehster United)

Védők: Abdülkerim Bardakci (Galatasaray), Caglar Söyüncü (Fenerbahce), Eren Elmali (Galatasaray), Ferdi Kadioglu (Brighton), Merih Demiral (al-Ahli), Mert Müldür (Fenerbahce), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Caykur Rizespor), Zeki Celik (AS Roma)

Középpályások: Hakan Calhanoglu (Internazionale), Ismail Yüksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökcü (Besiktas), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Támadók: Arda Güler (Real Madrid), Baris Alper Yilmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Irfan Can Kahveci (Kasimpasa), Kenan Yildiz (Juventus), Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Yunus Akgün (Galatasaray)

Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella

E csoport

Curacao

Területe: 444 négyzetkilométer

Népesség: 156 ezer

Labdarúgó-szövetség alapítási éve: 1921

Út a vb-ig: a CONCACAF-zóna B csoportjának győzteseként jutott ki

Korábbi vb-részvételek: újonc

Legnagyobb sikerek: Arany-kupa-bronzérmes (1963, 1969)

Kapusok: Tyrick Bodak (Telstar), Trevor Doornbusch (VVV Venlo), Eloy Room (Miami FC)

Védők: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Juriën Gaari (Abha), Armando Obispo (PSV Eindhoven), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam), Roshon van Eijma (RKC Waalwijk)

Középpályások: Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Igdir), Livano Comenencia (FC Zürich), Kevin Felida (Den Bosch), Arjany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (Telstar), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk)

Támadók: Jeremy Antonisse (Kifisszia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorre (Maccabi Haifa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu), Brandley Kuwas (FC Volendam), Jürgen Locadia (Miami FC), Jearl Margaritha (Beveren)

Szövetségi kapitány: Dick Advocaat

Ecuador

Területe: 283 561 négyzetkilométer

Népesség: 17,5 millió

Labdarúgó-szövetség alapítási éve: 1925

Út a vb-ig: a dél-amerikai selejtező második helyezettjeként jutott ki

Korábbi vb-részvételek: 4

Legnagyobb sikerek: Copa América-negyedik (1959, 1993), vb-nyolcaddöntős (2006)

Kapusok: Hernán Galíndez (Huracán), Moisés Ramírez (Kifiszia), Gonzalo Valle (LDU Quito)

Védők: Félix Torres (Internacional), Piero Hincapié (Arsenal), Joel Ordónez (Club Brugge), Willian Pacho (Paris Saint-Germain), Pervis Estupinán (AC Milan), Ángelo Preciado (Atlético Mineiro), Jackson Porozo (Tijuana)

Középpályások: Jordy Alcívar (Independiente del Valle), Denil Castillo (Midtjylland), John Yeboah (Venezia), Kendry Páez (River Plate), Alan Minda (Atlético Mineiro), Pedro Vite (Pumas UNAM), Gonzalo Plata (Flamengo), Alan Franco (Atlético Mineiro), Moisés Caicedo (Chelsea), Yaimar Medina (Genk)

Támadók: Kevin Rodríguez (Royale Union Saint-Gilloise), Enner Valencia (Pachuca), Anthony Valencia (Antwerp), Jordy Caicedo (Huracán), Nilson Angulo (Sunderland), Jeremy Arévalo (VfB Stuttgart)

Szövetségi kapitány: Sebastián Beccacece

Elefántcsontpart

Területe: 322 462 négyzetkilométer

Népesség: 31,5 millió

Labdarúgó-szövetség alapítási éve: 1960

Út a vb-ig: az afrikai selejtező F csoportjának győzteseként jutott ki

Korábbi vb-részvételek: 3

Legnagyobb sikerek: Afrikai Nemzetek Kupája-győztes (1992, 2015, 2023)

Kapusok: Yahia Fofana (Caykur Rizespor), Mohamed Kone (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikosz)

Védők: Emmanuel Agbadou (Wolverhampton Wanderers), Clement Akpa (Auxerre), Ousmane Diomande (Sporting), Guela Doue (Strasbourg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossonou (Atalanta), Evan Ndicka (AS Roma), Wilfried Singo (Galatasaray)

Középpályások: Seko Fofana (Rennes), Parfait Guiagon (Charleroi), Franck Kessie (al-Ahli), Christ Oulai (Trabzonspor), Ibrahim Sangare (Nottingham Forest), Jean-Michael Seri (Maribor)

Támadók: Simon Adingra (AS Monaco), Ange-Yoan Bonny (Internazionale), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakite (Cercle Brugge), Yan Diomande (RB Leipzig), Evann Guessand (Aston Villa), Nicolas Pepe (Villarreal), Bazoumana Toure (Hoffenheim), Elye Wahi (Nice)

Szövetségi kapitány: Emerse Faé

Németország

Területe: 357 022 négyzetkilométer

Népesség: 83,5 millió

Labdarúgó-szövetség alapítási éve: 1900

Út a vb-ig: az európai selejtező A csoportjának győzteseként jutott ki

Korábbi vb-részvételek: 20

Legnagyobb sikerek: világbajnok (1954, 1974, 1990, 2014), Európa-bajnok (1972, 1980, 1996), Konföderációs Kupa-győztes (2017), olimpiai ezüstérmes (2016)

Kapusok: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern München), Alexander Nübel (VfB Stuttgart)

Védők: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Pascal Gross (Brighton), Joshua Kimmich (Bayern München), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern München), Malick Thiaw (Newcastle United)

Középpályások: Nadiem Amiri (Mainz), Leon Goretzka (Bayern München), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Jamal Musiala (Bayern München), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern München), Angelo Stiller (VfB Stuttgart)

