Felfüggesztették az EU Transzparencia Regiszteréből az MCC-t

Felfüggesztették a brüsszeli MCC-t az Európai Unió lobbi- és kampányszervezeteinek nyilvántartásából, miután a szervezet nem tett eleget bevallási kötelezettségeinek, nem hozta nyilvánosságra pénzügyi adatait, köztük azt sem, hogy honnan származik a finanszírozása – írja a Politico alapján az Index.

A cikk megjelenését követően az MCC Brussels közölte a lappal, hogy a törlés oka nem az volt, hogy nem hozták nyilvánosságra pénzügyi adataikat. Állításuk szerint az már „rég megtörtént”. A felfüggesztést az eredményezte, hogy a magyar Mathias Corvinus Collegium Alapítvány és a belga MCC Brussels AISBL „kétszer volt bejegyezve a Transzparencia Regiszterbe” és ez a „hajmeresztő ok” vezetett a brüsszeli MCC törléséhez.

A lapnak az EU Transzparencia Regisztere is megerősítette, hogy felfüggesztették a Mathias Corvinus Collegiumot, ennek értelmében az MCC mostantól nem vehet részt az Európai Bizottság szakértői csoportjaiban, és kizárható az Európai Parlament bizottsági meghallgatásairól is.

Frank Furedi alapító és ügyvezető igazgató szerint a döntés nem más, mint bürokratikus eszközökkel végrehajtott kizárási kísérlet. Úgy fogalmazott, hogy a szervezetet azért próbálják folyamatosan elnémítani és elszigetelni, mert szembe mer menni az uralkodó nézetekkel.

John O’Brien kommunikációs igazgató úgy látja, hogy a döntés kezdettől fogva politikai természetű volt. Hozzátette, a panaszt egy olyan aktivista szervezet nyújtotta be, amely maga is Soros György Nyílt Társadalom Alapítványához kötődő hálózatoktól kap támogatást.

Az MCC Brussels továbbá bejelentette, hogy minden rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőséggel él a döntéssel szemben.

Elmarad az MCC Feszt

AZ MCC emellett arról tájékoztatott Facebook-oldalán, hogy „a kialakult helyzetre való tekintettel” nem kerül megrendezésre a 2026-os MCC Feszt.

A megvásárolt jegyek és bérletek teljes vételárát legkésőbb július 31-ig mindenki számára visszautaljuk, bármilyen egyéb kérdés esetén kollégáink az info@mcc.hu e-mail-címen állnak rendelkezésre – áll a közleményben.