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Washington DC, Egyesült Államok, 2026. december 5. A kiállított arany trófea a 2026-os FIFA-világbajnokság hivatalos sorsolása előtt a John F. Kennedy Center for the Performing Artsban. Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images
Nyitókép: Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images

Teljes vb-fizetést kap a hazaküldött bíró

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A FIFA gáláns gesztussal fejezte ki sajnálatát és együttérzését Omar Artan szomáliai játékvezetőnek, akit az Egyesült Államok bevándorlási hatóságok visszafordítottak Miamiból és nem engedtek be az országba.

Omar Artan szomáliai játékvezető, a FIFA játékvezetői vb-keretének tagja, akitől megtagadták a belépést az Egyesült Államokba, megkapja a teljes tiszteletdíját, mintha végigdolgozta volna a tornát.

Az összeg nem ismert, a játékvezetők nem tudják, hogy pontosan mekkora díjazást kapnak a világbajnokságon való bíráskodásért, ez a torna után derül ki.

Artant hétfőn 11 órán át hallgatták ki az amerikai bevándorlási hatóságok a Miami Nemzetközi Repülőtéren, mielőtt közölték vele, hogy nem léphet be az országba, miután diplomata útlevelét és egyszeri belépésre jogosító amerikai vízumát elutasították.

Egy amerikai kormánytisztviselő azt mondta, hogy Artant állítólagos „terrorszervezetek feltételezett tagjaival való kapcsolata” miatt nem engedték be az országba.

Artan a hazaérkezése után elmondta, hogy

a határőrök kihallgatták az es-Sabab szomáliai militáns csoporttal való kapcsolatairól,

és azt mondta nekik, hogy semmit sem tud a szervezetről.

„Megvoltak a megfelelő papírjaim és mindenem. Megvolt a megfelelő vízumom” – mondta Artan.

„Én csak egy játékvezető vagyok, aki megpróbálja megélni az álmát, életem legnagyobb álmát, hogy eljusson a világbajnokságra.”

Korábban az UEFA is gesztust gyakorolt a tavaly Afrikában az Év férfi játékvezetőjének választott spori felé: augusztus 12-én Salzburgban, ő fogja vezetni az UEFA Szuperkupa-mérkőzést a Paris Saint-Germain és Aston Villa között.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Teljes vb-fizetést kap a hazaküldött bíró

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