Támadók: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Assan Ouedraogo (RB Leipzig), Leroy Sané (Galatasaray), Deniz Undav (VfB Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool), Nick Woltemade (Newcastle United)

Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann

F csoport

Hollandia

Területe: 41 865 négyzetkilométer

Népesség: 18 millió

Labdarúgó-szövetség alapítási éve: 1889

Út a vb-ig: az európai selejtező G csoportjának győzteseként jutott ki

Korábbi vb-részvételek: 11

Legnagyobb sikerek: Európa-bajnok (1988), vb-ezüstérmes (1974, 1978, 2010), Nemzetek Ligája-ezüstérmes (2019), olimpiai bronzérmes (1908, 1912, 1920)

Kapusok: Bart Verbruggen (Brighton), Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland)

Védők: Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Nathan Aké (Manchester City), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Jan Paul van Hecke (Brighton), Jorrel Hato (Chelsea), Lutsharel Geertruida (RB Leipzig)

Középpályások: Frenkie de Jong (Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Tijjani Reijnders (Manchester City), Teun Koopmeiners (Juventus), Ryan Gravenberch (Liverpool), Mats Wieffer (Brighton), Quinten Timber (Olympique Marseille), Guus Til (PSV Eindhoven), Crysencio Summerville (West Ham United)

Támadók: Memphis Depay (Corinthians), Wout Weghorst (Ajax), Donyell Malen (AS Roma), Cody Gakpo (Liverpool), Nia Lang (Galatasaray), Justin Kluivert (Bournemouth), Brian Brobbey (Sunderland)

Szövetségi kapitány: Ronald Koeman

Japán

Területe: 377 975 négyzetkilométer

Népesség: 122,9 millió

Labdarúgó-szövetség alapítási éve: 1921

Út a vb-ig: az ázsiai selejtező C csoportjának győzteseként jutott ki

Korábbi vb-részvételek: 7

Legnagyobb sikerek: Ázsia-kupa-győztes (1992, 2000, 2004, 2011), Konföderációs Kupa-ezüstérmes (2001), olimpiai bronzérmes (1968), vb-nyolcaddöntős (2002, 2010, 2018, 2022)

Kapusok: Szuzuki Zion (Parma), Oszako Keiszuke (Sanfrecce Hiroshima), Hajakava Tomoki (Kashima Antlers)

Védők: Nagatomo Juto (FC Tokió), Tanigucsi Sogo (Sint-Truiden), Itakura Ko (Ajax), Vatanabe Cujosi (Feyenoord), Tomijaszu Takehiro (Ajax), Ito Hiroki (Bayern München), Szeko Ajumu (Le Havre), Szugavara Jukinari (Werder Bremen), Szuzuki Junnoszuke (Köbenhavn)

Középpályások: Endo Vataru (Liverpool), Doan Ricu (Eintracht Frankfurt), Kubo Takefusza (Real Sociedad), Ito Junya (Genk), Tanaka Ao (Leeds United), Kamada Daicsi (Crystal Palace), Szano Kaisu (Mainz), Szuzuki Juito (Freiburg)

Támadók: Ueda Ajasze (Feyenoord), Maeda Daizen (Celtic), Ogava Koki (NEC Nijmegen), Nakamura Keito (Reims), Siogani Kento (VfL Wolfsburg), Goto Keiszuke (Sint-Truiden)

Szövetségi kapitány: Morijaszu Hadzsime

Svédország

Területe: 450 295 négyzetkilométer

Népesség: 10,6 millió

Labdarúgó-szövetség alapítási éve: 1904

Út a vb-ig: a Nemzetek Ligájából a kontinentális pótselejtezőről jutott ki

Korábbi vb-részvételek: 12

Legnagyobb sikerek: vb-ezüstérmes (1958), Eb-negyedik (1992), olimpiai bajnok (1948)

Kapusok: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Jacob Widell Zetterström (Derby County)

Védők: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Lindelöf (Aston Villa), Erik Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta Vigo), Elliot Stroud (Mjällby), Daniel Svensson (Borussia Dortmund)

Középpályások: Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur), Jesper Karlström (Udinese), Mattias Svanberg (VfL Wolfsburg), Besfort Zeneli (Royale Union Saint-Gilloise)

Támadók: Taha Ali (Malmö), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle United), Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Club Brugge), Benjamin Nygren (Celtic), Ken Sema (Pafosz)

Szövetségi kapitány: Graham Potter

Tunézia

Területe: 163 610 négyzetkilométer

Népesség: 12 millió

Labdarúgó-szövetség alapítási éve: 1957

Út a vb-ig: az afrikai selejtező H csoportjának győzteseként jutott ki

Korábbi vb-részvételek: 6

Legnagyobb sikerek: Afrikai Nemzetek Kupája-győztes (2004)

Kapusok: Szabri Ben Hesszen (Etoile Sahel), Ajmen Dahman (CS Sfaxien), Abdelmuhib Samak (Club Africain)

Védők: Ali Abdi (Nice), Adem Arusz (Kasimpasa), Mohamed Amine Ben Hamida (Esperance), Dylan Bronn (Servette), Mutaz Neffati (Norrköping), Omar Rekik (Maribor), Raed Sikaui (US Monastir), Montasszar Talbi (Lorient), Jan Faliri (Young Boys)

Középpályások: Anisz Ben Szlimane (Norwich City), Mortadha Ben Uanesz (Kasimpasa), Iszmael Garbi (Augsburg), Mohamed Hadzs Mahmud (Lugano), Rani Khedira (Union Berlin), Hannibal Mezsbri (Burnley), Iljasz esz-Szhiri (Eintracht Frankfurt)

