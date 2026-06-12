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2026. június 12. péntek Villő
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK

Aréna

Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense

2026. június 12. 18:00
Marsai Viktor a Migrációkutató Intézet igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense

Podcastok

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Audio tartalmak

2026. június 12. 19:30
Az Ötkarika magazin 2026. június 12-i adása
2026. június 12. 18:32
Ki nyeri a foci-vb-t, Anglia vagy Argentína? – Szakértők az Arénában
2026. június 12. 18:00
Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
2026. június 12. 16:45
Haladékot kapott Budapest – megszólalt Karácsony Gergely
2026. június 12. 16:35
Rendőr volt a belfasti lefejezési kísérlettel vádolt szudáni férfi
2026. június 12. 15:35
Rossz hír érkezett a krasznahorkai vár befejezéséről
2026. június 12. 14:54
Pósfai Gábor belügyminiszter részletesen beszélt a kormány sporttal kapcsolatos terveiről
2026. június 12. 13:00
Szakértők az Arénában a foci-vb-ről: híg ez a mezőny, a nyolcaddöntőkre kiderül, mennyire
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