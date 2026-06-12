Külföldiek haltak meg, Magyar Péter részvétét fejezte ki a kormány nevében
Aréna
Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
2026. június 12. 18:00
Marsai Viktor a Migrációkutató Intézet igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
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