Támadók: Kalil Ajari (PSG), Eliasz Asuri (Köbenhavn), Rajan Ellumi (Vancouver Whitecaps), Hazem Masturi (Dinamo Mahacskala), Firasz Sauat (Club Africain), Eliasz Szaad (Hannover 96), Sebastian Tunekti (Celtic)

Szövetségi kapitány: Sabri Lamouchi

G csoport

Belgium

Területe: 30 689 négyzetkilométer

Népesség: 11,8 millió

Labdarúgó-szövetség alapítási éve: 1895

Út a vb-ig: az európai selejtező J csoportjának győzteseként jutott ki

Korábbi vb-részvételek: 14

Legnagyobb sikerek: vb-bronzérmes (2018), Európa-bajnoki ezüstérmes (1980), Európa-bajnoki bronzérmes (1972), olimpiai bajnok (1920), olimpiai bronzérmes (1900)

Kapusok: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Strasbourg)

Védők: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting), Maxim De Cuyper (Brighton), Koni De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt)

Középpályások: Kevin De Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona)

Támadók: Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Matias Fernandez-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Strasbourg), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal)

Szövetségi kapitány: Rudi Garcia

Egyiptom

Területe: 1 010 408 négyzetkilométer

Népesség: 107,9 millió

Labdarúgó-szövetség alapítási éve: 1921

Út a vb-ig: az afrikai selejtező A csoportjának győzteseként jutott ki

Korábbi vb-részvételek: 3

Legnagyobb sikerek: Afrikai Nemzetek Kupája-győztes (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010), vb-nyolcaddöntős (1934)

Kapusok: Mohamed el-Senavi (al-Ahli), Musztafa Sobeir (al-Ahli), El-Mahdi Szoliman (Zamalek), Mohamed Ala (El Guna)

Védők: Mohamed Hani (al-Ahli), Tarek Ala (ZED), Hamdi Fathi (al-Vakra), Rami Rabia (al-Ain), Jasszer Ibrahim (al-Ahli), Hosszam Abdelmagid (Zamalek), Mohamed Abdelmonem (Nice), Ahmed el-Fotuh (Zamalek), Karim Hafez (Pyramids)

Középpályások: Marvan Attia (al-Ahli), Mohanad Lasin (Pyramids), Nabil Emad Donga (al-Nadzsma), Mahmud Szaber (ZED), Ahmed Szajed Zizo (al-Ahli), Emam Asur (al-Ahli), Musztafa Ziko (Pyramids), Mahmud Hasszan Trézéguet (al-Ahli), Ibrahim Adel (FC Nordsjaelland), Haisszem Hasszan (Real Oviedo)

Támadók: Omar Marmus (Manchester City), Mohamed Szalah (Liverpool), Hamza Abdelkarim (Barcelona)

Szövetségi kapitány: Hosszam Hasszan

Irán

Területe: 1 648 195 négyzetkilométer

Népesség: 92,4 millió

Labdarúgó-szövetség alapítási éve: 1920

Út a vb-ig: az ázsiai selejtező A csoportjának győzteseként jutott ki

Korábbi vb-részvételek: 6

Legnagyobb sikerek: Ázsia-kupa-győztes (1968, 1972, 1976)

Kapusok: Alireza Beiranvand (Tractor SC), Szejed Hosszein Hosszeini (Szepaha), Pajam Niazmand (Perszepolisz)

Védők: Danial Eiri (Zob Ahan), Esan Hajszafi (Szepahan), Szaleh Hardani (Eszteglal), Hosszein Kanani (Perszepolisz), Soja Khalilzadeh (Tractor SC), Milad Mohammadi (Perszepolisz), Ali Nemati (Foolad), Ramin Rezeaian (Foolad)

Középpályások: Szaman Goddosz (Kalba), Szaeid Ezatolahi (al-Ahli), Ruzbeh Chesmi (Eszteglal), Amir Mohammad Razzaghinia (Eszteglal), Mohammad Ghorbani (al-Wahda), Mehdi Ghaedi (al-Naszr), Aria Yousefi (Szepahan), Alireza Jahanbakhsh (Dender EH), Mohammad Mohebi (FC Rosztov), Mehdi Torabi (Tractor SC)

Támadók: Ali Alipour (Perszepolisz), Dennis Dargahi (Standard Liége), Amirhosszein Hosszeinzadeh (Tractor SC), Mehdi Taremi (Olympiakosz), Shahrijar Moghanlo (Kalba)

Szövetségi kapitány: Amir Ghalenoei

Új-Zéland

Területe: 263 310 négyzetkilométer

Népesség: 5,3 millió

Labdarúgó-szövetség alapítási éve: 1891

Út a vb-ig: az óceániai selejtező győzteseként jutott ki

Korábbi vb-részvételek: 2

Legnagyobb sikerek: Óceániai Nemzetek Kupája győztese (1973, 1998, 2002, 2008, 2016, 2024)

Kapusok: Max Crocombe (Milwall), Alex Paulsen (Lechia Gdansk), Michael Woud (Auckland FC)

Védők: Tyler Bindon (Nottingham Forest), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Wrexham), Francis De Vries (Auckland FC), Callan Elliot (Auckland FC), Tim Payne (Wellington Phoenix), Nando Pijanker (Auckland FC), Tommy Smith (Braintree Town), Finn Surman (Portland Timbers)

Középpályások: Lachlan Bayliss (Newcastle Jets), Joe Bell (Viking), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Marko Stamenic (Swansea City), Ryan Thomas (PEC Zwolle)

Támadók: Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Matt Garbett (Peterborough United), Eli Just (Motherwell), Callum McCowatt (Silkeborg), Ben Old (Saint-Etienne), Jesse Randall (Auckland FC), Sapreet Singh (Wellington Phoenix), Ben Waine (Port Vale), Chris Wood (Nottingham Forest)

Szövetségi kapitány: Darren Bazeley

H csoport

Spanyolország

Területe: 506 030 négyzetkilométer

Népesség: 49,7 millió

Labdarúgó-szövetség alapítási éve: 1913

Út a vb-ig: az európai selejtező E csoportjának győzteseként jutott ki

Korábbi vb-részvételek: 16

Legnagyobb sikerek: világbajnok (2010), Európa-bajnok (1964, 2008, 2012, 2024), Nemzetek Ligája-győztes (2023), olimpiai bajnok (1992, 2024), Konföderációs Kupa-ezüstérmes (2013)

Kapusok: David Raya (Arsenal), Joan García (Barcelona), Unai Simón (Athletic Bilbao)

Védők: Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Eric García (Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea), Marc Pubill (Atlético Madrid), Marcos Llorente (Atlético Madrid), Pau Cubarsí (Barcelona), Pedro Porro (Tottenham Hotspur)

Középpályások: Álex Baena (Atlético Madrid), Fabián Ruiz (PSG), Gavi (Barcelona), Martín Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Pedri (Barcelona), Rodri (Manchester City)

Támadók: Borja Iglesias (Celta Vigo), Dani Olmo (Barcelona), Ferran Torres (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yéremy Pino (Crystal Palace), Victor Munoz (Osasuna)

Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

Szaúd-Arábia

Területe: 2 149 690 négyzetkilométer

Népesség: 33,7 millió

Labdarúgó-szövetség alapítási éve: 1956

Út a vb-ig: az ázsiai selejtező C csoportjának harmadik helyezettjeként a kontinentális pótselejtezőről jutott ki

Korábbi vb-részvételek: 6

Legnagyobb sikerek: Ázsia-kupa-győztes (1984, 1988, 1996), vb-nyolcaddöntős (1994), Arany-kupa-negyeddöntős (2025)

Kapusok: Mohammed al-Ovaisz (al-Ula), Navaf al-Akvidi (al-Naszr), Ahmed al-Kasszar (al-Kvadszija)

Védők: Abdulelah al-Amri (al-Naszr), Hasszan Tambakti (al-Hilal), Dzsehad Tikri (al-Kvadszija), Ali Ladzsami (al-Hilal), Hasszan Kades (al-Ittihad), Szaud Abdulhamid (Lens), Mohammed Abu al-Szamat (al-Kvadszija), Ali Majrasi (al-Ahli), Moteb al-Harbi (al-Hilal), Nawaf Busal (al-Naszr), Szultan al-Gannam (al-Naszr)

Középpályások: Mohammed Kanno (al-Hilal), Abdullah al-Kajbari (al-Naszr), Zijad al-Johani (al-Ahli), Nasszer al-Davszari (al-Hilal), Muszab al-Dzsuvajr (al-Kvadszija), Ala al-Hedzsi (Neom Sports), Szalem al-Davszari (al-Hilal), Kalid al-Gannam (al-Ettifaq), Ajman Jahja (al-Naszr)

Támadók: Firasz al-Burajkan (al-Ahli), Szaleh al-Sehri (al-Ittihad), Abdullah al-Hamdan (al-Naszr)

Szövetségi kapitány: Georgiosz Donisz

Uruguay

Területe: 176 215 négyzetkilométer

Népesség: 3,5 millió

Labdarúgó-szövetség alapítási éve: 1900

Út a vb-ig: a dél-amerikai selejtező negyedik helyezettjeként jutott ki

Korábbi vb-részvételek: 14

Legnagyobb sikerek: világbajnok (1930, 1950), Copa América-győztes (1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959, 1967, 1983, 1987, 1995, 2011), olimpiai bajnok (1924, 1928)

Kapusok: Sergio Rochet (Internacional), Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata), Santiago Mele (Monterrey)

Védők: Guillermo Varela (Flamengo), Ronald Araujo (Barcelona), José María Giménez (Atlético Madrid), Santiago Bueno (Wolverhampton Wanderers), Sebastián Cáceres (CF América), Mathías Olivera (Napoli), Joaquín Piquerez (Palmeiras), Matías Vina (River Plate)

Középpályások: Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martínez (Palmeiras), Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur), Federico Valverde (Real Madrid), Agustín Canobbio (Fluminense), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake), Giorgan de Arrascaeta (Flamengo), Nicolás de la Cruz (Flamengo), Rodrigo Zalazar (Braga), Facundo Pellistri (Panathinaikosz), Maximiliano Araújo (Sporting), Brian Rodríguez (CF América)

Támadók: Rodrigo Aguirre (Tigres), Federico Vinas (Real Oviedo), Darwin Nunez (al-Hilal)

Szövetségi kapitány: Marcelo Bielsa

Zöld-foki-szigetek

Területe: 4 033 négyzetkilométer

Népesség: 491 ezer

Labdarúgó-szövetség alapítási éve: 1982

Út a vb-ig: az afrikai selejtező D csoportjának győzteseként jutott ki

Korábbi vb-részvételek: újonc

Legnagyobb sikerek: Afrikai Nemzetek Kupája-negyeddöntős (2013, 2023)

Kapusok: Carlos dos Santos (San Diego), Marcio Rosa (Montana 1921), Vozinha (Chaves)

Védők: Sidny Cabral (Benfica), Diney Borges (al-Bataeh), Logan Costa (Villarreal), Roberto Lopes (Shamrock Rovers), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Kelvin Pires (SJK Seinäjoki), Stopira (Torreense)

Középpályások: Telmo Arcanjo (Vitoria Guimaraes), Deroy Duarte (Ludogorec), Laros Duarte (Puskás Akadémia), Joao Paulo Fernandes (Otelul Galati), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Kevin Pina (Krasznodar), Yannick Semedo (Farense)

Támadók: Gilson Benchimol (Akron Toljatti), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Dailon Livramento (Casa Pia), Ryan Mendes (Igdir), Nuno da Costa (Istanbul Basaksehir), Garry Rodrigues (Apollon Limasszol), Willy Semedo (Omonia Nicosia), Helio Varela (Maccabi Tel-Aviv)

Szövetségi kapitány: Pedro Leitao Brito

I csoport

Franciaország

Területe: 632 702 négyzetkilométer

Népesség: 69,1 millió

Labdarúgó-szövetség alapítási éve: 1919

Út a vb-ig: az európai selejtező D csoportjának győzteseként jutott ki

Korábbi vb-részvételek: 16

Legnagyobb sikerek: világbajnok (1998, 2018), Európa-bajnok (1984, 2000), Konföderációs Kupa-győztes (2001, 2003), Nemzetek Ligája-győztes (2021), olimpiai bajnok (1984)

Kapusok: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes)

Védők: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Théo Hernandez (al-Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Koundé (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern München)

Középpályások: N'Golo Kanté (Fenerbahce), Manu Koné (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG)

Támadók: Maghnes Akliouche (AS Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Kylian Mbappé (Real Madrid), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Michael Olise (Bayern München), Marcus Thuram (Internazionale)

Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

Irak

Területe: 438 317 négyzetkilométer

Népesség: 46,1 millió

Labdarúgó-szövetség alapítási éve: 1948

Út a vb-ig: az ázsiai selejtező B csoportjának harmadik helyezettjeként került a kontinentális pótkvalifikációba, ahonnan harmadikként az interkontinentális pótselejtezőről jutott ki

Korábbi vb-részvételek: 1

Legnagyobb sikerek: Ázsia-kupa-győztes (2007), Ázsia-játékok-győztes (1982), Öböl-kupa-győztes (1979, 1984, 1988, 2023), Arab Nemzetek Kupája-győztes (1964, 1966, 1985, 1988)

Kapusok: Fahad Talib (al-Talaba), Dzsalal Hasszan (az-Zavra), Ahmed Baszil (al-Sorta)

Védők: Husszein Ali (Pogon Szczecin), Manaf Junisz (a-Sorta), Zaid Tahszeen (Pahtakor), Rebin Szulaka (Port), Akam Hasim (al-Zavra), Mercsasz Doszki (Viktoria Plzen), Ahmed Jahja (al-Sorta), Zaid Iszmail (al-Talaba), Fransz Putrosz (Persib Bandung), Musztafa Szaadoon (al-Sorta)

Középpályások: Amir al-Ammari (Cracovia), Kevin Jakob (Aarhus), Zidane Ikbal (Utrecht), Aimar Ser (Sarpsborg), Ibrahim Bajes (al-Dafra), Ahmed Kvaszim (Nashville FC), Jusszef Amin (AEK Larnaca), Marko Fardzsi (Venezia)

Támadók: Ali Jasszim (al-Nadzsma), Ali al-Hamadi (Luton Town), Ali Juszif (al-Talaba), Ajmen Husszein (al-Karma), Mohanad Ali (Dibba)

Szövetségi kapitány: Graham Arnold

Norvégia

Területe: 385 207 négyzetkilométer

Népesség: 5,6 millió

Labdarúgó-szövetség alapítási éve: 1902

Út a vb-ig: az európai selejtező I csoportjának győzteseként jutott ki

Korábbi vb-részvételek: 3

Legnagyobb sikerek: vb-nyolcaddöntős (1938, 1998), olimpiai bronzérmes (1936)

Kapusok: Örjan Haskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hamburg)

Védők: Kristoffer Ajer (Brentford), Fredrik Björkan (Bodö/Glimt), Henrik Falchener (Vikingur), Torbjörn Heggem (Bologna), Sondre Langaas (Derby County), Leo Skiri Östigaard (Genoa), Marcus Holmgren Pedersen (Torino FC), Julian Ryerson (Borussia Dortmund), David Möller Wolfe (Wolverhampton Wanderers)

Középpályások: Thelo Aasgaard (Rangers), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodö/Glimt), Sander Berge (Fulham), Martin Ödegaard (Arsenal), Morten Thorsby (Cremonese), Kristian Thorstvedt (Sassuolo)

Támadók: Oscar Bobb (Fulham), Erling Haaland (Manchester City), Jens Petter Hauge (Bodö/Glimt), Antonio Nusa (RB Leipzig), Andreas Schjelderup (Benfica), Alexander Sörloth (Atlético Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace)

Szövetségi kapitány: Stale Solbakken

Szenegál

Területe: 196 722 négyzetkilométer

Népesség: 18,8 millió

Labdarúgó-szövetség alapítási éve: 1960

Út a vb-ig: az afrikai selejtező B csoportjának győzteseként jutott ki

Korábbi vb-részvételek: 3

Legnagyobb sikerek: Afrikai Nemzetek Kupája-győztes (2022), vb-negyeddöntős (2002)

Kapusok: Mory Diaw (Le Havre), Yehvann Diouf (Nice), Édouard Mendy (al-Ahli)

Védők: Krépin Diatta (AS Monaco), El Hadji Malick Diouf (West Ham United), Ismail Jakobs (Galatasaray), Kalidou Koulibaly (al-Hilal), Antoine Mendy (Nice), Moussa Niakhaté (Olympique Lyon), Mamadou Sarr (Strasbourg), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa)

Középpályások: Lamine Camara (AS Monaco), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Habib Diarra (Sunderland), Idrissa Gana Gueye (Everton), Pape Gueye (Villarreal), Bara Sapoko Ndiaye (Bayern München), Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur)

Támadók: Assane Diao (Como), Bamba Dieng (Lorient), Nicolas Jackson (Bayern München), Sadio Mané (al-Nasszr), Ibrahima Mbaye (Paris Saint-Germain), Chérif Ndiaye (Samsunspor), Iliman Ndiaye (Everton), Ismaila Sarr (Crystal Palace)

Szövetségi kapitány: Pape Thiaw

J csoport

Algéria

Területe: 2 381 741 négyzetkilométer

Népesség: 47,4 millió

Labdarúgó-szövetség alapítási éve: 1962

Út a vb-ig: az afrikai selejtező G csoportjának győzteseként jutott ki

Korábbi vb-részvételek: 4

Legnagyobb sikerek: Afrikai Nemzetek Kupája-győztes (1990, 2019), vb-nyolcaddöntős (2014)

Kapusok: Usszama Benbot (USM Alger), Melvin Masstil (Nyon), Luca Zidane (Granada)

Védők: Acsraf Abada (USM Alger), Rajan Ait Nuri (Manchester City), Zinedine Belaid (JS Kabylie), Rafik Belgali (Verona), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Samir Chergui (Paris FC), Jauen Hadzsam (Young Boys), Aissza Mandi (Lille), Mohamed Amine Tugai (Esperance)

Középpályások: Husszem Auar (al-Ittihad), Nabil Bentaleb (Lille), Hicsam Budaui (Nice), Fares Chaibi (Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Jasszine Titraui (Charleroi), Ramiz Zerruki (Twente)

Támadók: Mohamed Amine Amura (VfL Wolfsburg), Nadir Benbuali (ETO FC Győr), Adil Bulbina (al-Duhail), Fares Gedzsemisz (Frosinone), Amine Guiri (Olympique Marseille), Rijad Marez (al-Ahli), Anisz Hadzs Mussza (Feyenoord)

Szövetségi kapitány: Vladimir Petkovic

Argentína

Területe: 2 780 085 négyzetkilométer

Népesség: 46,7 millió

Labdarúgó-szövetség alapítási éve: 1893

Út a vb-ig: a dél-amerikai selejtező győzteseként jutott ki

Korábbi vb-részvételek: 18

Legnagyobb sikerek: világbajnok (1978, 1986, 2022), Copa América-győztes (1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993, 2021, 2024), Konföderációs Kupa-győztes (1992), olimpiai bajnok (2004, 2008)

Kapusok: Emiliano Martínez (Aston Villa), Géronimo Rulli (Olympique Marseille), Juan Musso (Atlético Madrid)

Védők: Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Facundo Medina (Olympique Marseille), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Nahuel Molina (Atlético Madrid), Nicolás Otamendi (Benfica), Nicolas Tagliafico (Olympique Lyon)

Középpályások: Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernandez (Chelsea), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Giovani Lo Celso (Real Betis), Leandro Paredes (River Plate), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Valentin Barco (Strasbourg)

Támadók: Giuliano Simeone (Atlético Madrid), José Manuel López (Palmeiras), Julián Álvarez (Atlético Madrid), Lautaro Martínez (Internazionale), Lionel Messi (Inter Miami), Nico Paz (Como), Nicolás González (Atlético Madrid), Thiago Almada (Atlético Madrid)

Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni

Ausztria

Területe: 83 879 négyzetkilométer

Népesség: 9,2 millió

Labdarúgó-szövetség alapítási éve: 1904

Út a vb-ig: az európai selejtező H csoportjának győzteseként jutott ki

Korábbi vb-részvételek: 7

Legnagyobb sikerek: vb-bronzérmes (1954), Eb-nyolcaddöntős (2021, 2024)

Kapusok: Patrick Pentz (Bröndby), Alexander Schlager (Red Bull Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Plzen)

Védők: David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham Hotspur), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (Freiburg), Phillipp Mwene (Mainz), Stefan Posch (Mainz), Alexander Prass (Hoffenheim), Michael Svoboda (Venezia)

Középpályások: Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Braga), Konrad Laimer (Bayern München), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Romano Schmid (Werder Bremen), Alessandro Schöpf (Wolfsberger AC), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Paul Wanner (PSV Eindhoven), Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg)

Támadók: Marko Arnautovic (Crvena zvezda), Michael Gregoritsch (Augsburg), Sasa Kalajdzic (LASK Linz)

Szövetségi kapitány: Ralf Rangnick

Jordánia

Területe: 89 342 négyzetkilométer

Népesség: 11,5 millió

Labdarúgó-szövetség alapítási éve: 1949

Út a vb-ig: az ázsiai selejtező B csoportjának második helyezettjeként jutott ki

Korábbi vb-részvételek: újonc

Legnagyobb sikerek: Ázsia-kupa-negyeddöntős (2004, 2011)

Kapusok: Jazid Abu Laila (al-Husszein), Abdullah al-Fahuri (al-Vehdat), Nur Bani Attieh (al-Fajszali)

Védők: Abdullah Naszib (al-Zavra), Szaad al-Rosan (al-Husszein), Jazan al-Arab (FC Szöul), Szalim Obeid (al-Husszein), Mohammad Abu al-Nadi (Selangor), Hosszam Abu al-Dahab (al-Fajszali), Ehszan Haddad (al-Husszein), Anasz Badavi (al-Fajszali), Muhannad Abu Taha (al-Kuva al-Dzsavija), Mohammad Abu Hasis (al-Karma)

Középpályások: Nur al-Ravabdeh (Selangor), Nizar al-Rasdan (Katar SC), Ibrahim Szadeh (al-Karma), Radzsaei Ajed (al-Husszein), Amer Dzsamusz (al-Zavra), Mohammad al-Daud (al-Vehdat), Mahmud al-Mardi (al-Husszein)

Támadók: Musza al-Tamari (Rennes), Uda al-Fahuri (Pyramids), Mohammad Abu Zraiq (Raja Casablanca), Ali Azaizeh (al-Sabab), Ali Olvan (al-Szailija)

Szövetségi kapitány: Dzsamal Szellami

K csoport

Kolumbia

Területe: 1 141 748 négyzetkilométer

Népesség: 52,7 millió

Labdarúgó-szövetség alapítási éve: 1924

Út a vb-ig: a dél-amerikai selejtező harmadik helyezettjeként jutott ki

Korábbi vb-részvételek: 6

Legnagyobb sikerek: vb-negyeddöntős (2014), Copa América-győztes (2001), Arany-kupa-ezüstérmes (2000)

Kapusok: Camilo Vargas (Atlas), Alvaro Montero (Velez Sarsfield), David Ospina (Atletico Nacional)

Védők: Davinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumi (Bologna), Yerry Mina (Cagliari), Willer Ditta (Cruz Azul), Daniel Munoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Johan Mojica (Mallorca), Deiver Machado (Nantes)

Középpályások: Richard Rios (Benfica), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Kevin Castano (River Plate), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense), Gustavo Puerta (Racing Santander), Jhon Arias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Fernando Quintero (River Plate), James Rodríguez (Minnesota United), Jaminton Campaz (Rosario Central)

Támadók: Juan Camilo Cucho Hernández (Real Betis), Luis Díaz (Bayern München), Luis Suárez (Sporting), Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama), Jhon Córdoba (Krasznodar)

Szövetségi kapitány: Néstor Lorenzo

Kongói DK

Területe: 2 345 409 négyzetkilométer

Népesség: 124,4 millió

Labdarúgó-szövetség alapítási éve: 1919

Út a vb-ig: az afrikai selejtező B csoportjának második helyezettjeként a kontinentális pótkvalifikáció megnyerésével az interkontinentális pótselejtezőről jutott ki

Korábbi vb-részvételek: 1

Legnagyobb sikerek: Afrikai Nemzetek Kupája-győztes (1968, 1974)

Kapusok: Matthieu Epolo (Standard Liége), Timothy Fayulu (Noah), Lionel Mpasi (Le Havre)

Védők: Dylan Batubinsika (AEL Larissza), Rocky Bushiri (Hibernian), Gedoon Kalulu (Arisz Limasszol), Steve Kapuadi (Widzew Lódz), Joris Kayembe (Racing Genk), Arthur Masuaku (Lens), Chancel Mbemba (Lille), Axel Tuanzebe (Burnley), Aaron Wan-Bissaka (West Ham United)

Középpályások: Theo Bongonda (Szpartak Moszkva), Brian Cipenga (Castellón), Meshack Elia (Alanyaspor), Gael Kakuta (AEL Larissza), Edo Kayembe (Watford), Nathanael Mbuku (Montpellier), Samuel Moutoussamy (Atromitosz), Ngal'ayel Mukau (Lille), Charles Pickel (Espanyol), Noah Sadiki (Sunderland)

Támadók: Cedric Bakambu (Real Betis), Simon Banza (al-Dzsazira), Fiston Mayele (Pyramids FC), Yoane Wissa (Newcastle United)

Szövetségi kapitány: Sébastien Desabre

Portugália

Területe: 92 225 négyzetkilométer

Népesség: 10,7 millió

Labdarúgó-szövetség alapítási éve: 1914

Út a vb-ig: az európai selejtező F csoportjának győzteseként jutott ki

Korábbi vb-részvételek: 8

Legnagyobb sikerek: Európa-bajnok (2016), Nemzetek Ligája-győztes (2019, 2025), vb-bronzérmes (1966), Konföderációs Kupa-bronzérmes (2017)

Kapusok: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting)

Védők: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nélson Semedo (Fenerbahce), Joao Cancelo (al-Hilal/Barcelona), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Goncalo Inácio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Rúben Dias (Manchester City), Tomás Araújo (Benfica)

Középpályások: Rúben Neves (al-Hilal), Samuel Costa (Mallorca), Joao Neves (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City)

Támadók: Joao Félix (al-Naszr), Francisco Trincao (Sporting), Francisco Conceicao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (AC Milan), Goncalo Guedes (Real Sociedad), Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain), Cristiano Ronaldo (al-Naszr)

Szövetségi kapitány: Roberto Martínez

Üzbegisztán

Területe: 448 978 négyzetkilométer

Népesség: 38,2 millió

Labdarúgó-szövetség alapítási éve: 1946

Út a vb-ig: az ázsiai selejtező A csoportjának második helyezettjeként jutott ki

Korábbi vb-részvételek: újonc

Legnagyobb sikerek: Ázsia-kupa-4. (2011)

Kapusok: Utkir Juszupov (Navbahor), Abduvohid Nematov (Naszaf), Botirali Ergasev (Neftcsi Fergana)

Védők: Rusztam Asurmatov (Eszteglal), Farruh Szajfijev (Neftcsi Fergana), Hojiakbar Alijonov (Pahtakor), Serzod Naszrullajev (Naszaf), Umar Esmurodov (Naszaf), Abdukodir Huszanov (Manchester City), Abdulla Abdullajev (Dibba), Behruz Karimov (Szurhon), Jahongir Urozov (Dinamo Szamarkand), Avazbek Ulmaszalijev (AGMK)

Középpályások: Otabek Sukurov (Banijasz), Jaloliddin Masaripov (Eszteglal), Odiljon Hamrobekov (Tractor), Oston Urunov (Perszepolisz), Jamsid Iszkanderov (Neftcsi Fergana), Dosztonbek Hamdamov (Pahtakor), Abboszbek Fajzullajev (Basaksehir), Akmal Mozgovoj (Pahtakor), Azizjon Ganijev (al-Bataeh), Serzod Eszanov (Buhara)

Támadók: Eldor Somurodov (Basaksehir), Igor Szergejev (Perszepolisz), Azizbek Amonov (Buhara)

Szövetségi kapitány: Fabio Cannavaro

L csoport

Anglia

Területe: 130 310 négyzetkilométer

Népesség: 58,6 millió

Labdarúgó-szövetség alapítási éve: 1863

Út a vb-ig: az európai selejtező K csoportjának győzteseként jutott ki

Korábbi vb-részvételek: 16

Legnagyobb sikerek: világbajnok (1966), Európa-bajnoki ezüstérmes (2021, 2024), Nemzetek Ligája-bronzérmes (2019)

Kapusok: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City)

Védők: Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle United), Marc Guéhi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O'Reilly (Manchester City), Dan Burn (Newcastle United), Djed Spence (Tottenham Hotspur)

Középpályások: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa), Kobbie Mainoo (Manchester United)

Támadók: Harry Kane (Bayern München), Ivan Toney (al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle United), Eberechi Eze (Arsenal)

Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel

Ghána

Területe: 240 000 négyzetkilométer

Népesség: 35 millió

Labdarúgó-szövetség alapítási éve: 1957

Út a vb-ig: az afrikai selejtező I csoportjának győzteseként jutott ki

Korábbi vb-részvételek: 4

Legnagyobb sikerek: Afrikai Nemzetek Kupája-győztes (1963, 1965, 1978, 1982), vb-negyeddöntős (2010)

Kapusok: Joseph Anang (St. Patrick Athletic), Benjamin Asare (Hearts of Oak), Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen)

Védők: Jonas Adjetey (VfL Wolfsburg), Derrick Luckassen (Pafosz), Gideon Mensah (Auxerre), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Jerome Opoku (Basaksehir), Kojo Oppong Preprah (Nice), Baba Abdul Rahman (PAOK), Alidu Seidu (Rennes), Marvin Senaya (Auxerre)

Középpályások: Augustine Boakye (Saint-Étienne), Abdul Fatawu Issahaku (Leicester City), Elisha Owusu (Auxerre), Thomas Partey (Villarreal), Kwasi Sibo (Real Oviedo), Kamal Deen Sulemana (Atalanta), Caleb Yirenkyi (Nordsjealland)

Támadók: Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen), Jordan Ayew (Leicester City), Christopher Bonsu Baah (al-Kvadszija), Ernest Nuamah (Olympique Lyon), Antoine Semenyo (Manchester City), Brandon Thomas-Asante (Coventry City), Inaki Williams (Athletic Bilbao)

Szövetségi kapitány: Carlos Queiroz

Horvátország

Területe: 56 561 négyzetkilométer

Népesség: 3,9 millió

Labdarúgó-szövetség alapítási éve: 1912

Út a vb-ig: az európai selejtező L csoportjának győzteseként jutott ki

Korábbi vb-részvételek: 6

Legnagyobb sikerek: vb-ezüstérmes (2018), vb-bronzérmes (1998, 2022), Eb-negyeddöntős (1996, 2008), Nemzetek Ligája-ezüstérmes (2023)

Kapusok: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Dominik Kotarski (Köbenhavn), Ivor Pandur (Hull City)

Védők: Josko Gvardiol (Manchester City), Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax), Josip Stanisic (Bayern München), Marin Pongracic (Fiorentina), Martin Erlic (Midtjylland), Luka Vuskovic (Hamburg)

Középpályások: Luka Modric (AC Milan), Mateo Kovacic (Manchester City), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Luka Sucic (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakic (Augsburg), Petar Sucic (Internazionale), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka)

Támadók: Ivan Perisic (PSV Eindhoven), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Orlando City), Petar Musa (FC Dallas), Igor Matanovic (Freiburg)

Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic

Panama

Területe: 75 417 négyzetkilométer

Népesség: 4,3 millió

Labdarúgó-szövetség alapítási éve: 1937

Út a vb-ig: a CONCACAF-zóna A csoportjának győzteseként jutott ki

Korábbi vb-részvételek: 1

Legnagyobb sikerek: Arany-kupa-ezüstérmes (2005, 2013, 2023), Arany-kupa-bronzérmes (2015), észak- és közép-amerikai Nemzetek Ligája-ezüstérmes (2025), Copa América-negyeddöntős (2024)

Kapusok: Luis Mejía (Club Nacional), Orlando Mosquera (al-Fajha), César Samudio (CD Marathón)

Védők: Andrés Andrade (LASK Linz), César Blackman (Slovan Bratislava), José Córdoba (Norwich City), Éric Davis (Plaza Amador), Fidel Escobar (Deportivo Saprissa), Edgardo Farina (Nyizsnyij Novgorod), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaria), Roderick Miller (Turan-Tovuz), Amir Murillo (Besiktas), Jiovany Ramos (Academia Puerto Cabello)

Középpályások: Yoel Bárcenas (Mazatlán), Adalberto Carrasquilla (UNAM Pumas), Aníbal Godoy (San Diego FC), Carlos Harvey (Minnesota United), Azarias Londono (Universidad Católica), Cristian Martinez (Ironi Kiryat Shmona), Alberto Quintero (Plaza Amador), José Luis Rodríguez (FC Juárez), César Yanis (CD Cobresal)

Támadók: Ismael Diaz (Club León), José Fajardo (Universidad Católica), Tomás Rodríguez (Deportivo Saprissa), Cecilio Waterman (Universidad de Concepción)

Szövetségi kapitány: Thomas Christiansen